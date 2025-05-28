Два зэка обокрали Шона Кемпа. Легенда НБА их выследил и пошёл разбираться с оружием

Шон Кемп, когда-то гроза баскетбольных колец и один из самых ярких игроков НБА 1990-х, сегодня оказался на пороге тюремной камеры. Легенда «Сиэтл Суперсоникс», шестикратный участник Матча всех звёзд и символ стритбола в мае 2025 года признал себя виновным по делу о вооружённом нападении. Действие разворачивалось на парковке у одного из торговых центров: два выстрела, внедорожник, двое людей с криминальным прошлым и 55-летний Кемп, открывший огонь из своего пистолета. Прокуратура настаивала на более тяжёлой статье, но в итоге стороны пришли к соглашению: Кемп взял ответственность за менее тяжкое преступление, утверждая, что стрелял в ответ.

По словам защиты, всё началось с кражи: у Кемпа украли ценные вещи, ключи от бизнеса и телефон из его машины. С помощью приложения он отследил украденный гаджет, который вывел его к торговому центру. Кемп утверждает, что хотел лишь вернуть своё, однако в салоне его встретили вооружённые люди. По версии защиты, один из них первым выстрелил в Кемпа, а тот лишь ответил на огонь. В результате перестрелки пострадали только автомобили. Когда на место прибыла полиция, злоумышленники уже скрылись, оставив автомобиль с пустой кобурой. Оба участника инцидента имели солидное криминальное прошлое и впоследствии были осуждены за другие преступления.

Прокуратура приняла во внимание все нюансы: доказательства могли не выдержать проверки в суде, показания свидетелей вызывали сомнения, а вопрос самообороны оставался спорным. В результате сделки Кемп утратит право владеть оружием, сдаст образец ДНК и, если суд последует рекомендации обвинения, может провести за решёткой девять месяцев. Окончательный приговор будет вынесен 22 августа. Между тем один из участников перестрелки, уже осуждённый за другое преступление, успел подать против Кемпа гражданский иск, требуя компенсацию за моральный вред — претензия, которая выглядит вызывающе даже по меркам американских судов.

Однако на этом история не заканчивается: для Кемпа это далеко не первый конфликт с законом. Его имя не раз мелькало в полицейских сводках. В 2005 году его задержали за хранение запрещённых веществ и оружия, через год — арест за марихуану в Техасе. Март 2023-го стал ещё одной громкой страницей: стрельба из автомобиля, арест, новый поток заголовков, но уже совсем не спортивных.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Как игрок Кемп был уникален. Немногие попадали в НБА, не сыграв ни минуты в колледже. В университете Кентукки ему не суждено было задержаться: обвинение в краже украшений у одноклубника поставило точку в его студенческой карьере, едва начавшейся. Он не прошёл по баллам в NCAA, но это не остановило ни скаутов, ни его самого. В «Сиэтле» Кемп стал воплощением стихии: молнией на площадке и ураганом в собственной жизни.

Кемп не мог обхватить баскетбольный мяч одной рукой — его ладонь была недостаточно большой. Однако это его не останавливало: он срывался в воздух, забивал через нескольких защитников, рушил привычный ход игры и делал всё это с такой мощью, что арены взрывались аплодисментами. Редкое сочетание габаритов и подвижности превратило его в одну из самых ярких фигур 1990-х.

Вне паркета жизнь Кемпа складывалась куда менее вдохновляюще. Его постоянно окружали скандалы. СМИ писали, что у него не менее семи детей от шести разных женщин (да-да, Эдвардсу ещё далеко до такого уровня), а болельщики шутливо говорили, что у Кемпа почти есть собственная стартовая пятёрка с запасными. Для самого баскетболиста это вылилось в серьёзные финансовые проблемы. В начале 2000-х он требовал обмена из «Сиэтла» в «Кливленд» — в том числе и из-за алиментов. В «Кавальерс» Кемп приехал с весом в 315 фунтов — почти 143 кг, что стало рекордом для участников Матча звёзд.

После завершения спортивной карьеры Кемп выбрал необычный путь: он одним из первых среди бывших игроков НБА открыл собственный диспансер по продаже каннабиса в Сиэтле. Его бизнес до сих пор вызывает противоречивые оценки: одни видят в этом вклад в легализацию и поддержку тех, кто сталкивается с предрассудками, другие — осуждают за цинизм и плохой пример для молодёжи. Тем не менее у Рейнемена теперь есть своя ниша в новой экономике Западного побережья.

Сегодня Кемп говорит, что хочет предостеречь молодёжь от насилия и показать, к чему может привести оружие. Его адвокаты представляют это как проявление социальной ответственности. Возможно, это действительно так и он искренне сожалеет о своих поступках. Но если оглянуться на его путь — от скандального дебюта до выстрелов на парковке, становится очевидно: Шон Кемп никогда не жил спокойно. Его история не баскетбольная сказка, а хроника человека, который всегда балансировал на грани, будь то кольцо или закон.