Похоже, Леброн сделал выбор. Разбираемся, к чему приведут его решения

В то время как большинству легенд баскетбола остаётся лишь собирать аплодисменты и наслаждаться заслуженной славой, Леброн Джеймс продолжает делать то, что умеет лучше всех — формировать повестку и быть в центре событий. Пока одни считают оставшиеся минуты на паркете, он — миллионы, которые может заработать уже в следующем сезоне.

И речь не только о баснословных суммах. По информации инсайдера Шэмса Чарании, Леброн готов активировать опцию игрока и остаться в «Лейкерс» ещё на один год. Это означает — $ 52,6 млн, рекордный для него однолетний контракт. Но с Джеймсом всегда стоит говорить не только о деньгах: масштаб его решений выходит далеко за рамки финансов.

На фоне досрочного вылета из плей-офф и многочисленных слухов о возможном уходе решение остаться в Лос-Анджелесе выглядит по меньшей мере противоречиво. Говорят, что усталость от внутренней атмосферы клуба имеет под собой основания: отношения с руководством «Лейкерс» в последнее время были натянутыми, однако слухи быстро рассеялись.

Леброн Джеймс, плей-офф НБА — 2025 Фото: David Berding/Getty Images

Но в этой истории есть детали, которые невозможно не заметить. Если следующий сезон окажется для Леброна заключительным, он проведёт свой 23-й год в лиге под символичным №23. И всё это — в Лос-Анджелесе, где в 2026 году состоится Матч всех звёзд. Слишком красиво, чтобы быть простым совпадением. Может быть, Леброн не просто остаётся — он создаёт собственный сценарий?

На фоне всех разговоров статистика Леброна говорит сама за себя. В 22-м сезоне он набирал в среднем 24,4 очка при 7,8 подбора, 8,2 передачи и впечатляющих 51,3% реализации с игры. Это показатели не ветерана, а лидера элитного уровня. Для сравнения: средний баскетболист в 40 лет приносит команде лишь 6,6 очка — Леброн почти вчетверо результативнее. Более того, он стал самым возрастным игроком в истории, удостоившимся места в составе All-NBA. Его присутствие на площадке по‑прежнему меняет ход игры — и не только на табло, но и в умах соперников.

Для «Лейкерс» решение Леброна — это прежде всего определённость. Теперь у клуба есть время, чтобы перестроить состав и наконец подобрать Джеймсу достойного партнёра в «большой» пятёрке. Неудача с приобретением Марка Уильямса на дедлайне лишь подчеркнула остроту этой проблемы. Сейчас приоритетными кандидатами считаются Джарретт Аллен, Ник Клэкстон и Дэниел Гэффорд — и это лишь среди центровых. Проблемы с ротацией снайперов и форвардов также остаются нерешёнными.

Не стоит забывать и о времени. Брайс Джеймс, младший сын Леброна, приближается к драфту-2026, и сезон-2025/2026 может стать для Леброна переходным — либо финальным аккордом карьеры, либо попыткой выйти на паркет вместе с другим сыном. Пока Леброн оставляет для этого дверь приоткрытой, однако сценарий прощального тура становится всё более вероятным. Кто знает.

Для болельщиков — это уникальная возможность наблюдать за ещё одним сезоном легенды. Для «Лейкерс» — последний шанс собрать вокруг него команду, способную не только играть, но и побеждать. А для всей лиги — напоминание: Леброн не просто ещё в деле, он продолжает задавать правила игры.