Серия за третье место в Единой лиге — она вообще зачем? Это мучение для команд

Уже завтра, 31 мая, состоится третий матч серии за третье место между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом. Казанский клуб ведёт в серии 2-0, а поскольку борьба за бронзу проходит в формате до трёх побед, у подопечных Велимира Перасовича есть шанс завершить сезон досрочно и уйти в отпуск пораньше.

Тем не менее этот плей-офф показал, что игры в Краснодаре превращаются в настоящее испытание для всех гостей. Например суперзвезда и MVP лиги Дуэйн Бэйкон там становился удивительно неэффективным и блеклым, в то время как лидеры «Локомотива», наоборот, выдавали волшебные перформансы. Вспомните хотя бы Патрика Миллера в том самом овертайме — это было нечто.

Хотя, если честно, зачем я описываю всё это так, будто мы наблюдаем за каким-то эпическим противостоянием? Это ведь всего лишь серия за третье место — пожалуй, самая необязательная и формальная часть Единой лиги на сегодняшний день. Так что давайте поговорим не столько о дуэли УНИКСа и «Локо», сколько о самой традиции.

В одном из баскетбольных телеграм-каналов недавно подметили: серия за третье место в Единой лиге — это когда уже написал заявление на увольнение, но обязан ещё две недели отработать. Мысленно ты уже не здесь, тебе всё равно, что происходит, однако продолжаешь ходить на работу и выполнять какие-то поручения, а все делают вид, что так и должно быть. Более точное сравнение не придумать.

Всеволод Ищенко и Дмитрий Кулагин Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

Единая лига в последние годы — это турнир, где есть несколько по-настоящему сильных, топовых клубов, а за ними — пропасть. Где-то там, на другом берегу, все остальные команды. Во время регулярного чемпионата мы порой забываем об этом, поддаёмся иллюзии интриги, верим, что всё не так однозначно. Но приходит четвертьфинал — и всё встаёт на свои места: все, кроме «Уралмаша», без шансов уступают топ-клубам со счётом 0-3. И мы снова сталкиваемся с реальностью.

Логика лиги понятна. Евролиги нет, большого пула участников – тоже, а значит, нужно по максимуму использовать все возможности для встреч сильнейших между собой. Это логично: именно в таких матчах мы чаще всего и видим баскетбол по-настоящему европейского уровня. Отсюда — четыре личные встречи топов друг с другом в регулярке, затем полуфиналы, финал, а вместе с этим ещё и серия за третье место.

Антониус Кливленд и Девон Акун-Пёрселл Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

Но скажите честно — нет, правда, напишите в комментариях — вам интересно сейчас наблюдать за серией между УНИКСом и «Локо»? Уверен, если бы они сошлись в полуфинале, все смотрели бы за происходящим с куда большим интересом, поскольку команды боролись бы за выход в финал. Но сейчас… всё это выглядит абсолютно бессмысленным.

Да и вообще — что сегодня даёт третье место? Кто об этом вспомнит через несколько лет? Что кто-то когда-то взял бронзу? Если речь о команде не из привычной «большой четвёрки», тогда, может быть. Но как мы видим, пока никому «извне» этого добиться не удаётся.

А ведь можно представить сценарий, при котором эта серия действительно имела бы значение. Вспомните сезон-2021/2022: тогда у Единой лиги было целых три представителя в Евролиге. Пусть за три с лишним года изоляции мы и просели в уровне, однако с учётом недавнего анонса о расширении состава главного европейского турнира, Россия всё ещё может рассчитывать на три еврокубковые квоты.

И вот просто представьте: серия за третье место — это битва за последнюю путёвку в Евролигу. Вот тогда — да. Тогда ни у кого не возникло бы вопросов. Тогда каждый матч был бы настоящей схваткой со смыслом. Хотя, конечно, процессы по участию в главном европейском турнире куда сложнее и запутаннее, но я предлагаю просто пофантазировать. А сейчас… Сейчас всё это, увы, просто ненужная формальность, от которой многие бы с удовольствием избавились.