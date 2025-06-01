Заявка на чемпионство. «Зенит» собрался и преподал урок ЦСКА в финале Единой лиги

Первые две встречи в Санкт-Петербурге получились очень интересными в финальной серии Единой лиги ВТБ. ЦСКА и «Зениту» удалось забрать по победе, но теперь настало время матчей в Москве. Армейцы на домашнем паркете славятся своей великолепной игрой, правда, сине-бело-голубые вряд ли намерены уступать. Как протекала встреча, к кому повернулась удача, а кто просто был великолепен — всё это и не только в материале «Чемпионата».

37 лет — не приговор. Именно так подумал Андрей Воронцевич и реализовал два трёхочковых броска кряду. ЦСКА ответил удачным попаданием Амата М’Бая и «трёшкой» Алексы Аврамовича. Георгий Жбанов на всей скорости врезался в сербского защитника ЦСКА и лучшего защитника Олимпиады в Париже, после чего получил неспортивный фол. Армейцы после не самого удачного начала включились на полную, прежде всего в защите. М’Бай разобрался с Воронцевичем в «посте», а Иван Ухов отправил мяч в цель с дальней дистанции. «Зенит» после двух попаданий на старте не мог реализовать бросок с игры на протяжении пяти минут. Лишь «трёшка» от Трента Фрейзера положила конец этой тенденции. ЦСКА не собирался останавливаться — команда довела преимущество до семи очков — 18:11, но гости быстро включились и оформили рывок 10:0, выйдя вперёд со счётом 21:20. В этом отрезке выделялись Окаро Уайт и Алексей Швед, который и поставил точку в четверти, реализовав трёхочковый бросок. 24:21 — «Зенит» впереди.

Во второй четверти Тони Джекири отметился четырьмя очками со штрафной линии. У «Зенита» включился Винс Хантер, однако ЦСКА очень сильно прибавил во всех аспектах, оформив рывок 11:5. Выделялись Мело Тримбл, Антон Астапкович и тот же Джекири. Сине-бело-голубые после ещё одной «трёшки», казалось бы, подобрались к сопернику, правда, затем снова последовал рывок армейцев. 18:10 в пользу хозяев в этом отрезке, а Хавьер Паскуаль взял тайм-аут. Сразу же после этого команды стали обмениваться результативными атаками. Тримбл положил «трёшку» и стал первым в матче, кто преодолел отметку в 10 очков. ЦСКА забрал четверть со счётом 29:18. На перерыв армейцы ушли в качестве лидера — 50:42.

ЦСКА — «Зенит» Фото: Единая лига ВТБ

Не успела стартовать третья десятиминутка, как Фрейзер положил в цель «трёшку». Дуэйна Бэйкона вообще не было видно в первой половине (набрал всего два очка), но MVP Единой лиги отметился с дальней и ближней дистанции в начале второй. «Зенит» оформил рывок 8:0. ЦСКА был обескуражен, тем не менее и у армейцев нашёлся лидер: Каспер Уэйр реализовал два трёхочковых броска. Третья четверть превратилась в один сплошной хайлайт, потому что следом Фрейзер оформил 2+1. Правда, тут же Джекири получил такую же возможность, однако не попал со штрафной линии. Бэйкон включился на полную, попав ещё один раз издали. Два очка быстро превратились в 11. «Зенит» не просто вернулся в игру, а перехватил лидерство — 64:62. Радость гостей была недолгой, так как ЦСКА благодаря удачным действиям Тримбла и Ухова вернул лидерство. «Зенит» забрал четверть с результатом 24:18.

Джекири не только выделялся в защите, но и феерил в нападении — 2+1 от центрового. Воронцевич сегодня был «в огне» — Андрей попал две «трёшки» кряду и пока не смазал ни одного броска. Тут же дальним попаданием отметился Уэйр. Осталось играть всего пять минут, а счёт — 76:74 в пользу ЦСКА. После удачного броска издали от Уайта «Зенит» вышел вперёд. Бэйкон со средней дистанции укрепил преимущество — 79:76, однако Тримбл тут же ответил своим молниеносным проходом. Две минуты на табло, «Зенит» опередил соперника всего на одно очко (81:80), а Паскуаль взял тайм-аут. Это решение от тренера оказалось невероятно верным, потому что Уайт после выхода на паркет положил «трёшку», а Жбанов набрал первые очки во встрече, но какие важные! «Зенит» повёл со счётом 86:80, а Андреас Пистиолис отреагировал тайм-аутом. Все ждали, что ЦСКА проснётся в концовке, но Фрейзер был против. Трент реализовал три штрафных из четырёх и поставил точку в матче. «Зенит» выиграл со счётом 91:83.

Самыми результативными игроками встречи стали Фрейзер и Бэйкон. На счету обоих по 19 очков, но Трент атаковал с большей эффективностью (реализовал пять из восьми бросков с игры). Дуэйн очень много намазал, особенно в первой половине (7 из 20). Воронцевич набрал 15 очков, попав все свои «пять трёх». При этом Андрей больше не отметился ни в одном статистическом показателе, россиянин даже ни разу не сфолил на сопернике! 15 очков и ни одного подбора, передачи, перехвата, передачи или фола — что-то очень интересное. Невероятно полезными были Уайт и Жбанов. Если Окаро реализовал пять «трёшек» и был в целом активен в атаке, Георгий отвечал сегодня за защиту. На счету россиянина два очка, девять подборов и два перехвата. Всё это при лучшем в команде показателе «плюс-минус» — «+21». Со Жбановым на паркете команда делала разницу.

В составе ЦСКА выделялся Джекири и Уэйр. Тони набрал 15 очков и восемь подборов, а Каспер — 14 очков и пять передач. М’Бай великолепно начал встречу, однако затем забуксовал. Тем не менее на счету Амата 15 очков и два подбора. MVP прошлого плей-офф Тримбл в этом матче испытывал проблемы с дальними бросками. Если под кольцом он набирал очки спокойно, то из-за дуги совсем не шло. В итоге Мело записал себе в актив 16 очков, три подбора и столько же передач. Реализация хромала — 6 из 16.

ЦСКА — «Зенит» Фото: Единая лига ВТБ

«Зенит» в очередной раз сделал ставку на броски издали — и не прогадал! 53,6% реализации — космический показатель, тем более в финале Единой лиги. При этом команда была лучше на подборе и в движении мяча. Бэйкон после ужасной первой половины проснулся во второй и дал энергию, которой не хватало сине-бело-голубым. Хантер, Пойтресс и Жбанов в защите творили чудеса. Не стоит забывать и фактор штрафных. ЦСКА промазал семь штрафных за всю встречу, «Зенит» — два. Да и желания у гостей сегодня было побольше, как минимум во второй половине.

ЦСКА начал с победы в финале, но уступил в двух матчах кряду. Упускать победу в следующей домашней игре никак нельзя, это будет сравни поражению в серии, поэтому подопечным Пистиолиса необходимо найти тот самый ключ, который поможет вскрыть оборону «Зенита». Самый резонный вопрос: а есть ли этот ключ вообще? Увидим в четвёртой встрече.