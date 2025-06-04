Позор на всю страну и весь мир. Греческий баскетбол на грани вечной утраты репутации

На паркете так и не прозвучала классическая финальная сирена — вместо неё зал наполнили тревожные объявления полицейских громкоговорителей. Анализу тактики вновь предпочли обсуждение кадров с камер наблюдения. Финальная серия греческого чемпионата между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» зашла в тупик: второй матч закончился не обсуждением победителя, а беспорядками, после которых лига была вынуждена приостановить турнир.

Те, кто хоть раз следил за греческим баскетболом, вряд ли удивлены: это лишь новый эпизод в бесконечной летописи «дерби вечных врагов». Противостояние двух главных клубов страны давно вышло за рамки спорта. В сезоне-2001/2002 финал был прерван из-за агрессии фанатов, в сезоне-2018/2019 «Олимпиакос» демонстративно не вышел на матч, получив техническое поражение. И подобных историй не один десяток.

Однако нынешний инцидент может иметь куда более серьёзные последствия. Ещё недавно Афины рассматривались как один из главных претендентов на проведение «Финала четырёх» Евролиги в 2026 году: государство и регион Аттика были готовы поддержать заявку, реновация «OAKA» уже запланирована, логистика просчитана, интерес к возвращению турнира на родину баскетбола был высок. Однако после событий в серии «Пао» — «Оли» переговоры оказались заморожены.

Ключевым моментом финала стал второй матч: владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос вступил в острый конфликт с арбитрами и был выведен с арены. Вслед за этим вспыхнула потасовка между сотрудниками служб безопасности обеих команд, а на трибунах разгорелись беспорядки. Игроки были вынуждены покинуть площадку под охраной. Последствия не заставили себя ждать: проведение финальной серии приостановлено, Министерство спорта Греции требует от клубов официальных гарантий прекращения насилия — в противном случае чемпионат будет досрочно завершён.

Фанаты «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» устроили стычку

Официальные лица называют происходящее «национальным позором». Но за этими эмоциональными высказываниями стоят конкретные причины: фанатское насилие уже несколько лет остаётся хронической бедой греческого спорта. За последнее время на футбольных матчах погибли двое болельщиков, а во время волейбольной игры был убит полицейский. Власти оказались вынуждены ввести видеонаблюдение, продавать билеты только по ID и ужесточить наказания за беспорядки. Однако даже эти меры пока не смогли остановить волну агрессии.

В истории с Яннакопулосом больше всего удручает её цикличность. Его скандальные выходки давно стали привычным явлением: громкие заявления, провокационные поступки, постоянные конфликты с судьями и руководством соперников. На этот раз совладелец «Олимпиакоса» Йоргос Ангелопулос открыто назвал Яннакопулоса «токсичным» и напомнил, что именно его некоторые пытаются вознаградить проведением «Финала четырёх» в «OAKA». Показательно, что «Олимпиакос» отказался участвовать в правительственных переговорах по урегулированию ситуации.

В итоге греческий баскетбол вновь оказался в положении, когда на повестке дня не спортивные достижения и не имена лучших игроков, а угроза досрочного завершения сезона. Причём речь идёт о клубах, которые стабильно выступают в Евролиге, представляя Грецию на международной арене. Власти признают: с подобной репутацией о будущем спорта говорить сложно. Финал приостановлен, имидж под сомнением, перспективы — туманны. Вопросы решаются не на паркете, а за его пределами.