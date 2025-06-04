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Дисциплина Майка Джеймса — Монако отстранил бывшего игрока ЦСКА

Майк Джеймс устроил беспредел в Монако. Что теперь сотворил скандальный экс-игрок ЦСКА?
Виталий Весёлый
Дисциплина Майка Джеймса
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Держался, но недолго. Американец взялся за старое.

С момента начала карьеры в 2012 году американец Майк Джеймс сменил более десятка команд. Нынешний коллектив разыгрывающего, «Монако», является 12-м в его послужном списке. Иногда переходы случались в силу естественных причин, когда стороны просто понимали, что нужно двигаться дальше, но уже отдельно друг от друга. Однако порой расставания проходили на фоне скандалов. Так было в «Милане». Так было после в ЦСКА, который Джеймс в силу непреодолимых разногласий с тогдашним главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом эпохально покидал, а потом наконец покинул. И что-то похожее сейчас происходит в «Монако». Нет, Майк пока не покинул этот клуб, однако дисциплину опять нарушил. Что же сотворил скандальный американец на этот раз и что ему за это будет?

Майк Джеймс и Димитрис Итудис

Майк Джеймс и Димитрис Итудис

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что будет в долгосрочной перспективе, покажет время. А пока клуб разыгрывающего отстранил. Причину такой меры «Монако» разглашать не стал, ограничившись коротким пресс-релизом: «Майк Джеймс временно и в качестве меры предосторожности отстранён из-за нарушения внутренних правил клуба, что требует дальнейшего расследования и сбора объяснений от баскетболиста. В связи с этим Майк Джеймс в настоящий момент отстранён от любой деятельности, связанной с «Монако».

И всё же информационный вакуум продержался недолго. Вскоре информацией поделилось французское издание L'Équipe. По его сведениям, Джеймс стал участником дебоша в одном из ресторанов Монако: «Согласно нашей информации, инцидент, в котором клуб обвинил лучшего бомбардира в истории Евролиги, не связан со спортивной составляющей. [Джеймс] стал участником драки в ресторане Монако и произнёс оскорбления в адрес полицейских».

Некоторые обозреватели пишут, что Майк оказался крайне подавлен после поражения в финале Евролиги. Быть может, это и есть причина его срыва? После возвращения из Абу-Даби американец пропустил уже четыре встречи «Монако» во внутреннем первенстве. Но не из-за отстранения, а из-за травмы руки. Однако даже если Джеймс оправится от повреждения, помочь команде на завершающем отрезке сезона он не сможет. По крайней мере, пока.

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Это уже не первый случай, когда спортсмен подводит «Монако». В марте 2023 года его отстраняли на две недели за нарушения внутренних правил команды. По сведениям инсайдеров, Майк после одного из матчей устроил вечеринку, оказавшись чертовски пьян. Случались у него и конфликты и с главным тренером. Ещё во время своего первого сезона за новый клуб Майк в 11-м туре чемпионата Франции устроил перепалку со Звезданом Митровичем, который тогда тренировал «Монако», после чего самовольно покинул паркет в четвёртой десятиминутке. Вернулся на площадку разыгрывающий лишь в самой концовке и уже в тапочках. После этого публичные конфликты с Митровичем у Джеймса случались ещё не раз.

Какой вывод сделает руководство «Монако», пока неизвестно. Майк является лидером своего клуба и одной из главных звёзд всей Евролиги. Однако не всегда индивидуальные умения игрока и польза, которую он приносит команде, ставятся во главу угла. Это продемонстрировал ЦСКА, расторгнув контракт с Джеймсом, из-за чего был обязан выплатить ему неустойку. Порой принципы важнее. И помнить об этом хорошо бы самому американцу.

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