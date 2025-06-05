Развязка сезона уже здесь! Большой гайд по финалу НБА — 2025

Сезон-2024/2025 открыл новую главу в истории НБА. В этом году за трофей имени Ларри О’Брайена поборются две небольшие франшизы, которые ещё ни разу не становились чемпионами в современную эпоху — «Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерс». Это неожиданная вывеска, но есть явный фаворит. Вот только всё ли так однозначно? В этой статье мы ответим на 10 главных вопросов и расскажем обо всём, что нужно знать до старта этой эпичной серии.

Каким был путь «Тандер» к финалу?

«Оклахома-Сити Тандер» Фото: William Purnell/Getty Images

Регулярный сезон получился для «Тандер» рекордным: 68-14 — лучший результат в истории организации, учитывая 40 лет, проведённых под эмблемой «Сиэтл Суперсоникс». Это седьмой раз за всё время существования НБА, когда команда добирается до 68 побед — более того, «Оклахома» стала всего лишь пятой франшизой, которой покорилось это достижение. Первый номер посева на Западе подопечные Марка Дэйгнолта обеспечили себе досрочно — за три недели до завершения регулярки. Уже тогда было понятно, что если молодой, талантливый и глубокий состав «Тандер» продолжит выступать на том же уровне, то будет претендовать на самые высокие результаты в плей-офф.

В первом раунде команду ожидал «Мемфис». Победить в серии помогла феноменальная игра в обороне, которую «Тандер» демонстрируют по ходу всего сезона: вынужденные потери «Гриззлиз» в общей сложности принесли «Оклахоме» 103 очка в четырёх матчах. Травма Джа Моранта также сыграла на руку будущим финалистам (и помогла отыграться с «-29» в третьей игре). Второй год подряд «Тандер» начали заход в плей-офф с выноса 4-0.

А вот полуфинал Запада стал для команды настоящим испытанием: «Денверу», скрипя зубами, удалось затащить соперника в седьмой матч. Однако проблема с глубиной ротации встала для «Наггетс» особенно остро, когда защита «Оклахомы» выключала Николу Йокича и Джамала Маррея и травмированному Аарону Гордону приходилось геройствовать на одной ноге. В итоге «Тандер» поставили жирную точку в противостоянии — выиграли решающую встречу с разницей в 32 очка, обеспечив себе выход в финал Западной конференции впервые с 2016 года.

На то, чтобы разобраться с «Миннесотой», «Оклахоме» потребовалось всего пять матчей, опять же, благодаря внушительному превосходству в защите. «Тандер» удалось сдержать главную угрозу в составе соперника — Энтони Эдвардса. Выиграв пятую встречу с разницей в 30 очков, «Оклахома» стала четвёртой командой в истории НБА, одержавшей 80 побед за сезон ещё до финала. Впечатляет, правда?

Каким был путь «Пэйсерс» к финалу?

«Индиана Пэйсерс» Фото: Justin Casterline/Getty Images

В сезон-2024/2025 «Индиана» вкатывалась довольно долго. К началу нового календарного года она шла восьмой на Востоке с отрицательным балансом – 16-18. Со временем турнирное положение «Пэйсерс» выровнялось: они поднялись на четвёртое место в конференции, на котором в итоге и финишировали с 50 победами при 32 поражениях. С четвёртым номером посева в традиционно менее конкурентной половине сетки «Индиана» не входила в число контендеров. Однако в плей-офф команда Рика Карлайла доказала — её не стоило упускать из виду.

Сначала была победа в противостоянии с «Милуоки» в первом раунде — нельзя сказать, что сенсационная. Когда Дэмьен Лиллард порвал ахилл в четвёртом матче серии, «Бакс» лишились всякой надежды на камбэк. Как бы ни старался Яннис Адетокунбо, благодаря быстрому атакующему баскетболу и длинной скамейке «Индиана» всегда возвращалась в игру. Тайриза Халибёртона, конечно же, стоит упомянуть отдельно — именно его победный бросок на последних секундах овертайма принёс «Пэйсерс» победу в заключительном пятом матче и гарантировал выход в следующий раунд.

В полуфинале конференции команда из Индианаполиса встречалась с грозными «Кавальерс». 64 победы в регулярке, лучший защитный игрок и тренер года — на бумаге «Кливленд» был фаворитом. Но высокий темп, раннее нападение и защитное давление «Пэйсерс» быстро стёрли разницу в классе, если таковая вообще была. И хотя в планы Кенни Аткинсона и его команды вмешалась череда травм, «Индиана» просто смотрелась лучше, пускай и просела в третьем матче серии. Это противостояние также завершилось со счётом 4-1 — «Пэйсерс» вышли в финал Востока во втором сезоне подряд.

За победу в конференции потягаться пришлось с заклятыми соперниками из «Нью-Йорка», но их ждало примерно то же самое. После сумасшедшего камбэка «Индианы» в первой игре было понятно, что серия пройдёт под их диктовку. Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс никак не могли сыграться, и Том Тибодо был вынужден пойти на внеплановые перестановки в составе: стоит отдать наставнику должное, ведь некоторые из них спасли «Никс» от болезненного выноса. Тем не менее и на тренерском поприще Карлайл основательно переиграл его. Ошеломлённый «Нью-Йорк» завершил выступления в плей-офф, а вот «Пэйсерс» возвращаются в финал НБА спустя четверть века.

В «Индиану» никто не верил?

Тайриз Халибёртон Фото: Gregory Shamus/Getty Images

До начала сезона шансы «Индианы» на победу в финале НБА оценивались порталом Basketball-Reference в 2%. Среди всех 30 команд «Пэйсерс» занимали 15-е место. Их шансы на победу в финале Восточной конференции (и, соответственно, на выход в финал НБА) были выше, но ненамного – около 5%.

С 1985 года лишь двум командам, вышедшим в финал НБА, давали более низкие предсезонные шансы на чемпионство: это «Нью-Джерси Нетс» в сезоне-2001/2002 (75/1) и «Майами Хит» в сезоне-2019/2020 (60/1). И если в этом году трофей всё же достанется «Пэйсерс», они установят рекорд, причём с большим отрывом. За последние четыре десятилетия самые низкие шансы на победу были у «Уорриорз» образца 2015 года – 3,5%.

Или до сих пор не верят?

Тайриз Халибёртон Фото: Andy Lyons/Getty Images

Даже выйдя в финал НБА, «Индиана» продолжает оставаться андердогом. На том же Basketball-Reference шансы на победу «Пэйсерс» в серии с «Оклахомой» оцениваются в совсем скромные 4,3%. ESPN даёт им 16%, суперкомпьютер Opta — 10,6%. Более того, букмекеры считают самым вероятным, что исход противостояния решится в пяти матчах (33,3%). Сразу после идёт победа «Оклахомы» со счётом 4-0 (23,5%). Столь внушительной разницы между финалистами лига не видела с 2018 года. Тогда «Кливленд» Леброна Джеймса в четвёртый раз подряд встречался с «Уорриорз», и вероятность победы последних оценивалась аж в 91,5%. Стоит отметить, что прогнозы оказались верны: тогда «Голден Стэйт» без особого труда вынес «Кавальерс» 4-0.

Лучшая оборона против элитного нападения — чья возьмёт?

Матч «Индианы» с «Оклахомой» Фото: Jeff Dean/Getty Images

Как отмечал тренер Рик Карлайл, его «Индиана» и «Оклахома» даже в чём-то схожи: обе команды играют в быстрый баскетбол, а ещё обладают качественной и глубокой ротацией. Но если на стадии плей-офф у «Пэйсерс» второе сильнейшее нападение, то у «Тандер» безоговорочно лучшая защита, причём как в регулярке, так и в постсезоне. Сейчас «Оклахома» в среднем пропускает всего 104,7 очка на 100 владений, опережая ближайших преследователей аж на 3,4 пункта. Для сравнения: «Индиана» — девятая по защитному рейтингу (113,6). И такая разница неудивительна. Ведь у «Тандер» есть Лугенц Дорт, Чет Холмгрен, Айзея Хартенштайн, Алекс Карузо, Кейсон Уоллес, Джейлен Уильямс, да и сам Шей хорош — целое изобилие талантливых защитных исполнителей.

Их сильнейшее оружие? Перехваты. Подопечные Марка Дэйгнолта любят отобрать мяч и убежать в быстрый отрыв. И в регулярном сезоне, и в плей-офф «Оклахома» остаётся единственной командой, которая в среднем делает более 10 перехватов за матч. В плей-офф у «Тандер» на 34 перехвата больше, чем у идущих на втором месте «Никс», хотя те провели на две встречи больше. Отсюда вытекает ещё один статистический показатель: количество потерь, которые Шей и компания вынуждают оппонентов допустить, — 18. Здесь они снова первые в лиге, снова с большим отрывом. Вдобавок ко всему более 20% очков «Оклахомы» набраны после вынужденных ошибок соперников.

Что интересно, благодаря Халибёртону «Пэйсерс» играют быстро и эффективно, то есть редко теряют мяч — в регулярке они были третьей лучшей командой по этому показателю (после «Оклахомы» и «Бостона»). Но никто не вынуждает соперников допускать ошибки так, как это делают «Тандер», поэтому для «Индианы» — и Тайриза в частности — это станет настоящим испытанием. В стане соперника прекрасно понимают, что именно он является движущей силой в системе своей команды, и сделают всё, чтобы выбить его из ритма. Так было, например, с Энтони Эдвардсом, которому будет в страшных снах являться лысая голова в голубой повязке. Да, с Николой Йокичем пришлось помучиться. Можно ли поставить Халибёртона на один уровень с сербским MVP? Вопрос открытый. Однако когда Тайриз покидал площадку в матчах регулярки с «Оклахомой», атакующий рейтинг его команды падал до грустных 105,7 балла. Для лучшего представления, это даже чуть меньше, чем по сезону имели «Уизардс» — худшая команда НБА.

Все 12 побед в плей-офф «Пэйсерс» одержали во многом за счёт того, что соперники были потрясены их высоким темпом. Но «Тандер» быстрым баскетболом не удивить — более того, с точки зрения статистики они впереди по показателю Pace («скорость»). Что не менее важно, в нападении разница между командами не так велика, как в случае с их оборонительным потенциалом. Если по защитному рейтингу это первое и девятое место, то по атакующему — второе и третье. Поэтому «Оклахома» хоть и является фаворитом, но это не значит, что «Пэйсерс» не попытаются ещё раз нас удивить.

Кто станет MVP финала?

Тайриз Халибёртон и Шей Гилджес-Александер Фото: Kyle Phillips/AP/ТАСС

Пожалуй, главное индивидуальное противостояние в рамках серии пройдёт между разыгрывающими Тайризом Халибёртоном и Шеем Гилджес-Александером. На площадке они редко сходятся один на один, однако оба являются безоговорочными лидерами в своих командах, весьма по-разному справляясь с ролью первого номера. Шей в первую очередь скорер. Он не упустит возможности прорваться в «краску» и реализовать собственный бросок, но может и отдать результативный пас, стянув на себя защитников соперника. В то время как Халибёртон скорее плеймейкер. Он склонен расставаться с мячом и подключать напарников к атаке. Именно поэтому в ходе сезона мы так часто наблюдали, как сразу семь, восемь или даже девять игроков «Индианы» набирали двузначное количество очков в одном матче. Во всей лиге нет фасилитатора лучше, чем Тайриз.

Предполагается, что именно кто-то из этих двоих в итоге заберёт награду самому ценному игроку финальной серии. Конечно, и тут Шей является фаворитом: всё-таки речь идёт об MVP регулярного сезона и финала Западной конференции. Он также был самым результативным баскетболистом регулярки, в среднем набирая 32,7 очка, а теперь показывает не менее убедительную статистику в плей-офф: 29,8 очка, 6,9 подбора и 5,7 передачи за игру. К слову, в сезоне канадец преодолел отметку в 30 очков в матчах с 22 разными командами. Однако именно в двух матчах с «Индианой» он продемонстрировал качественный перформанс: 39 очков (при точности 55,6%), семь подборов и восемь передач в среднем.

У Халибёртона в этом плей-офф линейка скромнее, но ненамного: 19 — 6 — 10. Вообще, для него предстоящая серия — отличная возможность доказать, что многие были неправы на его счёт. Ведь в ходе анонимного опроса, прошедшего накануне плей-офф, коллеги по НБА назвали его самым переоценённым игроком в лиге. Переоценённый или нет – в этом году Тайриз стал третьим лучшим пасующим (9,2), а ещё до сих пор возглавляет рейтинг по соотношению передач к потерям (примерно 10/2). И хотя именно плеймейкинг является его сильной стороной, в четвёртой игре с «Никс» мы увидели звёздный потенциал Халибёртона во всей красе: 32 очка, 15 передач, 12 подборов, четыре перехвата и ни одной (!) потери. И такой игры от него как раз и будут ждать в серии с «Тандер».

Вот только с ними у Халибёртона исторически не складывается. В последних четырёх матчах между его «Индианой» и «Оклахомой» разыгрывающий в среднем набирал всего по 12 очков — меньше, чем против любой другой команды на том же временном отрезке. Сокращалось количество и бросков с игры, и результативных передач. Тут отдельное спасибо стоит сказать Лу Дорту: попав под его опеку в общей сложности 122 раза, Халибёртон смог набрать всего восемь очков (при 10 попытках). Поэтому будет справедливо сказать, что именно этот матчап станет самым значимым в рамках серии.

А тренеры кто?

Рик Карлайл Фото: Al Bello/Getty Images

В тренерской карьере 65-летнего Рика Карлайла это уже третий заход в «Пэйсерс» — и пока, наверное, самый успешный. Он был ассистентом при Ларри Бёрде с 1997 по 2000 год, застал два лучших сезона в истории франшизы (1997/1998 и 1999/2000), и сам Легенда Ларри настаивал, чтобы после его ухода из «Индианы» должность главного тренера перешла к Карлайлу. Тогда в руководстве решили иначе и сделали выбор в пользу Айзеи Томаса, однако уже спустя три года Карлайл всё же оказался в кресле наставника «Пэйсерс». Когда в 2007-м его команда осталась без плей-офф впервые за 20 лет, специалист решил покинуть свой пост и со временем перебрался в «Даллас». В «Маверикс» он провёл целых 13 лет и прошёл путь от чемпионства с Дирком Новицки в 2011-м до приобретения Луки Дончича в 2018-м. Но в 2021-м Карлайл снова вернулся в «Индиану».

У 40-летнего Марка Дэйгнолта опыта, само собой, гораздо меньше. С 2007 по 2014 год он был ассистентом в первом дивизионе NCAA, а потом перебрался в систему «Оклахомы», где начинал с «Блу» — аффилированной команды организации в G-лиге. Только в 2019-м Дэйгнолта полноценно перевели на должность помощника в «Тандер»: тогда он воссоединился с главным тренером Билли Донованом, с которым когда-то работал в колледже Флориды, а уже спустя год и вовсе сменил того у руля «Оклахомы». На тот момент Дэйгнолт являлся вторым самым молодым тренером в НБА, что было крайне под стать общему направлению развития «Тандер». В прошлом году он был признан лучшим тренером года: вторым в истории франшизы – после Скотта Брукса.

Предстоящий финал НБА станет битвой между опытом и преданностью одной команде, противостоянием между старым и новым поколениями. Дэйгнолт рос вместе с «Оклахомой» и за короткий срок превратился в одного из лучших специалистов в лиге, а вот Карлайл в игре уже очень давно. При этом он сумел адаптироваться и подстроиться под постоянно меняющиеся тренды НБА: в меньших масштабах это проявляется и в том, какие решения он принимает, находясь непосредственно на боковой линии. Компетенцию Карлайла ни в коем случае не стоит недооценивать — именно он может стать для «Индианы» неожиданным преимуществом в серии с «Оклахомой».

Интересный факт — при чём тут Пол Джордж?

Пол Джордж в «Индиане» Фото: Darron Cummings/AP/ТАСС

Если при просмотре матчей серии вы вдруг услышите имя Пола Джорджа — не удивляйтесь. Он действительно связывает «Индиану» с «Оклахомой»: и не просто потому, что играл за обе команды. Всё дело в том, что его обмен прямо или косвенно привёл к тому, что сейчас клубы играют друг против друга в финале НБА.

Хронология событий следующая:

июль 2017 года — «Пэйсерс» обменивают Пола Джорджа, который дважды вывел их в финал конференции, в «Оклахому» и получают Домантаса Сабониса;

июль 2019 года — «Тандер» обменивают Пола Джорджа в «Клипперс» и получают Шея Гилджес-Александера, а также пять пиков первого раунда и два права обменяться пиками;

февраль 2022 года — «Пэйсерс» обменивают Домантаса Сабониса в «Сакраменто» и получают Тайриза Халибёртона;

июнь 2022 года — под пиком, полученным «Оклахомой» в 2019-м за Пола Джорджа, выбран Джейлен Уильямс.

Такой вот эффект домино. Кто бы в итоге ни завоевал трофей — «Пэйсерс» или «Тандер», в этом будет своего рода заслуга Пола Джорджа. Жаль, что в карьере самого 35-летнего форварда чемпионства пока так и не предвидится.

Когда смотреть?

«Оклахома-Сити Тандер» Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Преимущество домашней площадки в финальной серии получит «Оклахома», которая стала лучшей командой регулярного чемпионата и получила первый номер посева в плей-офф. Первая, вторая и при необходимости пятая и седьмая встречи пройдут в Оклахома-Сити, на стадионе «Пэйком Центр».

Полное расписание матчей:

игра №1: в ночь на 6 июня, 3:30 мск;

игра №2: в ночь на 9 июня, 3:00;

игра №3: в ночь на 12 июня, 3:30;

игра №4: в ночь на 14 июня, 3:30;

игра №5*: в ночь на 17 июня, 3:30;

игра №6*: в ночь на 20 июня, 3:30;

игра №7*: в ночь на 23 июня, 3:00.

*дополнительные матчи, если понадобятся.

Где смотреть?

Трофей имени Ларри О’Брайена Фото: Luka Dakskobler/Getty Images

В России нет официальных платформ для легального просмотра финала НБА «Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс». Эксклюзивные права на показ серии принадлежат компании ABC. Эфиры пройдут при поддержке YouTube TV.