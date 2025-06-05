Медали у УНИКСа есть — спасибо Перасовичу. Но команда будто бы свыклась со своей серостью

Сезон для казанского УНИКСа получился неоднозначным. С одной стороны, была не самая плохая регулярка с рекордной победной серией, да и завершить плей-офф удалось на мажорной ноте благодаря успеху в серии за бронзу. С другой – команда вновь опускается на строчку после чемпионства. Год назад был финал, сейчас — поражение в полуфинале. Причём настолько чувствительное и болезненное, что даже победа в «бронзовой» серии с «Локомотивом-Кубань» его не перебила. Команда постепенно лишается чемпионского костяка, теряет в амбициях — на фоне того, что главный тренер Велимир Перасович получает всё больше рычагов в свои руки. Логичный вопрос — куда это приведёт?

Перед стартом полуфинальных серий куда больше ожиданий было от противостояния ЦСКА и УНИКСа. Всё-таки и в регулярном чемпионате обе команды показывали свои как положительные, так и отрицательные стороны, и диспозиция у клубов чуть более равная, нежели у «Зенита» и «Локомотива-Кубань». Реальность оказалась совсем иной. Питер и Краснодар зарубились в семиматчевом триллере, в то время как Казань вылетела от Москвы всего в четырёх встречах. Между прочим, впервые за всю историю Единой лиги ВТБ! Наш баскетбольный чемпионат часто и по делу критикуют за нехватку конкуренции, однако внутри топ-4 борьба всегда была напряжённой, и, после того как формат плей-офф стал таким, какой он есть сейчас, до «свипа» в решающих стадиях дело не доходило. Пока этот антирекорд не установил УНИКС.

У разгромного поражения в полуфинале были объективные причины. Кадровые проблемы, травмы у ведущих игроков, короткая скамейка, упущенная концовка во втором и третьем матчах. Забей Исмаэль Бако штрафные в четвёртой четверти первой казанской игры, кто знает, как всё повернулось бы дальше… Но куда тревожнее реакция на такой провал клуба. И главного тренера. Пресс-конференция после четвёртого поражения от ЦСКА была напряжённой, и Велимир Перасович в какой-то момент вступил даже в прямую конфронтацию с казанскими журналистами, обвиняя их среди прочего в отсутствии уважения. Хорватский специалист поспешил напомнить, что до него УНИКС ни разу не становился чемпионом. С ним же смог на второй год работы. «Вы хотите теперь, чтобы я каждый год приносил золото? Это невозможно», — разумно парировал Перасович претензии в ухудшении результатов.

И тут два момента. Во-первых, команда статуса УНИКСа априори должна ставить перед собой максимальные задачи. Особенно после того как первый титул уже был взят. Во-вторых, претензия к Перасовичу была не столько из-за поражения от ЦСКА, сколько из-за того, что Велимир назвал ситуацию нормальной и заявил, что в этом нет ничего зазорного. Ставя соперника на уровень выше своей команды. С таким подходом казанская команда спускается на класс ниже – к «Автодору» и «Уралмашу», чья задача «покусать» грандов в хороший день, но едва ли можно рассчитывать на большее. Вряд ли Евгений Богачёв именно так видит своё детище, да и, глядя даже на финансовые возможности команд, подобная расстановка сил не соответствует действительности. Времена, когда ЦСКА был на два бюджета богаче, давно прошли – и что Казань, что Москва рассчитывают на игроков примерно одного калибра.

Велимир Перасович, сезон-2024/2025 Фото: unics.ru

Исключение из правил здесь, возможно, Алекса Аврамович, да и тот в скором времени, вероятно, армейский клуб покинет. Куда показательнее пример Тони Джекири. Казанцы в своё время отказались от этого габаритного центрового, а он во многом в полуфинале команду Перасовича и похоронил. Девоном Акун-Пёрселлом всерьёз интересовался и Андреас Пистиолис. Ещё пару лет назад выиграть борьбу за игрока, на которого претендует ЦСКА, не было никакой возможности — да УНИКС даже и не пытался ввязываться в эту затею. Здесь же настояли на своём, предложили Девону лучшие условия, возможно, в итоге и переплатили. Так о какой разнице в классе говорит Велимир, оправдываясь за неудачу? УНИКС попал в трудное положение, когда лишился перед плей-офф Тони Тэйлора и Луи Лабери. Но если американец и правда уже был не помощник, то французский нападающий вполне готов был играть. Однако его не хотел видеть в составе Перасович.

Все, кто наблюдал за Лабери накануне расторжения на тренировках, подтвердят его высокую готовность. Однако Велимир всё для себя решил касательно игрока и использовал своё влияние в клубе чтобы от него избавиться. Богачёв отлично разбирается в баскетболе, но, к его чести, напрямую во внутренние дела команды старается не лезть, доверяя это дело специалистам. И всё-таки Перасович, кажется, обладает невиданными для УНИКСа прежде полномочиями. Чемпионством 2023 года он отрубил все возможные сдерживающие факторы, создав ситуацию, при которой есть два мнения: его и неправильное. Первые звонки были, кстати, ещё по ходу того «золотого» для казанцев плей-офф, когда Велимир поругался с лидерами во время полуфинальной серии с «Зенитом». На его счастье, итоговый успех тогда был всё же за Ненадом Димитриевичем и компанией.

В финале УНИКС вытащил счастливый билет — разобранный после чуда в седьмом московском матче с ЦСКА «Локомотив». Армейцы как были для казанцев криптонитом, так и остаются — ни разу в серии плей-офф победить самый титулованный баскетбольный клуб страны амбициозному татарстанскому проекту не удавалось. Хотя встречались они чаще прочих — целых семь раз. Перасович хоть и принёс долгожданный титул, но сломить эту тенденцию не смог. И едва ли сможет. Хоть Богачёв на закрытии сезона и говорил про бронзу с «золотым» отливом, не покидает ощущение, что УНИКС выпал из чемпионской гонки и в чём-то сейчас уступает даже Краснодару. Из плюсов этого сезона можно выделить разве что прогресс российских игроков, в особенности Михаила Беленицкого. Столь талантливых россиян паркет «Баскет-холла» давно не видел, однако и играл Беленицкий много отчасти и из-за трансферных промахов Перасовича.

Если этот текст дойдёт до тренера, хочется отдельно ещё раз сказать, что за первое за 30 лет существования клуба чемпионство в Казани его всегда будут уважать, ценить и любить. Но если больше он не способен дать команде ничего нового, если прежние идеи исчерпаны, а других нет, то, может, стоит пойти на перемены? Иначе совершится самосбывающееся пророчество — и для УНИКСа вылетать в полуфинале действительно станет в порядке вещей, и сам факт попадания в четвёрку будет большим успехом. Именно так на подобный результат посмотрели бы в Саратове или Екатеринбурге, на которые, очевидно, Перасович теперь и предлагает равняться.