Всё, что нужно знать про будущие обмены и контракты в НБА. LIVE

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В ночь на 1 июля клубы НБА могут начать беседы с баскетболистами о новых контрактах. Также после финала плей-офф — 2025 им разрешено обмениваться игроками. Все главные новости, подробности и слухи ищите в лайве от «Чемпионата».
Майк Гринберг из ESPN высказал такое предположение: «Я ожидаю, что «Лейкерс» будут обзванивать абсолютно все команды, у которых есть «большой» игрок, и здесь, в Нью-Йорке, им стоит позвонить в «Никс» по поводу Митчелла Робинсона».
«Если «Никс» хотят получить активы, если они пытаются понять, что делать со своим составом дальше, а может быть, даже сэкономить деньги, — это тот парень, на которого «Лейкерс» должны обратить внимание. Он идеально подошёл бы этой команде».
Newsweek составил список потенциальных команд, которые могли бы заинтересоваться Джру Холидэем, среди которых были указаны и «Нью-Йорк». Позже издание предложило вариант обмена для двукратного чемпиона, включающий Митчелла Робинсона и Джоша Харта в потенциальной сделке.
«Если «Селтикс» и «Никс», недавно сражавшиеся в плей-офф, станут партнёрами по обмену, это было бы интересно, но в этом есть смысл. «Нью-Йорку» не хватает последнего шага, чтобы преодолеть барьер, и, возможно, Холидэй может стать этим решением. Поскольку «Селтикс» также, возможно, рассматривают вариант расставания с Порзингисом, обе стороны могли бы рассмотреть обмен Холидэя на пакет вокруг Митчелла Робинсона и Джоша Харта. Скорее всего, для завершения сделки понадобилась бы третья команда, но сама идея выглядит весьма любопытно».
Владелец «Нью-Йорка» Джеймс Долан и «ключевые игроки» приняли участие в итоговом разборе сезона «Никс», который проводил президент Леон Роуз и который в конечном итоге привёл к увольнению главного тренера Тома Тибодо — SNY.
Форвард Демар Дерозан рассматривается как один из возможных вариантов для «Майами», сообщает ClutchPoints.
«Ожидается, что этим летом «Кингз» изучат рынок вокруг Дерозана. На протяжении многих лет «Майами Хит» назывался одним из главных претендентов на Дерозана, и сейчас он снова рассматривается как реальная цель для команды Пэта Райли».
«Сакраменто» не проявляет никакого интереса к расставанию с центровым Домантасом Сабонисом, сообщает ClutchPoints.
По информации The Athletic, если «Хьюстон» не сможет переподписать центрового Стивена Адамса, они могут обратить внимание на Брука Лопеса из «Милуоки».
Бобби Маркс из ESPN ожидает, что Тайлер Хирроу подпишет с «Майами» трёхлетнее продление контракта на $ 149,7 млн.
Многие в лиге считают, что Коби Уайт или Джош Гидди из «Чикаго» в следующем сезоне окажутся в новой команде, сообщает Action Network.
«Это внешние предположения, но два представителя клубов Восточной конференции полагают, что «Чикаго» вряд ли сохранит в составе одновременно Джоша Гидди и Коби Уайта. Если Гидди останется, Уайт может быть обменян. Я скептически отношусь к такому сценарию — это слишком радикальный шаг для «Буллз», он им не свойственен. Экономить деньги — это в их стиле, но не таким образом».
Если Джоша Гидди не будет в команде, его позицию может занять российский баскетболист Егор Дёмин, которого, по мнению многих экспертов, как раз прочат в «Чикаго» на драфте НБА 2025 года.
«Финикс» активно стремится обменять Кевина Дюранта и вернуть себе полный контроль над своими драфт-пиками, информирует The Athletic. Ожидается, что сделка по переходу Дюранта состоится ближе к драфту НБА.