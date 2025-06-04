Гений бизнеса! Как Леброн Джеймс превратил $ 6,5 млн в сотни миллионов через «Ливерпуль»

Сезон для Леброна Джеймса завершился уже давно, а значит, самое время обсудить то, что происходит вне баскетбольной площадки. Вы ведь помните, что Король давно является миноритарным владельцем футбольного клуба «Ливерпуль»? Болельщики до сих пор иронизируют над его наивными попытками продемонстрировать, будто он прекрасно ориентируется в футболе — даже знает, кто такой Питер Крауч!

Но давайте взглянем на эту сделку с деловой стороны. А там, поверьте, есть на что посмотреть. Сколько Леброн вложил? Смог ли он извлечь из этого прибыль? И вообще, как всё было устроено? Сразу скажем: да, это один из тех случаев, когда Джеймсу действительно стоит отдать должное. В финансовом плане его решение оказалось просто блестящим.

Как была осуществлена сделка?

Леброн Джеймс и Мэверик Картер на «Энфилде» в 2011 году Фото: Andrew Powell/Getty Images

В 2011 году Леброн и его маркетинговая компания LRMR (на тот момент — LRMR Marketing) заключили партнёрское соглашение с Fenway Sports Group (FSG), владеющей «Ливерпулем». Вместо прямого денежного вознаграждения за маркетинговые услуги Джеймс получил 2% акций английского клуба. На тот момент стоимость этого пакета оценивалась примерно в $ 6,5 млн (около £ 4,7 млн).

Вместо того чтобы получить $ 6,5 млн наличными за продвижение бренда «Ливерпуль», Леброн фактически «обменял» эти средства на 2% акций клуба. Для FSG это был отличный способ вовлечь суперзвезду НБА в развитие «красных» и расширение коммерческих возможностей (мерчендайзинг, маркетинг, активность в соцсетях и прочее). Ещё до сделки американская компания сотрудничала с Nike, поставляя экипировку «Ливерпулю», а у Леброна с этим «гигантом» уже был «пожизненный» контракт на сумму около $ 1 млрд. Поэтому футбольный клуб мог рассчитывать на более выгодные условия в рамках единой экосистемы спортивных брендов.

Рост стоимости клуба и выгода для Джеймса

Леброн Джеймс в майке «Ливерпуля» на матче «Лейкерс» Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

За семь лет — с 2011-го по 2018-й — стоимость «Ливерпуля» взлетела благодаря успехам на поле и общему росту цен футбольных франшиз, особенно в Англии. В 2010-е Премьер-лига ушла далеко вперёд по доходам относительно других чемпионатов. По оценкам ESPN и Sports Illustrated, к маю 2018 года, когда «красные» заработали $ 100 млн за выход в финал Лиги чемпионов, клуб стоил как минимум $ 1,6 млрд. Значит, доля Леброна в 2% оценивалась примерно в $ 32 млн — более чем в пять раз превысив стартовую сумму в $ 6,5 млн.

К марту 2021 года «Ливерпуль» продолжил расти в цене. По данным KPMG, в тот момент стоимость клуба превысила £ 1 млрд — и 2% Леброна оценивались примерно в £ 37 млн (≈ $ 51 млн). Тогда же Fenway Sports Group объявила о стратегическом партнёрстве с инвестиционной компанией RedBird Capital Partners. С учётом всех активов — «Ливерпуля», «Бостон Ред Сокс», NASCAR, регионального спортивного телеканала и прочих — стоимость FSG оценили в $ 7,35 млрд.

Обмен доли клуба на акции в инвестиционной компании

Леброн Джеймс и Мэверик Картер Фото: George Pimentel/Getty Images

Четыре года назад Леброн Джеймс вместе с бизнес-партнёром Мэвериком Картером и их соратником Полом Уотчером обменяли свою прямую долю в «Ливерпуле» на миноритарный пакет акций Fenway Sports Group (примерно 1%). При оценке FSG в $ 7,35 млрд доля Леброна на бумаге выросла до примерно $ 73,5 млн.

Хотя у Леброна стабильный высокий доход, вкладывать всё нажитое исключительно в недвижимость или акции, не связанные со спортом, рискованно из-за рыночной волатильности. Европейский футбол, особенно клубы Премьер-лиги, давно превратился в сверхнадёжное вложение: их рыночная стоимость непрерывно растёт, а «Ливерпуль» в 2010–2020-х годах выиграл практически всё, что только можно было взять.

Сотрудничество с FSG и RedBird Capital Partners дало Джеймсу бесценные связи в мире спорта, которые очень пригодятся ему, когда он решит купить клуб НБА после завершения карьеры. Леброн не раз говорил, что мечтает о собственном франчайзе, и обращал внимание на необходимость увеличивать долю чёрных инвесторов и владельцев в спортивной индустрии.

Социальные инициативы и имидж

Леброн Джеймс на открытии собственной школы Фото: Jason Miller/Getty Images

Вместе с Мэвериком Картером он стал первым чёрным инвестором в составе Fenway Sports Group. Это, несомненно, сыграло позитивную роль для имиджа форварда как борца за равенство и расширение прав и возможностей в спорте. Благодаря FSG и «Ливерпулю» у него появилась платформа для поддержки социальных инициатив — в том числе благотворительных проектов и молодёжных программ, что полностью совпадало с его долгосрочными ценностями и филантропическими планами.

Несмотря на скромный масштаб сделки 2011 года, она обернулась не только более чем 10-кратной выгодой, но и существенно укрепила его репутацию и в деловой, и в общественной сферах. Напомним: Леброну тогда было всего 26 лет! Необычайная мудрость и зрелость для такого возраста.

Будущее: франшиза НБА в Лас-Вегасе

Джеймс не раз высказывался, что хотел бы приобрести новую франшизу НБА, которая скоро наверняка появится в Лас-Вегасе. Похоже, невадский рынок кажется многим чрезвычайно перспективным: недавно легенда НФЛ Том Брэди вложился в «Лас-Вегас Рэйдерс». Возможно, этот город вскоре станет домом для двух GOAT (или почти GOAT) в своих видах спорта. И есть ощущение, что у Леброна получится лучше, чем у Майкла Джордана с «Шарлотт Хорнетс»!