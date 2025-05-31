За звездой НБА тянется шлейф грязи. Обвинения слишком серьёзны, чтобы их игнорировать

У Зайона Уильямсона вновь возникли серьёзные неприятности, и на этот раз они не связаны ни с травмами, ни с физической формой, ни с клубом «Пеликанс». Ситуация куда более тревожная: в Лос-Анджелесе против одного из самых обсуждаемых баскетболистов современности подан иск о сексуальном насилии.

Истицей выступает женщина под псевдонимом Джейн Доу, которая утверждает, что Уильямсон не только дважды совершил в её отношении насильственные действия, но и на протяжении нескольких лет подвергал её эмоциональному, физическому и финансовому давлению. В деле фигурирует множество подробностей, заявления поступают с обеих сторон, и пока не видно ни одного однозначного ответа.

По словам истицы, её отношения с Уильямсоном начались ещё в 2018 году — в тот период, когда он только поступил в университет Дьюка, и продолжались до середины 2023 года. Всё это время, утверждает она, спортсмен контролировал её — лишал возможности пользоваться телефоном, запугивал, угрожал, а порой и прибегал к удушениям. Самые тяжёлые обвинения связаны с двумя эпизодами в Беверли-Хиллз в 2020 году: тогда, по словам Джейн Доу, произошли оба акта насилия.

Первый случай, по её версии, произошёл после того, как она приехала к нему домой по приглашению через агента; когда Уильямсон появился, её отказ от интимной близости, как утверждает женщина, привёл к принуждению. Второй инцидент, по её словам, произошёл месяц спустя в атмосфере конфликта и вновь сопровождался применением силы.

Зайон Уильямсон, сезон-2024/2025 Фото: Jeremy Chen/Getty Images

Сторона обвинения утверждает, что ситуация далеко не ограничивается всего двумя инцидентами, описанными в иске. По их словам, речь идёт о «продолжительной модели агрессивного поведения», включавшей не только акты насилия, но и угрозы в адрес самой женщины и её близких. Адвокаты Джейн Доу акцентируют внимание на том, что их позиция подкреплена свидетельскими показаниями и вещественными доказательствами. По их словам, истица долго не могла придать огласке произошедшее из-за тяжёлого эмоционального состояния и лишь после курса лечения и терапии решилась обратиться в суд.

Ответ Зайона последовал незамедлительно и был не менее резонансным. Его защитники категорически отвергли все обвинения, назвав их полностью надуманными и охарактеризовав иск как попытку вымогательства. Кроме того, по их версии, между Уильямсоном и Джейн Доу не было никаких серьёзных отношений — лишь «случайная и давно завершившаяся связь». В своём заявлении адвокаты подчеркнули, что сам спортсмен ранее обратился в полицию с заявлением о вымогательстве со стороны истицы, и по этому поводу якобы даже был выдан ордер на арест. В ближайшее время команда защиты Уильямсона планирует подать встречный иск о клевете и потребовать компенсацию.

На этом фоне юристы Джейн Доу назвали заявление противоположной стороны «полным искажений и манипуляций». Они настаивают на том, что дело обязательно дойдёт до суда присяжных, где и будет установлена истина. «Мы хотим, чтобы этот процесс стал примером того, что ни известность, ни финансовое положение не дают права уходить от ответственности», — подчеркнули представители истицы.

Скандал с обвинениями в изнасиловании — лишь один из многочисленных эпизодов бурной личной жизни Уильямсона вне баскетбольной площадки. В апреле полиция арестовала Ахкиму Лав, мать его ребёнка, после инцидента с нападением на женщину, которую Лав сочла соперницей. По информации правоохранительных органов, Лав не только угрожала этой женщине и забросала её дом яйцами, но и устроила потасовку прямо возле дома Уильямсона. В результате пострадавшая получила травмы лица, а Лав задержали неподалёку, предъявив обвинения в преследовании, нападении и незаконном проникновении.

Обстановку усугубила и другая фигура из прошлого Зайона — порноактриса Мория Миллс. В июне прошлого года, после публикаций о скором рождении ребёнка Уильямсона и Лав Миллс разместила в социальных сетях скриншоты, якобы подтверждающие её романтические отношения с баскетболистом. Она заявила, что Уильямсон скрывал от неё свою беременную подругу, и даже угрожала обнародовать интимные видеозаписи. Вскоре её аккаунт был заблокирован, однако медийный резонанс только усилился. Миллс публично называла Лав «порнозвездой низкого уровня» и утверждала, что сама также может быть беременна от Зайона. Тем не менее ни одна из этих женщин не связана с нынешним судебным разбирательством по иску о насилии.

На фоне всех этих скандалов баскетбольная карьера форварда оказалась практически в тени. После драфта-2019, где его выбирали первым номером и называли будущей суперзвездой НБА, ожидания были огромны. Однако вместо триумфа последовали постоянные травмы, нестабильная форма и многочисленные пропуски матчей. Сезон-2024/2025 не стал исключением: Зайон провёл лишь 30 игр, демонстрируя впечатляющие личные показатели — 24,6 очка и 7,2 подбора при высоком проценте реализации бросков (56,7%). Но этого явно недостаточно, чтобы соответствовать статусу игрока, которого прочили в новые лидеры лиги.

Сегодня имя Уильямсона всё чаще мелькает в совершенно ином контексте. И, независимо от исхода судебного разбирательства, последствия уже ощущаются — их не получится просто перечеркнуть. Впереди у Зайона, вероятно, сложный и затяжной процесс, полный громких заявлений, доказательств и допросов. И перед судом встанет главный вопрос: был ли Зайон Уильямсон хищником, как утверждает обвинение, или же сам стал жертвой вымогательства?