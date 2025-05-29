Что нужно сделать ЦСКА и «Зениту», чтобы выиграть титул? Нас может ожидать великая серия

Сегодня состоится второй матч финальной серии между ЦСКА и «Зенитом». Первая встреча прошла по захватывающему сценарию: петербуржцы провалили стартовые полторы четверти, но затем бросились в погоню и довели дело до напряжённой концовки. Суперзвёздное выступление Дуэйна Бэйкона в заключительной десятиминутке едва не принесло хозяевам победу, однако ментальная устойчивость и опыт армейцев сыграли решающую роль в концовке.

Матч можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра». Кроме того, «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию , в которой отразит все ключевые события встречи. Начало — в 19:30 мск.

В любом случае остаётся надежда, что этот финал станет одним из самых равных и насыщенных за последние годы. В 2022 году эти команды уже выдали настоящий триллер — есть шанс, что мы снова увидим нечто подобное. По крайней мере, давайте признаем: у обоих клубов реальные шансы на титул. А раз чемпионство может достаться как ЦСКА, так и «Зениту», давайте задумаемся: что нужно сделать каждой из команд, чтобы выиграть золото?

Что нужно сделать «Зениту»?

Помочь Дуэйну Бэйкону в нападении

Дуэйн Бэйкон Фото: Единая лига ВТБ

Дуэйн Бэйкон проводит очень яркий плей-офф, несмотря на провальные отрезки и даже целые матчи. Порой он выглядит так, будто пригодился бы не только топ-клубам Евролиги, но и некоторым командам НБА. Но в итоге «Зенит» начинает чрезмерно зависеть от американца. Достаточно вспомнить краснодарские матчи серии с «Локо», где у форварда совсем ничего не получалось. Результат? Три поражения из трёх в гостевых встречах.

Кто должен помочь Дуэйну? Конечно же, Трент Фрейзер, который уже выдал несколько сильных матчей в этом плей-офф. Когда Бэйкон устаёт или садится на скамейку, атаке «Зенита» придают свежести Алексей Швед и Алекс Пойтресс. Сколько уже они оформили ярких аллей-упов! Да и в целом с ними на площадке мяч у сине-бело-голубых двигается гораздо живее. Швед по-прежнему остаётся отличным плеймейкером, но точность его бросков пока оставляет желать лучшего. Если заслуженный ветеран начнёт попадать чаще и эффективнее, это станет своевременным подспорьем для петербуржцев.

Сохранить преимущество домашней площадки

Сергей Семак на первом матче финальной серии Фото: Единая лига ВТБ

По мнению букмекеров, самый вероятный исход серии — 4-2 в пользу ЦСКА. Почему не семь матчей, если разница между командами невелика? Всё просто: решающая встреча, если до неё дойдёт, пройдёт в Санкт-Петербурге, а «Зенит» дома играет очень уверенно.

Тем не менее первый матч на своей площадке уже проигран — символическое преимущество домашнего паркета перешло к ЦСКА. «Зениту» крайне важно не уступать по итогам первых четырёх встреч. Даже при счёте 2-2 петербуржцы окажутся в более выгодном положении, чем соперник, ведь две из оставшихся трёх возможных игр состоятся в Санкт-Петербурге. Не зря же зенитовцы боролись за первое место в регулярке!

Усмирить свои эмоции

Винс Хантер спорит с судьёй Фото: Единая лига ВТБ

Уже не раз по ходу этого плей-офф мы видели, как петербуржцы буквально взрываются эмоционально. История с Винсом Хантером, пожалуй, самая яркая, однако недавний инцидент с Хавьером Паскуалем напрямую повлиял на исход. Именно из-за поведения главного тренера «Зенита» Мело Тримбл в решающий момент встречи получил право на два дополнительных штрафных.

И дело не только в подобных эпизодах. Игроки петербуржцев нередко подвержены эмоциям — и это влияет на игру. Команда может сбиться на отрезки: появляются необязательные ошибки, потери, странные броски. А ведь ментальная устойчивость — одна из главных сильных сторон ЦСКА. Если «Зенит» хочет выиграть титул, то необходимо доказать, что в этом компоненте петербуржцы не уступают сопернику.

Что нужно сделать ЦСКА?

Чаще доверять Аврамовичу

Александр Щербенёв и Алекса Аврамович Фото: Единая лига ВТБ

Три звезды на задней линии — это, с одной стороны, роскошь, а с другой — головная боль. В начале сезона Андреас Пистиолис пробовал разные варианты ротации, и в итоге на роль запасного согласился Алекса Аврамович — несмотря на то что серб приехал в Россию в статусе героя Олимпиады-2024.

Этой весной Аврамович нередко проводит на паркете менее 20 минут, хотя нельзя сказать, что его форма вызывает нарекания. Даже если мы признаём, что Каспер Уэйр и Мело Тримбл более остры и эффективны в плане набора очков (что не факт), то серб умеет приносить пользу команде в других аспектах — прежде всего в защите и благодаря отличному видению площадки.

Улучшить контроль мяча

Тони Джекири Фото: Единая лига ВТБ

Если и искать слабое место у ЦСКА, то это контроль мяча. Во всех трёх проигранных матчах с «Зенитом» по ходу регулярного чемпионата армейцы допускали больше потерь, чем соперник. Даже в первом матче финальной серии москвичи «обошли» петербуржцев в этом компоненте.

Да, в какой-то степени это следствие атакующего стиля команды, однако потерь у ЦСКА действительно бывает слишком много. Вспомните недавнюю серию с УНИКСом — там в плане контроля мяча у армейцев на некоторых отрезках случалась настоящая катастрофа. Казанцы, правда, не смогли должным образом воспользоваться этими подарками, но «Зенит» такое не простит.

Продолжать провоцировать «Зенит» на фолы

Мело Тримбл Фото: Единая лига ВТБ

Одним из ключевых факторов победы ЦСКА в первом матче стало количество исполненных штрафных: армейцы пробили их ровно в два раза больше — 28 против 14. И это на площадке соперника, где судьи, как правило, в спорных ситуациях чаще склоняются в пользу хозяев. Дело не в теориях заговора, а в элементарной психологии и давлении трибун. Однако позавчера всё вышло наоборот.

Ранее мы уже говорили об эмоциональности «Зенита» — это, пожалуй, самая уязвимая сторона, безусловно, очень талантливой команды. Можно даже утверждать, что по составу петербуржцы выглядят мощнее москвичей. Но именно за счёт хладнокровия и опыта ЦСКА способен переиграть любого, даже более звёздного соперника. Что бы ни происходило в этой серии, армейцам нужно продолжать верить в себя и сохранять спокойствие, пользуясь нервозностью и нестабильностью оппонента.