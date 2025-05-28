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19:30 Мск
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Финал Единой лиги ВТБ — 2025, самый яркий игрок первого матча: Дуэйн Бэйкон, Мело Тримбл, Тони Джекири, Амат М'Бай и Винс Хантер

Кто сделал старт финала Единой лиги по-настоящему ярким? Решать вам
Артемий Берстенев
Кто сделал старт финала Единой лиги ярким? Рейтинг
Аудио-версия:
Комментарии
Дуэйн Бэйкон, Винс Хантер и армейцы.

Вчера, 27 мая, прошла первая игра финала плей-офф Единой лиги ВТБ — 2025. Встречались «Зенит» из Санкт-Петербурга и московский ЦСКА. Армейцы победили — 82:80 и теперь ведут в серии 1-0. «Чемпионат» предлагает вам выбрать самых ярких игроков матча. Голосуйте за тех, кто, по вашему мнению, проявил себя ярче всех. Итоги голосования формируются в реальном времени — всё решают только ваши голоса.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Плей-офф Единой лиги. Календарь
Плей-офф Единой лиги. Сетка
Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
80 : 82
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 28, Уайт - 15, Хантер - 9, Жбанов - 7, Швед - 5, Захаров - 5, Пойтресс - 4, Воронцевич - 4, Карасёв - 3, Фрейзер, Щербенев, Рыжов
ЦСКА: Джекири - 19, Тримбл - 16, М'Бай - 14, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 7, Уэйр - 6, Астапкович - 5, Ухов - 2, Антонов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко
Самый яркий игрок первого матча финала плей-офф Единой лиги — 2025
1 место

Тони Джекири — ЦСКА

Статистика Тони Джекири

Статистика Тони Джекири

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

2 место

Амат М'Бай — ЦСКА

Статистика Амата М'Бая

Статистика Амата М'Бая

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

3 место

Дуэйн Бэйкон — «Зенит»

Статистика Дуэйна Бэйкона

Статистика Дуэйна Бэйкона

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

4 место

Мело Тримбл — ЦСКА

Статистика Мело Тримбла

Статистика Мело Тримбла

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

5 место

Винс Хантер — «Зенит»

Статистика Винса Хантера

Статистика Винса Хантера

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Комментарии
Новости. Баскетбол
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