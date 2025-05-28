Внук знаменитого конструктора Калашникова обвиняется в убийстве баскетболиста. Все детали

В начале этой трагической истории — баскетбольная форма, кроссовки и спортивный зал в Ижевске. В финале — следственный изолятор, допросы и уголовное дело с пометкой «особо тяжкое». На скамье подсудимых скоро окажется Игорь Красновский — внук создателя легендарного автомата Калашникова. Его обвиняют в убийстве известного спортсмена, баскетболиста и уважаемой личности в городе — Андрея Сидорика. Уже совсем скоро суд приступит к рассмотрению дела, которое наверняка привлечёт внимание не только из-за фамилии подсудимого.

Как утверждает следствие, всё произошло глубокой ночью в обычной ижевской квартире. Не было ни криминальных разборок, ни тёмных подъездов — лишь встреча за столом, алкоголь и внезапная вспышка агрессии. Между Красновским и Сидориком разгорелся конфликт, причины которого пока не разглашаются. Известно лишь, что обвиняемый схватил нож и нанёс множество ударов. Прибывшие медики лишь зафиксировали смерть.

Андрею Сидорику было 50 лет. Несмотря на возраст, он продолжал выходить на площадку, защищая цвета команды «Купол-Ветераны» и оставаясь в отличной форме. Его уважали не только за спортивные достижения — чемпион РСФСР, мастер спорта, участник юношеской сборной России, — но и за искренность, уравновешенность и открытость. В Ижевске его знали как человека, с которым легко было общаться и на корте, и за его пределами. У Андрея на момент смерти остались двое детей — 15-летний сын и 17-летняя дочь, которых он воспитывал сам, оставаясь для них опорой до последнего дня.

Теперь Красновскому предстоит ответить перед судом сразу по двум статьям: «Убийство» и «Угроза убийством». Вторая квалификация появилась после того, как стало известно — сразу после трагедии он угрожал подруге погибшего. По словам женщины, она всерьёз испугалась за свою жизнь и смогла покинуть квартиру лишь тогда, когда Красновский отвлёкся. Именно она и вызвала полицию на место происшествия.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Он не отрицает, что между ним и Сидориком произошёл конфликт, однако свою вину в убийстве отрицает. Защита, вероятно, будет строить стратегию вокруг состояния аффекта или алкогольного опьянения, но, по мнению прокуратуры, собранных доказательств вполне достаточно для вынесения обвинительного приговора.

Фамилия Красновского неразрывно связана с оружейной историей страны, однако сам он к военной сфере отношения не имел. Внук Михаила Тимофеевича Калашникова вёл довольно замкнутый образ жизни, не был публичной фигурой и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Именно поэтому произошедшее стало для многих настоящим потрясением: никто не мог предположить, что обычный бытовой конфликт приведёт к столь громкому преступлению.

Гибель Андрея Сидорика стала настоящим потрясением для баскетбольного сообщества. Федерация баскетбола Удмуртии выразила глубокие соболезнования родным и близким, а тренеры и спортсмены вспоминают его как одного из последних представителей эпохи, когда спорт держался на энтузиазме и преданности делу, а не на финансовых интересах. Утрата Сидорика — тяжёлый удар не только для его семьи, но и для всей баскетбольной среды региона.

Впереди — резонансный судебный процесс, который уже привлёк большое внимание. Однако очевидно: ни известная фамилия, ни заслуги прошлого — будь то спортивные или связанные с легендарными изобретениями, — не могут предотвратить трагедии, когда в ход идут алкоголь, вспышки гнева и потеря самоконтроля. Финальную точку поставит суд, но горечь утраты для тех, кто знал Андрея Сидорика, останется ещё очень надолго.