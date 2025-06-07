Этот дикий камбэк из финала НБА невозможно забыть. Хочется пересматривать его без конца

В середине четвёртой четверти болельщики «Тандер» уже лениво поглядывали на расписание второй игры серии. На табло сияет комфортное «+15», трибуны гудят от восторга, Гилджес-Александер набирает очки с привычной лёгкостью, а у «Индианы» к тому моменту уже 19 потерь. Финал стартовал именно так, как и ожидалось: с уверенного превосходства фаворита. Никто не мог предположить, что всего за девять с половиной минут всё перевернётся — и гости вырвут победу броском за 0,3 секунды до финальной сирены.

Но если «Пэйсерс» и научились чему-то в этом плей-офф, так это ломать любые прогнозы.

Перелом начался после эффектного данка Джейлена Уильямса — после тайм-аута Рик Карлайл выпускает пятёрку: Халибёртон, Нембард, Несмит, Топпин и Тёрнер. Позже к ним присоединяется Сиакам, и именно эта шестёрка без замен и лишнего ажиотажа доводит матч до конца — играя просто, надёжно и агрессивно.

Первым взял инициативу Нембард, уверенно пройдя под кольцо и заработав фол от Карузо. Следом через минуту «трёшку» кладёт Топпин, тут же отвечает Тёрнер. И вдруг «Оклахома» начинает терять почву под ногами: защита не успевает, нападение буксует. На табло по-прежнему комфортный отрыв, однако на паркете уже нет уверенности, что игра под контролем.

За оставшиеся шесть минут «Индиана» несколько раз подряд поражает кольцо дальними бросками — счёт стремительно сокращается до 94:98. Казалось бы, Шей вновь берёт игру на себя: реализует два штрафных, затем — ещё два очка с игры. Но каждый раз «Пэйсерс» находят чем ответить. И вот при 108:99 начинается то, что достойно называться классикой плей-офф.

Несмит — точный трёхочковый. Сразу вслед за ним Нембард добавляет ещё один. Разница сокращается до трёх очков, напряжение на арене зашкаливает. Следом — ключевой эпизод: Гилджес-Александер прорывается к кольцу, однако Сиакам выцарапывает мяч прямо с щита. У «Тандер» больше не получается набирать лёгкие очки, а на противоположной стороне паркета разгорается борьба за подбор — Сиакам выигрывает мяч и мгновенно приносит два очка своей команде. 109:110. У «Оклахомы» сохраняется шанс, но Шай промахивается с полудистанции. Последняя атака — и мяч у Халибёртона.

Он бросает с отклонением, чуть правее центра. Попадание. 0,3 секунды до финальной сирены. «Индиана» впервые за весь матч выходит вперёд — именно тогда, когда в это уже никто не верил.

Эта встреча навсегда войдёт в историю финалов по нескольким причинам. Самое очевидное — невероятный камбэк с «-15» в четвёртой четверти: подобных случаев в финалах с 1971 года было лишь два. Второй феномен — «Пэйсерс» ни разу не вели в счёте до самого последнего броска. За 47 минут и 59,7 секунды — ни единого лидерства. Это тоже уникальный момент для баскетбольной летописи.

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При этом концовку трудно назвать яркой или драматичной — она была прежде всего умной и собранной. За последние 9 минут и 42 секунды «Индиана» выиграла отрезок 32:16, действуя короткой ротацией, без нервов, без отчаянных попыток, но с полной ясностью в действиях. Каждый из шестерых, находившихся на площадке, сумел внести свой вклад в атаку. Мяч свободно перемещался, броски были осмысленными и открытыми, а в защите — максимальная концентрация и плотность.

У «Оклахомы» всё сложилось иначе. За тот же период команда смогла реализовать лишь четыре броска с игры: два — на счету Шея, остальные — 2 из 12. Защита потеряла структуру, атака стала однобокой и предсказуемой, а поддержка домашней публики уже не могла вернуть уверенность.