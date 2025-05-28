Кто сделал старт финала Единой лиги по-настоящему ярким? Решать вам

Вчера, 27 мая, прошла первая игра финала плей-офф Единой лиги ВТБ — 2025. Встречались «Зенит» из Санкт-Петербурга и московский ЦСКА. Армейцы победили — 82:80 и теперь ведут в серии 1-0. «Чемпионат» предлагает вам выбрать самых ярких игроков матча. Голосуйте за тех, кто, по вашему мнению, проявил себя ярче всех. Итоги голосования формируются в реальном времени — всё решают только ваши голоса.
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Тони Джекири — ЦСКА
Статистика Тони Джекири
Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ
Амат М'Бай — ЦСКА
Статистика Амата М'Бая
Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ
Дуэйн Бэйкон — «Зенит»
Статистика Дуэйна Бэйкона
Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ
Мело Тримбл — ЦСКА
Статистика Мело Тримбла
Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ
Винс Хантер — «Зенит»
Статистика Винса Хантера
Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ