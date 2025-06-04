Уволить Тома Тибодо — самоубийство? Почему «Нью-Йорк» рискует залипнуть в прошлых ошибках

В «Никс» построили мост из хаоса в стабильность, но затем сожгли его ради прыжка в неизвестность.

Секундомер на стене тренировочного комплекса «Никс» отсчитал ровно 259 200 секунд — меньше недели спокойствия после очередного вылета из плей-офф. Однако это затишье внезапно прервалось: Леон Роуз нажал символическую кнопку «сброс», и Том Тибодо был отправлен в отставку. Решение вспыхнуло столь же внезапно и ярко, как неоновая вывеска на Таймс-сквер, но за этим ослепительным светом угадывается слишком узнаваемый для Нью-Йорка сюжет: вновь искать что-то лучшее, рискуя потерять то, что уже есть.

Статистика беспощадна к истории клуба: с 2012 по 2020 год у «Никс» сменилось шесть тренеров и было одержано 238 побед. За пять сезонов под руководством Тибодо — 226. Разница всего в 12 побед – и это самая успешная пятилетка франшизы в XXI веке. Именно при Тибодо клуб установил планку, недостижимую со времён Патрика Юинга: три выхода во второй раунд плей-офф и первые за 30 лет 50 побед за сезон.

Критики решения указывают на слабые места. Стартовая пятёрка Брансон — Бриджес — Ануноби — Харт — Таунс едва дотягивала до нейтрального баланса, ставка же на двух «башен» не превратила нападение в действительно грозную силу. По части минут? Да, Харт и Бриджес были лидерами лиги по времени на площадке, но оба подошли к финалу конференции свежими, а все ключевые игроки пережили изнурительный сезон без серьёзных травм — редкий случай, когда обвинения в «изнашивании игроков» звучат неубедительно.

Безусловно, у Тибодо были и реальные просчёты. Он так и не начал регулярно доверять Майлзу Макбрайду, почти не экспериментировал с пятёрками формата «файв-аут» и предпочитал не отходить от шаблона, даже когда нападение заходило в тупик. Однако и здесь находится веский контраргумент: за пределами ротации Макбрайда скамейка напоминала временный мост из краткосрочных контрактов и героев европейских арен. Распределять нагрузку без глубины состава так же сложно, как строить баскетбол «бери и бросай» без стабильных шутеров.

На поверхности — модная формула о необходимости «нового голоса» в раздевалке. Но за ней скрываются куда более весомые ставки. Всего за год клуб обменял гору активов ради Бриджеса и Таунса, предложил максимальный контракт Ануноби, а теперь расстаётся с тренером, имя которого стало синонимом возвращения статуса и уважения. Уровень риска растёт лавинообразно: любой следующий шаг без долгожданного титула тут же превратит смелость руководства в авантюру.

В итоге главный вопрос звучит уже не как «кто придёт на смену?», а как «что будет дальше?». Новый тренер получит команду с одной из самых перегруженных платёжных ведомостей в лиге, требованием побеждать немедленно и раздевалкой, где Джейлен Брансон — признанный лидер — открыто называл Тибодо «тем самым тренером». Стоит допустить малейшую ошибку — и вся хрупкая конструкция доверия может рассыпаться в одночасье.

Том Тибодо, сезон-2024/2025 Фото: Cole Burston/Getty Images

Историю «Никс» легко представить как старое здание «Мэдисон Сквер Гарден»: фасад меняют, вывески сияют, но, если фундамент снова треснет, потратят годы, чтобы его залатать. Тибодо не идеален, однако именно он закрыл трещины. Отказаться от цемента ради блеска — смело, но опасно.

Секундомер снова щёлкнул. На табло — первый день без Тибодо. В Нью-Йорке ждут перемен к лучшему, вот только окна небоскрёбов знают: даже самый чистый стеклопакет тускнеет без регулярной протирки. Если новый голос не принесёт результата, город, который вновь научился говорить о баскетболе, а не о драмах, опять погрузится в старое болото. В лиге, где у важных решений длинные тени, «Никс» сделали ставку на мгновенный свет. Он ярко вспыхнул. Останется ли после вспышки что-то, кроме запаха горелого пороха, увидим через те же 259 200 секунд.

А может, и позже.