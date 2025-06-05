В НБА — финальная серия. Первый матч пройдёт уже этой ночью! LIVE

В ночь с 5 на 6 июня стартует финал плей-офф НБА — 2025. То, что «Оклахома» дошла до этой стадии, вполне ожидаемо, а вот «Индиана» приятно удивила всех. Кто выиграет первый матч? «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию и делиться всеми главными событиями.