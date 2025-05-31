Простите, это шутка? Студент-баскетболист обогнал по доходам целую толпу профи!

Когда студент, не сыгравший ни минуты в НБА, зарабатывает больше, чем профессионалы Евролиги, а его лицо украшает билборды на Таймс-сквер, речь уже идёт не просто о спорте — это экономика влияния в чистом виде. Его зовут Купер Флэгг. Ему всего 18, выступал за Дьюк, и, по данным авторитетного журналиста Говарда Брайанта, только за один сезон в NCAA он получил около $ 28 млн. И это не ошибка.

Брайант озвучил эту ошеломляющую сумму в разговоре с Бобом Костасом на одном из мероприятий в Нью-Йорке. Костас не поверил, публика — тоже. Однако подробности всё объяснили: $ 13 млн от New Balance, $ 15 млн — от Fanatics. В результате первокурсник из университетской аудитории оказался в одной финансовой лиге с действующими звёздами НБА.

Флэгг стал символом новой эры NIL-контрактов — соглашений на использование имени, образа и подобия спортсмена. Если раньше студенты-баскетболисты могли рассчитывать разве что на бесплатную экипировку, то теперь они ведут переговоры на уровне крупнейших корпораций мира. Контракт с New Balance рассчитан на пять лет и охватывает как студенческий, так и профессиональный этап карьеры Флэгга. У Fanatics — эксклюзив: коллекционные карточки, автографы, лимитированные предметы с матчей. Компания Gatorade тоже не осталась в стороне — с Флэггом подписан первый в истории контракт с баскетболистом NCAA, ведь раньше бренд сотрудничал только с суперзвёздами НБА.

На фоне многомиллионных контрактов собственный мерч Флэгга в NIL Store или съёмки в рекламе Cort Furniture кажутся всего лишь приятными дополнениями к основному успеху. Ни один другой баскетболист NCAA даже не приблизился к подобным финансовым вершинам: ближайший преследователь, Брейден Смит из Пердью, оценивается примерно в $ 1,9 млн — разница почти в 15 раз.

Для сравнения, стартовая зарплата в WNBA составляет $ 76 тыс. в год. Даже Кейтлин Кларк, главная звезда женского баскетбола, сумела заработать на NIL-контрактах около $ 3 млн, а рекламное соглашение с Nike на $ 28 млн подписала уже после перехода в профессионалы. Флэгг же получил аналогичные суммы ещё до драфта, не став профессионалом.

Если до сих пор казалось, что студенческий спорт — это прежде всего про образование, пора пересмотреть взгляды. Сегодня NCAA — это арена для борьбы за самых влиятельных молодых спортсменов. Бренды сражаются не за болельщиков, а за право ассоциироваться с новыми героями. История Флэгга — не удачное совпадение, а результат тщательно выстроенной стратегии. Он завоевал титул лучшего игрока сезона, привёл Дьюк к финальной стадии турнира и стал главным претендентом на первый номер драфта-2025. Но, что удивительно, его главная победа произошла за пределами площадки: именно там Флэгг сумел изменить всю игру.

Сегодня университеты из США вынуждены создавать целые штабы из консультантов, юристов и финансовых советников. Миллионы, приносимые NIL-контрактами, требуют совершенно иной структуры, нового уровня управления и свежего взгляда — как от тренеров, так и от самих спортсменов. Теперь студенты всё чаще становятся настоящими бизнесменами, зачастую не имея достаточного опыта обращения с крупными суммами.

Система, которую годами упрекали за то, что «все вокруг зарабатывают, кроме самих игроков», наконец-то дала сбой — и на этот раз в пользу студентов. Игроки получили возможность зарабатывать на собственном имени и таланте. Однако главный вопрос теперь не в том, сколько заработал Флэгг. А в том, готова ли NCAA к тому, что таких молодых миллионеров будет становиться всё больше. Ведь теперь престиж, капитал и влияние сосредоточены не только в НБА, но и в руках 18-летних студентов, которые приходят на занятия с ноутбуком и личным адвокатом.