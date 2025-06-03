Ставка на Леброна? До новых выборов президента США 3,5 года, однако кампания уже началась

Вот уже как полгода прошло с президентских выборов в США, но страсти и скандалы, которые их окружали, по-прежнему никуда не делись. Подавляющая часть игроков и тренеров НБА открыто поддерживала демократов. Демократы проиграли, а, значит, оказались ни с чем и выступавшие за них звёздные игроки. Но баскетболисты такого калибра не привыкли проигрывать или, по крайней мере, мириться с поражениями, так что республиканцам и победившему Дональду Трампу просто в течение нынешнего четырёхлетнего срока быть не должно. Американская пресса уже сыплет сообщениями о готовящемся реванше. Станет ли Леброн Джеймс решающим фактором? И будут ли игроки из женской НБА (WNBA) подтачивать нынешнюю систему изнутри? До новых выборов ещё 3,5 года, но, кажется, предвыборная кампания уже началась.

Казалось бы, при чём здесь Леброн? Издание TotalProSports решило, что очень даже при чём. Поддержка Джеймсом Камалы Харрис на выборах 2028 года может оказаться для демократов очень кстати. «Джеймс является давним сторонником демократических идей. Ранее он поддерживал Хиллари Клинтон в 2016 году и открыто критиковал Трампа. Звёздная мощь таких фигур, как Леброн Джеймс, могла бы значительно усилить предвыборную кампанию Камалы Харрис в 2028 году. Более того, его способность находить общий язык с более молодой и широкой аудиторией может привлечь избирателей, что делает его стратегическим активом на предстоящих выборах. Поддержка Джеймса может оказаться решающим фактором», – говорится в сообщении издания.

Конечно, участие Харрис в выборах 2028 ещё не подтверждено и, более того, после её поражения в 2024-м под большим вопросом. Однако едва ли её невыдвижение что-то изменит. Джеймс всегда сможет выступить за кого-нибудь ещё, так что демократы могут быть спокойны. Но чтобы следующая кампания точно оказалась удачной, бить по оппоненту нужно уже сейчас. И удары действительно наносятся. Выпады в адрес Дональда Трампа от легенд североамериканской лиги начинают звучать чаще и со временем будут только громче. «Трамп хочет избавиться от разнообразия, равенства и инклюзивности. И я думаю, это просто уловка для дискриминации. Нам пришлось столкнуться с сегрегацией. И во многих отношениях мы всё ещё имеем с ней дело», — недавно высказался шестикратный чемпион НБА Карим Абдул-Джаббар.

Леброн Джеймс Фото: Nick Cammett/Getty Images

Резонансной получилась и недавняя история, произошедшая на матче WNBA. Игроки «Чикаго Скай» во второй раз со старта сезона-2025 проигнорировали выход на игру под американский гимн. Сперва они не вышли на исполнение национального гимна перед матчем открытия сезона с «Индианой Фивер» (58:93), а уже 25 мая поступили аналогичным образом перед встречей с «Лос-Анджелес Спаркс» (78:91). Протест против социальной несправедливости? Команда молчит, значит, остаётся только строить догадки. Многие болельщики раскритиковали баскетболисток «Чикаго», обвинив их в неуважении к символам США. А некоторые фанаты зашли так далеко, что объяснили пропуск гимна со стороны «Скай» глубоко укоренившимся расизмом – чёрных против белых. И так как многие противники Трампа в расизме обвиняют его самого, такая выходка была воспринята в том числе как вызов действующему президенту.

Что в итоге будет через 3,5 года, предсказать почти невозможно. События развиваются так стремительно, что исключать ничего просто нельзя. Перца добавляет тот факт, что вероятность выдвижения эксперта Стивена Эй Смита кандидатом на президентских выборах 2028 года от демократов различными экспертами сейчас оценивается довольно высоко. А с учётом жарких перепалок Смита с Леброном, сопровождавшихся даже разговорами об их возможном поединке в ринге, ожидать от этого можно будет чего угодно. Примирение? Или Леброн откажется от традиционной поддержки демократов? Как бы забавно это в данном случае ни звучало, но ставки в предстоящей большой игре будут крайне высоки.