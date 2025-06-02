У «Бостона» летом — непростые решения. Что делать и как быть, чтобы вернуться на вершину

Без Джейсона Тейтума, у которого разрыв ахиллова сухожилия, «Бостон» не окажется среди аутсайдеров, но о статусе претендента на титул можно забыть. Фронт-офису теперь предстоит решать целый комплекс непростых задач: как удержаться на плаву? Кого оставить, а кем пожертвовать на рынке обменов? Есть ли смысл платить налог на роскошь, если шансы на повторение успеха минимальны? И главное — удастся ли сохранить костяк до возвращения Тейтума в прежней форме?

Проблема в том, что, несмотря на все достижения, «Селтикс» оказались у опасной черты. К сезону-2025/2026 бюджет команды превысит $ 230 млн — и это без учёта новых контрактов. Второй порог налога на роскошь и ограничения нового коллективного соглашения резко сузят пространство для манёвров. «Бостон» уже глубоко за этой чертой, а значит, под угрозой оказываются обмены, драфты и гибкость. Прежняя стратегия «просто заплатим» больше не сработает.

В первую очередь под прицелом Джру Холидэй. Через 10 дней ему 35 лет, контракт действует до 2027 года (опция игрока на сезон-2027/2028), а в атаке заметен спад: в сегодняшней НБА такие показатели прощают редко. Оборонительные качества Холидэя по-прежнему на высоте, но его нынешний потолок — всего 11 очков за игру. Найти покупателей будет непросто, особенно без добавления ценных активов. Однако удерживать его — значит упускать шанс на плавную перестройку. Если появится возможность обмена, действовать нужно быстро, пока его контракт окончательно не стал обузой.

Ситуация с Кристапсом Порзингисом ещё сложнее. Да, травмы не обошли его стороной, и плей-офф он, по сути, пропустил. Но уникальные навыки — высокий, подвижный, с броском — делают его редкой фигурой в лиге. За этот сезон он превратился в ключевой элемент команды, и расставание с ним означало бы, что всю систему под Тейтума придётся строить с нуля. При этом уже через год Порзингис станет свободным агентом. Продлевать контракт? Искать обмен? Отпустить? Любой шаг требует понимания того, в каком состоянии вернётся Тейтум.

«Бостон Селтикс», плей-офф НБА — 2025 Фото: Al Bello/Getty Images

Вокруг Джейлена Брауна складывается иная ситуация. Он MVP финала-2024, но его сезон был неоднозначным: нестабильный бросок и контракт на $ 236 млн. У Брауна высокая ценность на рынке, однако нет гарантий. Обмен может принести активы для будущего, но есть риск поменять сильное звено на слабое. Здесь важно не продешевить — и не ошибиться с моментом. Через пару лет Браун и Тейтум могли бы вновь стать тандемом, способным привести «Бостон» к вершине. Однако если в это не верится, возможно, сейчас лучший момент для расставания, пока цена на пике.

Деррик Уайт — почти идеальный второй или третий номер в ротации: универсален, надёжен в защите, стабилен на периметре. Его контракт не идеален, но на фоне роста потолка зарплат с каждым годом будет выглядеть всё более приемлемо. Продавать Уайта стоит лишь в случае, если не удастся выгодно обменять Холидэя. В остальном он гарант стабильности и своего рода мост между настоящим и будущим команды.

Притчард и Хозер — классические ролевые игроки со своими ограничениями, но очевидными преимуществами: они недороги, предсказуемы и приносят ощутимую пользу. Притчард уже доказал свою состоятельность в системе, а Хозер — один из лучших шутеров лиги при приличном объёме бросков. Избавляться от них ради незначительной экономии не имеет особого смысла. Наоборот, в отсутствие Тейтума у них появится шанс раскрыться ещё ярче.

Ситуация с Элом Хорфордом — отдельная история. Дело не в цифрах, а в его собственном желании: готов ли он даже в 40 лет оставаться частью команды, которая входит в фазу перестройки? Если да — его опыт и авторитет по-прежнему могут принести пользу. Если нет — лучшее решение — достойное, своевременное расставание, а не затянутое прощание.

Тем не менее самый сложный выбор касается философии. «Бостон» строился как команда с окном возможностей здесь и сейчас, и теперь это окно захлопнулось вовсе не из-за провала проекта, а потому что его главный элемент выбыл на долгий срок. Уходить в глубокий налог без шансов на титул — сомнительный шаг, но и разбирать чемпионскую команду, в которой никто не подвёл, — решение на грани.

Что делать дальше? Сохранять конкурентоспособность, но без излишних авантюр. Искать разумные обмены, не расставаясь с ключевыми игроками без очевидной выгоды. Взвешивать каждый контракт, избегая поспешных решений и паники. И, главное, готовить фундамент для возвращения Тейтума — трезво, без иллюзий, с холодной головой.

«Селтикс» год назад завоевали чемпионство, однако теперь им предстоит доказать, что сила клубной культуры способна преодолеть любые травмы и финансовые ограничения. Немногие чемпионы выдерживают такое испытание. И уж точно не каждый может позволить себе не только мыслить о ближайшем сезоне, но и смотреть на перспективу до 2027 года. Это межсезонье не битва за очередной трофей, а сложная шахматная партия с будущим. И «Бостон», похоже, не собирается выходить из неё проигравшим.