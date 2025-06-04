Майк Джеймс устроил беспредел в Монако. Что теперь сотворил скандальный экс-игрок ЦСКА?

С момента начала карьеры в 2012 году американец Майк Джеймс сменил более десятка команд. Нынешний коллектив разыгрывающего, «Монако», является 12-м в его послужном списке. Иногда переходы случались в силу естественных причин, когда стороны просто понимали, что нужно двигаться дальше, но уже отдельно друг от друга. Однако порой расставания проходили на фоне скандалов. Так было в «Милане». Так было после в ЦСКА, который Джеймс в силу непреодолимых разногласий с тогдашним главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом эпохально покидал, а потом наконец покинул. И что-то похожее сейчас происходит в «Монако». Нет, Майк пока не покинул этот клуб, однако дисциплину опять нарушил. Что же сотворил скандальный американец на этот раз и что ему за это будет?

Майк Джеймс и Димитрис Итудис Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что будет в долгосрочной перспективе, покажет время. А пока клуб разыгрывающего отстранил. Причину такой меры «Монако» разглашать не стал, ограничившись коротким пресс-релизом: «Майк Джеймс временно и в качестве меры предосторожности отстранён из-за нарушения внутренних правил клуба, что требует дальнейшего расследования и сбора объяснений от баскетболиста. В связи с этим Майк Джеймс в настоящий момент отстранён от любой деятельности, связанной с «Монако».

И всё же информационный вакуум продержался недолго. Вскоре информацией поделилось французское издание L'Équipe. По его сведениям, Джеймс стал участником дебоша в одном из ресторанов Монако: «Согласно нашей информации, инцидент, в котором клуб обвинил лучшего бомбардира в истории Евролиги, не связан со спортивной составляющей. [Джеймс] стал участником драки в ресторане Монако и произнёс оскорбления в адрес полицейских».

Некоторые обозреватели пишут, что Майк оказался крайне подавлен после поражения в финале Евролиги. Быть может, это и есть причина его срыва? После возвращения из Абу-Даби американец пропустил уже четыре встречи «Монако» во внутреннем первенстве. Но не из-за отстранения, а из-за травмы руки. Однако даже если Джеймс оправится от повреждения, помочь команде на завершающем отрезке сезона он не сможет. По крайней мере, пока.

Это уже не первый случай, когда спортсмен подводит «Монако». В марте 2023 года его отстраняли на две недели за нарушения внутренних правил команды. По сведениям инсайдеров, Майк после одного из матчей устроил вечеринку, оказавшись чертовски пьян. Случались у него и конфликты и с главным тренером. Ещё во время своего первого сезона за новый клуб Майк в 11-м туре чемпионата Франции устроил перепалку со Звезданом Митровичем, который тогда тренировал «Монако», после чего самовольно покинул паркет в четвёртой десятиминутке. Вернулся на площадку разыгрывающий лишь в самой концовке и уже в тапочках. После этого публичные конфликты с Митровичем у Джеймса случались ещё не раз.

Какой вывод сделает руководство «Монако», пока неизвестно. Майк является лидером своего клуба и одной из главных звёзд всей Евролиги. Однако не всегда индивидуальные умения игрока и польза, которую он приносит команде, ставятся во главу угла. Это продемонстрировал ЦСКА, расторгнув контракт с Джеймсом, из-за чего был обязан выплатить ему неустойку. Порой принципы важнее. И помнить об этом хорошо бы самому американцу.