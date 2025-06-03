Тайный «кукловод». Кто стоит за выходом «Оклахомы» и «Индианы» в финал НБА?

Когда Пол Джордж в 2019 году подписывал контракт с «Клипперс», вряд ли он мог предположить, что спустя шесть лет его имя вновь окажется в центре баскетбольных интриг — и не благодаря собственной игре, а как ключевая фигура сразу в двух самых непредсказуемых сюжетах сезона. В этом финале НБА встречаются «Оклахома» и «Индиана» — и обе команды вряд ли оказались бы там без сделок, связанных с Джорджем.

Начнём с «Индианы». В 2017 году клуб понял, что удержать Джорджа не удастся, и отправил его в «Тандер». Взамен команда получила Виктора Оладипо и Домантаса Сабониса. На тот момент обмен казался логичным: один уходит на пике, двое других делают лишь первые шаги к расцвету карьеры. В последующие годы оба стали местными символами «Пэйсерс», а затем — ценными активами для дальнейших преобразований.

Ключевой момент наступил в феврале 2022-го, когда Сабониса обменяли в «Сакраменто» на Тайриза Халибёртона, Бадди Хилда и Тристана Томпсона. Тогда это решение выглядело сомнительным: Халибёртон считался перспективным, но ещё не имел статус «выигрышного билета». Сегодня же он — лучший ассистент плей-офф, один из самых интеллектуальных игроков лиги и безусловный лидер молодой «Индианы».

Пока в Индианаполисе строили новую команду, в Оклахоме тоже происходили перемены. В 2019 году Пол Джордж затребовал обмен в «Лос-Анджелес», и руководство «Тандер» не упустило свой шанс: помимо опытного Данило Галлинари и россыпи драфт-пиков, из «Клипперс» приехал Шей Гилджес-Александер. Тогда он воспринимался как надёжный молодой игрок, успешно отыгравший все 82 матча регулярного чемпионата.

Сегодня же Шей — один из топовых универсалов лиги: практически средние 30 очков за матч в плей-офф, хладнокровие в концовках, высокая реализация и полное отсутствие звёздных замашек. Он стал лицом «новой Оклахомы», а его переход называют самой удачной сделкой клуба со времён ухода Кевина Дюранта.

Любопытно, что сам Пол Джордж уже не сражается за титул, однако в своём подкасте с профессиональной теплотой разбирает игру Гилджес-Александера. Он отмечает его мощь, чувство пространства, терпение и мастерство борьбы на контакте, не скупясь на комплименты: таких игроков сегодня единицы. Джордж, сам будучи мастером тончайших нюансов, видит в Шее родственную манеру — только доведённую до абсолютного совершенства.

На этом фоне финал между «Пэйсерс» и «Тандер» перестаёт казаться сенсацией. Обе команды не совершили прыжка выше головы — они методично и терпеливо закладывали фундамент своей идентичности. Путь к вершине у них был разный, однако в основе лежит одна ключевая развилка: расставание с Джорджем в роли главной звезды. Не потому что он был недостаточно хорош, а потому что иногда ради прогресса нужно отпустить прошлое.

Может ли одно имя соединить два клуба, две философии, две баскетбольные культуры? В этом случае — определённо да. Пол Джордж стал спусковым крючком изменений, которые позволили добраться до финала тем, кого обычно там никто не ждал. Это не случайность и не волшебство, а дальновидность и стратегическое мышление. Финалисты 2025 года — наглядное доказательство: в НБА побеждают не только талантом, но и умением сделать шаг назад, чтобы потом прыгнуть гораздо дальше.