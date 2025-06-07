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Рейтинги первого матча финала НБА — 2025 показали рекордно низкие показатели — причины и почему это произошло, интерес к НБА

Рейтинги финалов НБА — полный провал. Лиге волноваться или риска нет?
Артемий Берстенев
Рейтинги финалов НБА — полный провал
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Причины — простые.

Тайриз Халибёртон забрасывает победный мяч — настоящий гвоздь в крышку гроба для «Оклахомы» в первой игре финала. Битком набитая арена, напряжённая развязка, десятки эффектных моментов, разлетающихся по соцсетям, бурные обсуждения на ток-шоу. Казалось бы, идеальный сценарий для НБА. Но утром приходят свежие данные от компании Nielsen — и становится очевидно: публика почти не заметила этого события. За матчем следили лишь 8,9 млн зрителей — хуже было только во времена ковидных ограничений. Даже финальный всплеск, когда аудитория достигла 11 млн, не изменил общей картины. Такой финал с точки зрения массового интереса оказался практически незамеченным. И это уже не случайность, а системная проблема.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон

Причины лежат на поверхности. Во-первых, размеры рынков. Индианаполис и Оклахома-Сити — не те города, ради которых вся Америка готова откладывать дела ради баскетбола. В рейтинге медиарынков США они занимают лишь 25-е и 47-е места. Для сравнения: Лос-Анджелес — второй, Чикаго — третий. Когда в финале не участвует хотя бы одна команда из больших городов-«магнитов» вроде Нью-Йорка или Майами, автоматически исчезает случайный зритель. Ни один виральный момент не способен компенсировать эффект географии.

Во-вторых, отсутствие по-настоящему больших звёзд, которые сами по себе способны привлечь внимание миллионов. Да, у Халибёртона интересная история, у Гилджес-Александера — MVP, Сиакам уже становился чемпионом. Но пока ни один из них не стал настоящим лицом лиги. Для условного американца из другого конца страны это просто ещё одна игра, и он с большей вероятностью выберет вечерний сериал, если на паркете нет Леброна или Карри. Баскетбол без культовых фигур — продукт для ценителей, а не для широкой аудитории.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка

Третья причина — отсутствие династий и знакомых историй. Уже седьмой год подряд финал выходит с абсолютно новыми командами. Это обеспечило равенство, однако разрушило привычку: зритель не знает, кого ждать, не успевает сформировать ни симпатии, ни антипатии. Нет длинных противостояний, повторяющихся сюжетов, не складывается ни одной устойчивой линии. Для спорта это опасно — каким бы качественным ни был сам баскетбол, вовлекаться гораздо проще, когда заранее понятно, кто герой, а кто — антагонист.

К этому добавляется и изменение в способах просмотра. Телевизор перестаёт быть главным окном в большой спорт. Молодёжь массово переходит на YouTube, TikTok, стриминговые сервисы. Для трёхчасовой трансляции с паузами и рекламой там попросту нет места. Люди хотят «лучшие моменты за пару минут» — и легко их получают. Официальные рейтинги падают не только из-за состава финалистов, но и из-за самого формата показа. Рост просмотров в соцсетях не отражается в классической статистике, по которой оценивают успех.

Всё это не значит, что финал лишён жизни. Есть за что зацепиться. Камбэк «Индианы» в первой встрече — отличный сюжет, который может увлечь зрителя. Пиковые показатели говорят: когда игра становится действительно захватывающей, интерес появляется. Это шанс. Второй матч пройдёт в более удобное воскресенье (для нас — утро понедельника), и, если серия подарит драму, если Халибёртон и Гилджес-Александер продолжат устраивать шоу, внимание подтянется. Однако это уже история не о сезоне или звёздах, не о городах — это о конкретном мгновении, здесь и сейчас.

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Лиге пока рано бить тревогу — контракт с телекомпаниями на $ 8 млрд уже в кармане. Эти финалы — не решающий экзамен, а скорее проверка на прочность: получится ли сделать шоу ярким без привычных столпов? Удастся ли за одну серию превратить новых героев в узнаваемых фигур? Можно ли взбудоражить интерес не за счёт громких брендов, а силой самого контента?

В долгосрочной перспективе НБА, возможно, придётся переосмыслить свои приоритеты. Погоня лишь за тотальным равенством — не всегда выигрышная стратегия. Лиге стоит внимательнее культивировать истории, делать ставку на повторяющиеся противостояния, вновь акцентировать внимание на личностях. Ведь без них финал, каким бы ярким он ни был на площадке, остаётся событием «для своих» (считай — Единая лига ВТБ). А это далеко не тот размах, который должен быть у главной витрины лиги.

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