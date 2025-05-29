Ответ не заставил себя ждать. «Зенит» поквитался с ЦСКА за обидную концовку в финале

Первая игра финала Единой лиги ВТБ получилась скомканной из-за судейской ошибки в концовке. Тем не менее ЦСКА одержал победу, а у «Зенит» есть второй шанс при домашних трибунах. Каким получилось новое противостояние? «Чемпионат» расскажет о самом интересном.

Начало этого матча отличалось от первой игры. Команды сперва действовали осторожно и действовали позиционно. Никому не удавалось добиться преимущества вплоть до середины четверти, когда «Зенит» рванул вперёд. Георгий Жбанов и Трент Фрейзер включились на максимум, набрав на двоих 10 очков. Хозяева повели со счётом 16:9, а Андреас Пистиолис взял тайм-аут. Греческий специалист нашёл правильные слова для своих игроков, так как они вышли после паузы с совершенно другим настроем. Армейцы позволили сопернику набрать лишь одно очко, а сами ответили девятью. Гости подобрались вплотную — 16:17. Выделялись Каспер Уэйр, Мело Тримбл и Тони Джекири. Лишь «трёшка» почти с логотипа от Фрейзера позволила «Зениту» уйти на небольшую паузу в хорошем настроении — 20:17.

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Команды разбросались — две «трёшки» от «Зенита» и одна — от ЦСКА. Окаро Уайт набрал семь очков, нападение сине-бело-голубых заиграло новыми красками. Алексей Швед руководил атаками, а остальные отлично открывали ему площадку. Армейцы немного выпали, упустив рывок 6:14. «Зенит» оформил преимущество с двузначной разницей — 34:22. Пистиолис взял ещё один тайм-аут, чтобы повлиять на ситуацию на паркете. Проснулись ещё и Дуэйн Бэйкон с Винсом Хантером, которые стали кошмарить «краску» оппонента. Со стороны ЦСКА включились Мело Тримбл, Амат М’Бай и Уэйр, отыграв большую часть преимущества хозяев в этой четверти. Однако «Зенит» настолько далеко улетел вперёд в определённый момент, что сумел забрать десятиминутку с результатом 27:22.

Антон Астапкович и Дуэйн Бэйкон Фото: Единая лига ВТБ

Антон Астапкович своим попаданием открыл вторую половину. Затем последовало затишье — никому из команд почти две минуты не удавалось набрать очков. Но «двушка» Фрейзера и «трёшка» Жбанова позволили «Зениту» перехватить инициативу. Правда, ЦСКА не собирался останавливаться. Тримбл стал всё больше проходить под кольцо, разбираясь на дриблинге с соперниками, а Ливио Жан-Шарль хорошо действовал на пик-энд-роллах. Армейцы вернулись — 10:7, сократив отставание до шести очков — 48:54. После этого игра выравнялась, команды обоюдно обменивались результативными атаками. ЦСКА забрал отрезок со счётом 18:16.

«Зенит» в этом матче сделал ставку на броски с дальней дистанции, и это давало свои дивиденды. Уайт послал в цель «трёшку», снова доведя преимущество сине-бело-голубых до двузначного — 66:56. ЦСКА на протяжении трёх минут не мог набрать очки, а «Зенит» оформил рывок 6:0. Молчание прервал Тримбл, поразивший кольцо из-за дуги. Моментально последовал ответ от Фрейзера, и «Зенит» впереди — 72:59. Лидер ЦСКА взял игру в свои руки! Тримбл пошёл в проход и положил 2+1. Правда, снова аналогичный ответ от Бэйкона, который реализовал бросок с фолом. Хозяева взвинтили темп в атаке, а в обороне стали действовать слаженнее. Нападение ЦСКА застопорилось. «Зенит» оказался сильнее оппонента в четверти со счётом 23:14. Итоговая победа также осталась за сине-бело-голубыми — 86:70.

Бэйкона особо не было видно в первой половине, однако во второй форвард исправился. У него не летело вообще с игры, но Дуэйн стал собирать на себе фолы, реализовав все девять штрафных. В итоге лидер «Зенита» и MVP Единой лиги набрал 20 очков и два подбора. Однозначно лучшим сегодня был Фрейзер. На его счету 19 очков и всего один смазанный бросок из восьми. Очень важную роль сыграли сегодня Жбанов — 10 очков, четыре подбора и четыре передачи, Уайт — 12 очков и пять подборов и Хантер — восемь очков и семь подборов. Особенно стоит выделить россиянина, который реализовал все свои броски и был невероятно полезен в обороне.

В составе ЦСКА выделялся Тримбл, он набрал 21 очко и стягивал на себя очень много внимания. Ещё отлично сыграл Уэйр, на счету которого 14 очков и четыре подбора. Больше никому в стане армейцев не удалось набрать хотя бы девять очков. Москвичи сделали ставку на работу в «краске», и у них это неплохо получалось — реализовали 48,8% своих бросков. Но вот с дальней дистанции… 31,3% при всего 16 попытках — кажется, это баскетбол не из 20-х годов.

«Зенит» шикарно атаковал со всех дистанций, лучше двигал мяч, находил свободных партнёров на разных позициях и хорошо взаимодействовал. Также сине-бело-голубые выиграли подбор у соперника. Где это видано, чтобы у ЦСКА было всего семь передач за встречу на всю команду? Пик-энд-роллы вообще не работали, и всё в итоге сбилось на индивидуальные действия лидеров. Но отличная игра от пяти игроков — лучше, чем от двух. «Зенит» заслуженно победил, и к судьям сегодня вообще не было вопросов. Серия переезжает в Москву с равным счётом 1-1.