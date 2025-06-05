В НБА — финальная серия. Первый матч пройдёт уже этой ночью! LIVE
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Мы этого ждали.
В ночь с 5 на 6 июня стартует финал плей-офф НБА — 2025. То, что «Оклахома» дошла до этой стадии, вполне ожидаемо, а вот «Индиана» приятно удивила всех. Кто выиграет первый матч? «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию и делиться всеми главными событиями.
НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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