Новый рекорд, камбэк и баскетбол на грани. ЦСКА и «Зенит» показали, что такое финал!

Четвёртый матч финальной серии Единой лиги ВТБ прошёл в одну калитку. ЦСКА разгромил «Зенит» (85:62), который дал Георгию Жбанову отдохнуть после получения повреждения. Счёт в серии был равным — 2-2, победа в пятой встрече дала бы моральное преимущество над соперником любому. Но кто же был сильнее сегодня?

Игра под номером пять началась с точной «трёшки» от Каспера Уэйра. «Зенит» после этого включился: два очка от Дуэйна Бэйкона и пять — от Андрея Воронцевича. В составе ЦСКА пока только Уэйру удалось распечатать корзину — 7:4 — сине-бело-голубые повели. На первых минутах преобладали защитные действия, однако затем игра раскрылась. Команды стали обмениваться результативными атаками: Винс Хантер дважды удачно пошёл в проход, а Иван Ухов реализовал трёхочковый бросок. После точных штрафных от Мело Тримбла ЦСКА сравнял счёт — 11:11. Результативность сильно упала — оба клуба перестали попадать по кольцу. Окаро Уайт промахивался с дальней дистанции, а Тримбл — из-под кольца. В концовке ситуация немного начала меняться. Алексей Швед набрал четыре очка, Тони Джекири ответил тем же в составе ЦСКА, но «Зенит» всё-таки оказался сильнее в четверти — 16:15.

Вторая десятиминутка началась с перестрелки. У «Зенита» «трёшками» отметились Уайт и Бэйкон, у ЦСКА — Антон Астапкович и Алекса Аврамович. Игра была равной — никому не удавалось оформить рывок и выйти вперёд. С перевесом в одно очко (25:24) вёл «Зенит». Армейцы перехватили инициативу, однако ненадолго. Сине-бело-голубые усилиями Бэйкона и Трента Фрейзера набрали пять очков кряду, вынудив Андреаса Пистиолиса взять тайм-аут. Это позволило армейцам прийти в себя и снова выйти вперёд. Правда, Фрейзер показал, кто в доме хозяин — Трент реализовал два трёхочковых броска подряд. Уэйр ответил своим дальним попаданием, но армейцы снова с отставанием в одно очко отдали четверть — 23:24. Всё самое интересное ждало команды впереди!

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

После перерыва игра проходила на равных. На каждое удачное действие одной команды другая находила ответ. Бэйкон очень сильно прибавил: Дуэйна не могли остановить ни на дуге, ни в проходах. Ещё и Фрейзер не забывал радовать своими красивейшими «трёшками». В составе ЦСКА включился Тримбл, который в первой половине мазал со всех позиций. Эмоции не утихали ни на секунду. В одном из моментов сцепились Джекири и Бэйкон. Центровой армейцев получил второй для себя технический фол, закончив своё выступление в матче. После 2+1 от Алекса Пойтресса «Зенит» вышел вперёд со счётом 61:56. Вроде бы ЦСКА подобрался к сопернику, однако хозяева делали шаг вперёд в нужный момент. Например, армейцы сократили отставание до трёх очков, а Швед отправил в цель «трёшку», тут же вернув комфортное преимущество. «Зенит» оказался сильнее — 27:23.

Заключительная четверть — то время, когда решается судьба встречи. «Зенит» взвинтил темп и воспользовался ошибками ЦСКА. Пять очков от Шведа и по два — от Уайта и Фрейзера помогли хозяевам оформить рывок 9:2. Впрочем, гости не сдавались — армейцы ответили своим рывком — 14:2, в котором выделялись Жан-Шарль, Тримбл и Аврамович. ЦСКА почти сравнял счёт в матче (77:78). Уэйр и Жбанов потолкались между собой, за что оба получили по неспортивному замечанию. Оставалось играть две минуты, счёт — 82:81 в пользу «Зенита». Аврамович в проходе набрал два очка и вывел ЦСКА вперёд. Хозяева получили возможность вернуть лидерство, однако Винс Хантер не реализовал два штрафных. Армейцы старались максимально убить время, поэтому Уэйр взял на себя дальнюю «трёшку». Казалось бы, лёгкий подбор «Зениту» обеспечен, но тут откуда ни возьмись к кольцу подбежал Аврамович и спокойно добавил «+2» в корзину.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

У хозяев ещё оставалось время на атаку. Мяч доставили до Хантера, но Жан-Шарль заблокировал бросок своего визави по позиции. Дальше последовала череда фолов, а ЦСКА довёл дело до победы с результатом 89:84.

Самым результативным игроком встречи стал Бэйкон, набравший 24 очка и три подбора. Сегодня Дуэйн показал шикарную бросковую эффективность (63,6% реализации с игры и 80% — со штрафной линии), но его великолепное выступление омрачили восемь потерь. Не будь такого количества ошибок, получился бы просто эталонный матч. Швед добавил от себя 17 очков, четыре подбора и три передачи, а Фрейзер — 16 очков и три передачи. У Тримбла не шла игра в первой половине, однако Мело прибавил во второй и завершил встречу с 23 очками, пятью подборами и шестью передачами. Очень помогли Уэйр — 16 очков и пять подборов, Жан-Шарль — 11 очков и семь подборов и Аврамович — 11 очков и четыре перехвата.

В тот момент, когда Бэйкон набрал 11-е очко во встрече, он побил рекорд результативности Ксэвьера Ратэн-Мэйса, который в прошлом сезоне за «Енисей» записал на свой счёт 991 очко. В итоге Дуэйн остановился на отметке 1006 очков в отдельно взятом сезоне Единой лиги, и у него есть ещё время для улучшения результата. Правда, вряд ли он сейчас думает о результативности. «Зенит» проиграл на домашнем паркете важнейший матч, по ходу которого вёл с преимуществом в 13 очков. Причём не просто вёл где-то в середине игры, а в заключительной четверти… Отступать сине-бело-голубым некуда, на очереди шестая встреча в Москве, где ЦСКА отдаст все силы, чтобы завоевать чемпионство. Увидим ли мы седьмую игру или армейцы заберут Кубок Белова?