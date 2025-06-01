Финал НБА прошёл мимо «Нью-Йорка». В чём их главная проблема?

Возможно, самое ёмкое определение этого «Нью-Йорка» — команда, которая всё время ходила по тонкой грани между триумфом и разочарованием. Они могли разгромить действующего чемпиона с разницей в 38 очков, а уже спустя неделю — умудриться растерять 14-очковое преимущество за три минуты и уступить в овертайме. Их баскетбол не знал полутонов — только резкие контрасты. В этом парадоксе и прошёл их лучший сезон за последние 25 лет.

Начнём с сухих фактов: 51 победа в регулярном сезоне — впервые с 2013 года, первый финал Восточной конференции с 2000-го, уверенная победа над «Детройтом» в первом раунде и сенсационное выбивание «Бостона». Казалось, вот она — команда мечты, которую Нью-Йорк ждал долгие годы. Но сезон оборвался на шестом матче серии с «Индианой». И пусть со стороны всё выглядело как уверенный шаг вперёд, внутри организации ощущалась неоднозначность.

У этой команды было всё: яркие звёзды, крепкая защита, опытные бойцы и даже своя особая история — трио Wingstop в лице Харта, Бриджеса и Ануноби. Однако все эти элементы так и не сложились в единое целое. Руководство вложило огромные ресурсы в формирование основного состава: пять драфт-пиков ушли за Бриджеса, позже Рэндл и Дивинченцо были обменяны на Таунса. На бумаге пятёрка выглядела грозно: Брансон, Бриджес, Харт, Ануноби и Таунс. В теории — команда мечты, на практике — множество вспышек, но ни одного большого пламени.

Главная задумка — связка Брансона и Таунса — со временем попросту рассыпалась на глазах. Пик-н-роллы, которым пророчили стать стержнем атакующей схемы, к концу сезона встречались всё реже и практически не приносили дивидендов. С нового года стартовая пятёрка уступала соперникам 1,4 очка на 100 владений — катастрофический показатель для команды с чемпионскими амбициями. В плей-офф эта группа ушла в «-33» по «плюс-минус» вплоть до шестого матча с «Бостоном».

Карл-Энтони Таунс, плей-офф НБА — 2025 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Соперники быстро нашли противоядие. Центровые начинали опекать Харта, прекрасно зная о его слабой реализации дальних бросков. Таунса в защите целенаправленно атаковали, используя его недостаточную мобильность. В нападении он не открывал те зоны, которых ждал Брансон — вместо взаимодополнения получалось лишь недопонимание. Дуэт, в который верили как в источник синергии, на деле чаще буксовал.

Внутри коллектива раз за разом проходили закрытые собрания — без участия тренеров. Их устраивали не раз, особенно во время серий с «Бостоном» и «Индианой». Иногда такие разговоры давали результат: после одной из встреч команда уничтожила «Селтикс» с разницей в 38 очков. Однако зачастую всё оставалось по-прежнему. Диалоги были эмоциональными и острыми, но стабильности не приносили.

Проблемы команды не исчерпывались только баскетбольной площадкой. Коммуникация стала ахиллесовой пятой этой версии «Никс». Новички долго не могли найти общий язык с коллективом и влиться в общую структуру. Таунс, как отмечали люди изнутри клуба, часто ошибался в защите, однако не объяснял своих решений даже партнёрам. Бриджес же в середине сезона открыто высказал недовольство распределением игрового времени между стартовыми игроками — для Тибодо это прозвучало почти как вызов. Его слова не забыли: хотя Бриджес остался частью ротации, отношения с тренерским штабом заметно охладели.

Сам Бриджес стал одним из главных разочарований сезона. Защитник сборного уровня и снайпер, прославившийся как классический «3-and-D», он нередко играл так, будто избегал борьбы. Бывали всплески: важные перехваты в концовках в матчах с «Бостоном», отдельные эпизоды яркой защиты — но когда команде действительно требовалась его острота, например, в серии с «Индианой», он вновь растворялся на площадке.

История Таунса заслуживает отдельного разговора. Один из лучших «больших» по дальнему броску в современной игре, он неожиданно перестал быть агрессивным за дугой, совершая в среднем всего 4,7 попытки издали — это его худший показатель с 2019 года. Порой казалось, что он просто не понимает, какую роль должен играть в этой системе. Ни в атаке, ни в защите Таунс так и не стал тем, вокруг кого можно строить игру.

На этом фоне команде явно не хватало лидера, способного стать голосом раздевалки. Именно поэтому в коллектив пригласили Пи Джей Такера — не для усиления ротации, а чтобы наладить внутреннюю коммуникацию. Его слова стали своеобразным лейтмотивом всего сезона: «У нас есть талант, но этого недостаточно. Нужно разговаривать, понимать друг друга на площадке. Мы только начинаем двигаться в этом направлении, однако этого пока мало».

Джош Харт, плей-офф НБА — 2025 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Джош Харт, известный своей прямотой, говорил о том же, только другими словами: «Нам нужно чаще говорить друг другу правду — без обид и без лишнего эго. Всё ради того, чтобы играть лучше». Такой уровень откровенности был отличительной чертой прошлогоднего состава. Сейчас же — лишь робкая попытка вернуть прежнюю атмосферу.

Проблема заключалась не в том, что кто-то проваливался индивидуально. Главная причина разочарования — разрыв между реальным результатом и потенциалом этой группы. Ротация с Брансоном, Бриджесом, Ануноби, Хартом и Таунсом должна была быть цельнее, чем просто набор ярких личностей. Но командная «химия» не складывалась, ритм постоянно сбивался, и в решающие моменты «Никс» вновь остались всего лишь суммой своих игроков — не превращаясь в коллектив, способный на большее.

Впереди межсезонье. Стабильность — в наличии: контракты Брансона, Харта, Ануноби и Таунса продлены до сезона-2027/2028. У Бриджеса и Робинсона — последний год по действующим соглашениям. Вопрос по будущему состава пока открыт. Главная интрига — новое соглашение Бриджеса, который уже летом может получить предложение на $ 156 млн за четыре года. После такого сезона — решение непростое.

Однако, возможно, не всё так драматично. Восточная конференция переживает спад, а «Никс» — одна из немногих команд, чей костяк находится на пике формы. Даже без громких изменений они по-прежнему будут среди главных претендентов. Но суть не в уровне исполнителей — дело в способности стать по-настоящему единой командой.

Они выдерживали матчи, в которых, казалось, уже не было шансов. Проходили серии, где их списывали со счетов. Однако на протяжении всего сезона оставались больше сборищем индивидуальностей, чем сплочённым коллективом. Если в следующем году им удастся найти общий язык и настоящую «химию», всё может измениться. Если же нет — этот текст через год можно будет опубликовать почти без изменений.

В этом году для «Нью-Йорка» случилось слишком много впервые за четверть века. Но одно по-прежнему остаётся неизменным: город всё ещё ждёт появления своей настоящей команды.