Магия Кливленда и лучший матч в плей-офф! УНИКС забрал у «Локо» бронзу Единой лиги

Серия за третье место в Единой лиге ВТБ продолжается. УНИКС ведёт со счётом 2-1, но уступил в последнем матче в Краснодаре. «Локомотив-Кубань» снова попытается выиграть на домашнем паркете. «Чемпионат» расскажет обо всём самом интересном в четвёртой встрече.

Началось всё с неудачных трёхочковых попыток для обеих команд, но первые очки в матче набрал Михаил Беленицкий. УНИКС закрывал главных звёзд «Локомотива-Кубань», поэтому настало время другим игрокам брать игру на себя. Лучше остальных себя проявил Кирилл Темиров. Россиянин вообще не мазал со штрафной линии и был точен в проходе, в итоге набрав шесть очков кряду. Команды обменивались результативными атаками, но «Локо» за счёт действий того же Темирова вышел вперёд — 12:7. Кирилл Елатонцев тоже был невероятно полезен как в нападении, так и в обороне. Тем не менее у УНИКСа включились Исмаэль Бако и Девон Акун-Пёрселл, благодаря которым преимущество хозяев стало таять на глазах. «Локо» с минимальным преимуществом повёл после первой четверти — 19:18.

Особо игра не клеилась у Патрика Миллера, который в серии с «Зенитом» и ранее с УНИКсом проявлял себя великолепно. Не сказать, что всё было хорошо и у Антониуса Кливленда. С игры лучший защитник Единой лиги не особо попадал, зато часто собирал на себе фолы, отправляясь на линию штрафных. «Локо» очень помогал Айзея Уэйли, который вовремя включился и реализовал два трёхочковых броска. Акун-Пёрселл, Маркус Кин, Маркос Найт отвечали своими удачными действиями, набирая очки с различных дистанций, но хозяева в этой десятиминутке смотрелись чуточку лучше. 24:21 — «Локо» забрал отрезок и ушёл на перерыв в отличном настроении.

Патрик Миллер и Михаил Беленицкий Фото: Единая лига ВТБ

В третьей четверти «Локо» взвинтил темп. Уэйли положил четвёртую «трёшку», а УНИКС допустил уже 13 потерь. Акун-Пёрселл старался держать игру команды под контролем, но не особо получалось. Хозяева летели вперёд и отрабатывали в обороне. Елатонцев и Кливленд не отставали от других, набирая очки. Преимущество хозяев выросло до 13 очков. Наступил удачный отрезок и для гостей: Найт оказался точен в проходе и со средней дистанции, Кулагин добавил ещё два очка от себя со штрафной линии. Казанцы немного сократили отставание, но Темиров положил точную «трёшку». Правда, после этого гости оформили рывок 9:2 и подобрались очень близко к сопернику — 58:62. В итоге «Локо» с минимальным перевесом забрал четверть — 21:20.

На старте заключительной четверти УНИКС показал характер: команда не позволяла ничего создать «Локо», а сама оформила рывок 7:0 — четыре очка от Найта и три — от Кина. Гости останавливали каждую атаку хозяев, позволяя набирать очки только со штрафной линии. Казанцы перехватили лидерство — 68:65. Подопечные Андрея Ведищева стали часто терять мяч и беспечно использовать оставшееся время. Кулагин послал в цель «трёшку», а Таджер Макколл допустил довольно глупую потерю, Джален Рейнольдс моментально воспользовался ошибкой. УНИКС вёл со счётом — 75:68. Тут-то наконец-то проснулся «Локо»! Точный штрафной от Елатонцева и два от Кливленда.

Девон Акун-Пёрселл и Антониус Кливленд Фото: Единая лига ВТБ

Счёт 76:71 в пользу казанцев, осталось 12 секунд, Кливленд взял мяч в руки и выбросил «трёху», она оказалась точной и залетела в кольцо от щита. Антониус сократил отставание до двух очков — 74:76. Макколлу сразу пришлось фолить на Кине. Маркус отправил в цель первый штрафной, однако второй — мимо. Подбор взял Кливленд, который сразу же понёсся вперёд. Разница в три очка, поэтому необходимо было бросать с дальней дистанции. На игроке «Локо» повисли Лопатин и Бако, но он сумел найти момент для выноса мяча. На мгновенье повисла тишина, правда, длилась она недолго, так как Антониус оказался точен. Ещё одна «трёшка» от щита — это просто космос, трибуны взорвались!

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Овертайм стартовал с двух очков от Найта, но практически тут же Макколл ответил реализованным броском с фолом. 2+1 от Таджера. Команды обменялись результативными атаками и счёт стал равным (82:82). Но «Локо» давил, как только мог. Сперва в проходе отметился Темиров, а затем сразу же Миллер сделал то же самое. Хозяева вышли вперёд — 86:82. Акун Пёрселл набрал два очка в проходе. На Миллере нарушил правила Найт, для которого этот фол стал пятым — Маркос покинул паркет. Лёгкие два очка со штрафной линии от Патрика. Если в концовке основного времени Кливленд сотворил магию, в овертайме за красоту отвечал Кин. Разыгрывающий положил в цель две очень дальних «трёшки», выведя УНИКС вперёд — 90:88. Оставалось только выстоять перед натиском «Локо». Не удалось! Уэйли разобрался с соперником на дуге и в проходе набрал два очка. 13:13 — второй овертайм.

К сожалению, во второй пятиминутке была лишь одна команда, — и имя ей УНИКС. Сперва Акун-Пёрселл набрал два очка, затем Кин добавил семь от себя. Кливленд и Миллер делали всё возможное, чтобы подобраться к сопернику, но все попытки терпели крах. «Трёшка» Лопатина и вовсе похоронила надежды «Локо» на победу. В итоге казанцы забрали второй овертайм со счётом 14:6. УНИКС выиграл со счётом 104:96 (2 ОТ).

Самым результативным стал Кливленд с 25 очками, шестью подборами и тремя передачами. Уэйли — 17 очков и шесть подборов и Миллер — 15 очков, четыре подбора и восемь передач, тоже внесли свой колоссальный вклад, но нельзя не отметить Темирова, который провёл один из лучших матчей в плей-офф. Кирилл набрал 13 очков и три подбора. В составе УНИКСа Кин и Найт закончили встречу с одинаковым количеством очков — по 23. Первый из них включился под конец матча и в овертайме, а второй — был крайне полезен на протяжении всей встречи до того момента, как не получил пятый фол.

Только так и должна была закончиться серия за третье место. Борьба до последних секунд, накал страстей и эмоции на пределе! «Локо» и УНИКС подарили всем любителям баскетбола красоту, за которую мы так и любим этот вид спорта. Спасибо командам, а казанцев поздравляем с бронзой. Клуб из Краснодара второй сезон кряду заканчивает без медалей, но это лишь повод провести работу над ошибками, продолжать развивать свою великолепную и талантливую молодёжь. УНИКС и «Локо» отправляются на заслуженный отдых, остаётся узнать лишь чемпиона.