NCAA уничтожит баскетбол в Европе? Оклад Дёмина-студента — для Евролиги почти приговор

Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) и раньше была как магнит для игроков со всего мира. Непередаваемая атмосфера, колоссальный интерес местных болельщиков, а главное — близость к НБА с прекрасной возможностью показать себя скаутам североамериканской лиги всегда являлись тем железным аргументом для молодых спортсменов, перебить который было непросто. С введением так называемого NIL (Name, Image and Likeness — «Имя, имидж и образ») студенты в США ко всем прочим преимуществам получили возможность зарабатывать солидные деньги. Как нетрудно догадаться, интерес к NCAA среди атлетов со всего мира с тех пор пошёл только вверх.

Если раньше молодые игроки, оканчивавшие клубные академии, только и думали, как бы пробиться в основную команду, то сейчас перед ними голубой океан — практически неограниченные возможности, которые предлагает огромный рынок Северной Америки. Громкой и показательной получилась недавняя история с самовольной отлучкой в разгар сезона молодого итальянского таланта Дама Сарра из «Барселоны». Парень отправился на некий Матч звёзд среди юниоров, который спонсируется Nike.

Следующий его шаг можно было предсказать — в качестве трамплина для перехода в НБА 18-летний игрок выбрал NCAA. Сарр будет представлять Университет Дьюка. «Дьюк был университетом моей мечты. В этом сезоне я смотрел много матчей NCAA, особенно — Дьюка. Я играл с Джабари Паркером, который учился в Дьюке. Когда у меня появился шанс туда поступить, я не мог им не воспользоваться. Моя конечная цель — играть в НБА. И нет лучшего места для этого, чем Дьюк», — говорил недавно Дам в интервью ESPN US.

Недавно стало известно, что за океан переберётся 17-летний талант из ЦСКА Илья Ермаков. Новость об NCAA сейчас действительно появляются всё чаще и чаще. Но главное, все эти переходы — лишь вершина айсберга. То, что видят все. Многие сделки с менее медийными, но при этом качественными молодыми игроками заключаются тихо, почти за закрытыми дверями. Появляются всё новые и новые агентства, которые предлагают юным баскетболистам посреднические услуги для содействия их перехода в Национальную ассоциацию студенческого спорта.

Ситуация настолько тревожная, что испанские гранды «Реал» и «Барселона» якобы рассматривают возможность закрытия своих молодёжных академий. Их содержание становится попросту слишком накладным и не отвечает тем целям, которые закладывались в них изначально. По данным популярного издания Marca, поводом для такого шага может стать увеличивающийся интерес молодых игроков к… да-да — к NCAA, где им могут предложить большие деньги за счёт NIL-контрактов.

Оно и неудивительно. По сведениям всё той же Marca, российский баскетболист Егор Дёмин в завершившемся сезоне Национальной ассоциации студенческого спорта заработал сумму, сопоставимую с окладом двукратного чемпиона Евролиги Факундо Кампаццо из «Реала». Если так будет продолжаться и дальше, все таланты переберутся в Новый Свет. Но кажется, что этот неумолимо движущийся каток решили всё-таки остановить. Или хотя бы замедлить. Недавно центральный совет Международной федерации баскетбола (ФИБА) объявил о намерениях взаимодействовать с NCAA по вопросу отъезда игроков.

«Было принято решение официально обратиться в NCAA с тем, чтобы рассматривать переходы игроков из-за пределов США в колледжи NCAA таким же образом, как и международные трансферы между клубами под эгидой ФИБА, с использованием разрешительного письма», — говорилось в сообщении ФИБА. Как отнесётся к этому сама NCAA и почему она вообще должна на что-то соглашаться? Резонные вопросы, на которые пока ответ не дан.

Егор Дёмин в NCAA Фото: Lance King/Getty Images

С комментарием по ситуации выступили и в Евролиге. Генеральный директор организации Паулюс Мотеюнас, высказываясь об оттоке европейских талантов в США, признал наличие проблемы, хоть и постарался подчеркнуть, что она не так велика: «Не думаю, что мы многое способны сделать. Вопрос может контролироваться только ФИБА и руководством международных соревнований. Мы также слышали о системе «разрешительных писем», о которой упоминал Андреас Загклис [генеральный секретарь ФИБА]. Надеемся изучить все возможные варианты».

В своей речи Мотеюнас старался сохранять оптимизм, заявляя, что нынешняя ситуация не угроза, а скорее вызов, к которому нужно как следует подготовиться. «Это серьёзный вызов. Не уверен, что угроза — подходящее слово. Но это то, к чему нам придётся адаптироваться».

Вполне здравая мысль, но вот со следующим его высказыванием можно поспорить: «Я искренне верю, что это только временная проблема, потому что лишь небольшой процент этих игроков попадёт в НБА, и я почти уверен, что после окончания университета не многие останутся в США — они вернутся». О том, каким будет процент игроков, которые в итоге попадут в НБА, сейчас можно только догадываться. Однако факт остаётся фактом — лучшие игроки тем не менее останутся в Штатах, и для Европы это не хорошо.

Понять европейские команды несложно. Клубы могут вкладываться в игроков с пяти-шести лет. И потерять талант только из-за того, что кто-то предложит чек побольше, конечно, обидно. Сложившаяся ситуация действительно вызов, с которым не справиться в одночасье. Для многих лиг и команд это также хорошая возможность задуматься над тем, что было сделано не так и что надо сделать впредь, чтобы положение дел стало лучше. Люди всегда адаптировались. Остаётся лишь сделать так, чтобы адаптация прошла как можно проще.