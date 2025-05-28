Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Обстоятельства убийства баскетболиста Андрея Сидорика: внук Калашникова обвиняется в убийстве, подробности дела и биография

Внук знаменитого конструктора Калашникова обвиняется в убийстве баскетболиста. Все детали
Артемий Берстенев
Внук Калашникова обвиняется в убийстве
Аудио-версия:
Комментарии
Алкоголь и нож перечеркнули как минимум одну жизнь.

В начале этой трагической истории — баскетбольная форма, кроссовки и спортивный зал в Ижевске. В финале — следственный изолятор, допросы и уголовное дело с пометкой «особо тяжкое». На скамье подсудимых скоро окажется Игорь Красновский — внук создателя легендарного автомата Калашникова. Его обвиняют в убийстве известного спортсмена, баскетболиста и уважаемой личности в городе — Андрея Сидорика. Уже совсем скоро суд приступит к рассмотрению дела, которое наверняка привлечёт внимание не только из-за фамилии подсудимого.

Как утверждает следствие, всё произошло глубокой ночью в обычной ижевской квартире. Не было ни криминальных разборок, ни тёмных подъездов — лишь встреча за столом, алкоголь и внезапная вспышка агрессии. Между Красновским и Сидориком разгорелся конфликт, причины которого пока не разглашаются. Известно лишь, что обвиняемый схватил нож и нанёс множество ударов. Прибывшие медики лишь зафиксировали смерть.

Андрею Сидорику было 50 лет. Несмотря на возраст, он продолжал выходить на площадку, защищая цвета команды «Купол-Ветераны» и оставаясь в отличной форме. Его уважали не только за спортивные достижения — чемпион РСФСР, мастер спорта, участник юношеской сборной России, — но и за искренность, уравновешенность и открытость. В Ижевске его знали как человека, с которым легко было общаться и на корте, и за его пределами. У Андрея на момент смерти остались двое детей — 15-летний сын и 17-летняя дочь, которых он воспитывал сам, оставаясь для них опорой до последнего дня.

Теперь Красновскому предстоит ответить перед судом сразу по двум статьям: «Убийство» и «Угроза убийством». Вторая квалификация появилась после того, как стало известно — сразу после трагедии он угрожал подруге погибшего. По словам женщины, она всерьёз испугалась за свою жизнь и смогла покинуть квартиру лишь тогда, когда Красновский отвлёкся. Именно она и вызвала полицию на место происшествия.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Он не отрицает, что между ним и Сидориком произошёл конфликт, однако свою вину в убийстве отрицает. Защита, вероятно, будет строить стратегию вокруг состояния аффекта или алкогольного опьянения, но, по мнению прокуратуры, собранных доказательств вполне достаточно для вынесения обвинительного приговора.

Фамилия Красновского неразрывно связана с оружейной историей страны, однако сам он к военной сфере отношения не имел. Внук Михаила Тимофеевича Калашникова вёл довольно замкнутый образ жизни, не был публичной фигурой и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Именно поэтому произошедшее стало для многих настоящим потрясением: никто не мог предположить, что обычный бытовой конфликт приведёт к столь громкому преступлению.

Гибель Андрея Сидорика стала настоящим потрясением для баскетбольного сообщества. Федерация баскетбола Удмуртии выразила глубокие соболезнования родным и близким, а тренеры и спортсмены вспоминают его как одного из последних представителей эпохи, когда спорт держался на энтузиазме и преданности делу, а не на финансовых интересах. Утрата Сидорика — тяжёлый удар не только для его семьи, но и для всей баскетбольной среды региона.

Впереди — резонансный судебный процесс, который уже привлёк большое внимание. Однако очевидно: ни известная фамилия, ни заслуги прошлого — будь то спортивные или связанные с легендарными изобретениями, — не могут предотвратить трагедии, когда в ход идут алкоголь, вспышки гнева и потеря самоконтроля. Финальную точку поставит суд, но горечь утраты для тех, кто знал Андрея Сидорика, останется ещё очень надолго.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android