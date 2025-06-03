Уничтожение, по-другому не назвать. ЦСКА разгромил «Зенит» по всем статьям

ЦСКА проиграл на домашнем паркете в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Уступить в двух встречах подряд, ещё и при поддержке домашних болельщиков — это непозволительно для клуба, ставящего перед собой самые высокие цели. Что же происходило в четвёртом важнейшем матче с «Зенитом»?

Не успела встреча начаться, как Окаро Уайт пульнул «трёшку», которая оказалась удачной. Правда, Ливио Жан-Шарль практически сразу же ответил слэм-данком с сопротивлением соперника. Андрей Воронцевич отработал в защите — поставил блок-шот Касперу Уэйру, а затем реализовал трёхочковый бросок. «Зенит», как и в прошлой игре, сделал ставку на попытки с дальней дистанции, ЦСКА же, как обычно, больше пытался лезть под кольцо. Настал отрезок Уэйра, который трижды заставил сине-бело-голубых нарушить на себе правила. Каспер набрал шесть очков со штрафной линии. Игра проходила в постоянной борьбе за свободное пространство, обе команды делали акцент на защитные действия. Долгое время никто не мог поразить кольцо, однако Семён Антонов и Иван Ухов отличились издали. Уайт под сирену послал мяч в корзину с середины площадки. В итоге Окаро попал в цель, к сожалению, время уже вышло. ЦСКА оказался сильнее в четверти со счётом 22:14.

На старте второй десятиминутки команды не могли набрать очков на протяжении двух минут. Лишь Алекс Пойтресс прервал молчание своим точным броском из-под кольца. В свою очередь, игроки ЦСКА сделали выводы из прошлого матча, когда не реализовывали много штрафных, в четвёртой игре безупречно попадая с линии (17 точных попыток). «Зенит» лучше начал отрезок, но в определённый момент армейцы перехватили инициативу и посадили сине-бело-голубых на фолы. 9:6 — ЦСКА повёл в четверти. Хавьер Паскуаль после слэм-данка от Тони Джекири взял тайм-аут. Разница достигла уже 11 очков в пользу хозяев — 31:20. Армейцы после небольшой паузы не сбавили оборотов, напротив — сильно взвинтили темп, оторвавшись ещё сильнее. «Трёшками» отметились Ухов, Уэйр, а Джекири снова забросил сверху. 43:25 — ЦСКА улетел вперёд, Паскуалю снова пришлось брать тайм-аут. Не особо помогло, хозяева довели разницу до неприличной — 48:25 — армейцы выиграли четверть со счётом 26:11.

Трент Фрейзер Фото: Единая лига ВТБ

ЦСКА просто феноменально начал вторую половину — 9:0. В этом отрезке шикарно смотрелись Ухов, Жан-Шарль и Астапкович. В целом армейцы оформили рывок 24:0 за последние семь минут в игре. Это какой-то космический уровень! Эту феерию хозяев нарушил Пойтресс, набрав два очка в проходе. У ЦСКА получалось практически всё на паркете. Клуб из Москвы задушил «Зенит» в обороне, не позволяя создать ничего путного. Хозяева же постоянно находили моменты для взятия кольца. Отрезок завершился с результатом 22:11 в пользу хозяев паркета.

Заключительная четверть просто стала формальностью, так как ЦСКА вёл с уже огромным преимуществом. Армейцы оформили рывок 7:0, но после этого «Зенит» включился и сократил отставание в отрезке — 10:11. Тренеры дали игровое время своим резервистам. Хозяева немного сбавили обороты в связи с тем, что результат был уже сделан. В итоге сине-бело-голубые немного выправили ситуацию, однако всё равно уступили с непозволительным для финала отставанием — 62:85.

Очень сложно выделить кого-то одного в составе армейцев после окончания игры. Сегодня ЦСКА выглядел как настоящая команда без слабых мест. Уэйр набрал 16 очков, четыре подбора и четыре передачи, Астапкович — 13 очков и три подбора, Ухов — 11 очков, восемь подборов, три передачи и три перехвата, М’Бай — 11 очков. Ещё целая пачка игроков записала на свой счёт восемь очков. Шикарная игра прежде всего от всей команды. В составе «Зенита» со знаком плюс можно отметить лишь Пойтресса и Воронцевича. Эти двое создавали помехи броскам соперника, а также набирали очки. Бэйкон — провал — восемь очков и ужасная реализация с игры (20%), Швед — тоже, Фрейзер — аналогично. Лидеров «Зенита» сегодня не было на паркете.

ЦСКА в определённый момент вёл с разницей свыше 40 очков. Лишь в концовке «Зенит» собрался и немного сократил отставание. Армейцы в 2015 году в финале обыграли «Химки» с преимуществом в 30 очков. Сегодня москвичи могли войти в историю, установив новое достижение по разнице в счёте в рамках финалов Единой лиги, но гости были явно против.

Отсутствие Георгия Жбанова очень сильно сказалось на «Зените». К тому же Швед и Пойтресс играли на обезболивающих уколах. Капитан Сергей Карасёв и вовсе даже не был в заявке на эту встречу. Травмы сильно бьют по команде Паскуаля. Конечно, многие могли ожидать победы ЦСКА в важнейшем домашнем матче, однако чтобы такого разгрома — вряд ли. Серия снова переезжает в Санкт-Петербург. Счёт равный 2-2, всё самое интересное впереди!