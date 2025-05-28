Кто сделал старт финала Единой лиги по-настоящему ярким? Решать вам

Вчера, 27 мая, прошла первая игра финала плей-офф Единой лиги ВТБ — 2025. Встречались «Зенит» из Санкт-Петербурга и московский ЦСКА. Армейцы победили — 82:80 и теперь ведут в серии 1-0. «Чемпионат» предлагает вам выбрать самых ярких игроков матча. Голосуйте за тех, кто, по вашему мнению, проявил себя ярче всех. Итоги голосования формируются в реальном времени — всё решают только ваши голоса.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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