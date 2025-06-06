1 шанс из 10 миллионов! «Индиана» точно не с этой планеты. Серьёзно

Как бы ни завершился финал НБА, «Индиана» уже вписала своё имя в историю как одна из самых клатчевых команд всех времён в плей-офф. Да, этот статус не равен чемпионскому титулу, но мы ещё долго будем вспоминать этих «Пэйсерс» и пересматривать победные броски Тайриза Халибёртона, от которых захватывало дух.

«Индиана» стала первой командой за всю историю ведения статистики, которой удалось пять (!) раз за один постсезон отыграть отставание в 15 и более очков. Халибёртон уже догнал самого Реджи Миллера по количеству бросков, принёсших ничью или победу за пять или меньше секунд до финальной сирены. Но есть один показатель, который особенно подчёркивает, насколько невероятным было их выступление в этом плей-офф.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC

Речь о модели ESPN, которая в режиме реального времени рассчитывает вероятность победы команд по ходу матча. Понятно, что это всего лишь алгоритм, однако он опирается на продвинутую аналитику, и потому его стоит принять во внимание. А цифры действительно поражают.

Согласно этим расчётам, «Индиана» совершила четыре почти невозможных разворота судьбы в концовках матчей. Давайте вспомним их:

Пятый матч серии первого раунда: вероятность победы «Бакс» за 35 секунд до конца встречи составляла 97,9%, «Милуоки» вёл с преимуществом в семь очков. Итог: победа «Индианы» – 119:118. Второй матч серии второго раунда: вероятность победы «Кавальерс» за минуту до конца встречи составляла 95,9%, «Кливленд» вёл с преимуществом в семь очков. Итог: победа «Индианы» – 120:119. Первый матч финала Востока: вероятность победы «Никс» за три минуты до конца встречи составляла 99,7%, «Нью-Йорк» вёл с преимуществом в 14 очков. Итог: победа «Индианы» – 138:135 ОТ. Первый матч финала: вероятность победы «Тандер» за три минуты до конца встречи составляла 96,4%, «Оклахома» вела с преимуществом в девять очков. Итог: победа «Индианы» – 111:110.

Тайриз Халибёртон с титулом победителей Восточной конференции Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Каждый из этих камбэков по-своему впечатляет, особенно тот безумный в матче с «Никс». Но чтобы четыре таких спасения за один постсезон? Возникает естественный вопрос: какова была совокупная вероятность побед «Индианы» во всех этих четырёх сценариях? Готовьтесь удивляться.

Давайте обозначим вероятность победы «Пэйсерс» в каждом из этих матчей как 1 — p, где p — вероятность выигрыша их соперника:

Матч с «Бакс»: p₁ = 0,979, тогда q₁ = 1 − 0,979 = 0,021.

Матч с «Кавальерс»: p₂ = 0,959, тогда q₂ = 1 − 0,959 = 0,041.

Матч с «Никс»: p₃ = 0,997, тогда q₃ = 1 − 0,997 = 0,003.

Матч с «Тандер»: p₄ = 0,964, тогда q₄ = 1 − 0,964 = 0,036.

Если считать, что исходы этих четырёх игр независимы, общая вероятность сразу четырёх камбэков равна:

q₁ × q₂ × q₃ × q₄ = 0,021 × 0,041 × 0,003 × 0,036 ≈ 9,30·10⁻⁸.

Оби Топпин Фото: Dylan Buell/Getty Images

В процентах это примерно 0,0000093, то есть около 1 шанса из 10 754 076 (≈ 1:10,75 млн). Да, вы не ослышались — 1 к 10 с лишним миллионам. Общая вероятность того, что «Индиана» выиграет все четыре этих матча, по расчётам модели ESPN, составляла примерно 1 к 10,75 млн. Что это, если не чудо? Без всяких преувеличений.

Давайте вообще попытаемся почувствовать, насколько это редкое событие. С чем это можно сравнить? Например, вероятность случайно набрать семизначный номер и попасть в нужный — около 1 к 10 миллионам. То есть даже это немного вероятнее, чем то, что сделала «Индиана».

Если брать пример из спорта — обратимся к гольфу. Есть такое понятие hole-in-one, когда игрок с первого удара попадает мячом в лунку. Так вот, вероятность, что за один раунд гольфист дважды сделает hole-in-one, – 1 к 67 млн. Да, это куда менее вероятно, чем подвиг «Индианы», но хоть немного даёт ощутить масштаб происходящего.

Паскаль Сиакам Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Для любителей массовой культуры — вспомним Доктора Стрэнджа из последних «Мстителей». Он просмотрел 14 000 605 сценариев, и лишь в одном из них героям удалось победить Таноса. Так что «Индиана» почти дотянулась до уровня Железного человека.

Ну и, конечно, это можно сравнить с выигрышем джекпота в лотерею, где нужно угадать шесть или семь цифр. Примерно такой же редкости событие мы наблюдаем с «Пэйсерс» в этом плей-офф.

Я понимаю тех, у кого может возникнуть скепсис. Не стоит переоценивать эти числа — важно учитывать контекст, и, конечно, модель ESPN тоже не истина в последней инстанции. Но всё же: вероятность получилась настолько поражающе низкой, что хотя бы частично передаёт, насколько необычным и феноменальным было то, что произошло.

Впрочем, чудеса чудесами, а без титула они ничего не стоят. Если «Пэйсерс» не станут чемпионами, всё это останется просто красивой историей, не более. А букмекеры даже после такого матча по-прежнему считают, что «Оклахома» — уверенный фаворит. Однако теперь это противостояние точно не выглядит односторонним, каковым могло показаться прежде.