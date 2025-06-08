«Локомотив» — снова четвёртый, несмотря на сумасшедший старт. Разбираемся почему

Сезон-2024/2025 Единой лиги ВТБ вот-вот подойдёт к концу. И пока в паре «Зенит» — ЦСКА ещё не определился победитель, серия за третье место завершилась в пользу казанского УНИКСа. Это значит, что теперь мы можем начать подводить полноценные итоги года для команд из топ-4: в прошлых материалах серии «Чемпионат» уже разобрал оставшиеся восемь клубов. В этой статье мы поговорим о команде, которая замкнула «большую четвёрку» и, увы, осталась без медалей — «Локомотиве-Кубань». Как прошёл дебютный сезон тренера-президента? И почему не получилось одолеть УНИКС в борьбе за бронзу? Ответы на насущные вопросы — в этой статье.

Общая оценка

В августе прошлого года российский баскетбол потрясла новость: «Локомотив-Кубань» возглавит президент клуба Андрей Ведищев. В прошлом подобного опыта у него не было — назначение в «Локомотив» стало для Андрея Владимировича тренерским дебютом. Неожиданным переменам в штабе предшествовали кадровые перестановки. Команду в том числе покинули лидеры Джейлен Барфорд и Девон Акун-Пёрселл, а на их место пришли Би Джей Джонсон, Антониус Кливленд и ещё несколько легионеров. Всё это в совокупности с поражениями в предсезонных матчах вызывало определённые вопросы относительно перспектив «Локомотива» в сезоне-2024/2025. Однако после регулярного чемпионата команда доказала, что сомнения были напрасными. При Ведищеве красно-зелёные выдали лучший старт в своей истории, одержав девять побед подряд, благодаря чему поднялись на первую строчку в турнирной таблице. Эйфория утихла после ноябрьской серии из трёх поражений, но кубанцы быстро оправились и вернулись на надлежащий курс.

Местами «Локомотив» испытывал трудности с концентрацией, которые по большей части выливались в неточные броски и ошибки в обороне и потому могли стоить победы во встречах с не столь грозными соперниками — например, с «Пармой» или «Самарой». Но для команды, которая сделала большой упор на развитие отечественных баскетболистов, подопечные Ведищева показывали просто потрясающую игру, то и дело побеждая оппонентов из топ-4. Динамичный атакующий стиль и усилия Антониуса Кливленда в обороне принесли «Локомотиву» семь побед в суммарных 12 матчах с ЦСКА, УНИКСом и «Зенитом».

Во второй половине сезона удача оказалась не на стороне «Локо». Травмы получили сразу два важных легионера: Джонсон и Карвел Андерсон. Чтобы закрыть пробел в ротации, был экстренно подписан Таджер Макколл. Однако из-за нескольких поражений под конец чемпионата кубанцам не удалось побороться за тройку сильнейших — они остановились на четвёртой строчке. За две недели до конца регулярки стало известно, что в первом раунде соперником «Локомотива» станет «Уралмаш». Команды подарили болельщикам напряжённую серию: во второй встрече подопечные Ведищева потерпели поражение, а потом на волевых забрали третий и четвёртый матч в Екатеринбурге. Несмотря на победу, это противостояние подчеркнуло проблемы южан со стабильностью — и их нужно было решить накануне полуфинала с «Зенитом».

Битва с сине-бело-голубыми получилось огненной: в первом матче был разгром, во втором помешали нервы. А вот в третьем «Локо» вернулся и наконец остановил «Зенит», который до этого одержал 25 побед подряд. Накал эмоций в серии был на пределе: Винс Хантер пробил потолок в коридоре «Баскет-холла», Андрей Ведищев бодался с легионерами соперника, Дуэйн Бэйкон швырялся стульями. На площадке было не менее жарко — один камбэк за другим и упорный контактный баскетбол. В итоге Патрик Миллер, решив исход четвёртой и шестой встреч, помог «Локомотиву» затащить «Зенит» в седьмую игру. Там в заключительной десятиминутке у кубанцев просто «не полетело»: несмотря на отставание в какие-то пять очков, на ещё одно чудо подопечных Ведищева не хватило.

Дальше их ожидала серия за третье место, в которой предстояло побороться с отдохнувшим УНИКСом, также имевшим преимущество домашней площадки. Первые два матча остались за хозяевами: большое количество потерь и проигранный щит не позволили красно-зелёным обыграть соперника на выезде. Но как только противостояние переехало в Краснодар, «Локомотиву» всё же удалось добыть одну победу: в относительно равной концовке всё решила качественная защита кубанцев. Перевести четвёртую встречу в овертайм помогли два сумасшедших дальних попадания Кливленда. За первым дополнительным отрезком тогда последовал и второй, вот только на последние пять минут сил у «Локомотива» не осталось — наконец сказались усталость и напряжённый график. Команда боролась до победного, но всё-таки уступила бронзу казанцам — 1-3 в серии.

Что удивило

Кирилл Елатонцев Фото: lokobasket.com

Одной из причин, по которой «Локомотив» расстался с Александром Секуличем, было желание руководства задействовать в игре больше российских баскетболистов. И прогресс, который мы могли наблюдать с приходом Андрея Ведищева, во многом оправдывает решение о смене главного тренера. Главным открытием сезона, пожалуй, стал 23-летний Кирилл Темиров. С декабря по март он был важным звеном в стартовой пятёрке и регулярно получал игровое время. Для сравнения, в прошлом сезоне, который оказался для Кирилла дебютным в Единой лиге, он проводил на паркете в среднем по восемь минут. В этом году эта цифра возросла до 15 минут. Темиров достойно показывал себя на обоих концах площадки, в том числе в матчах с грандами российского баскетбола. Прошлым летом «Локомотив» продлил контракт с ним на пять лет — и это означает, что в руководстве верят в дальнейший прогресс игрока.

Не менее достойно смотрелся совсем молодой Всеволод Ищенко (20 лет), который также неоднократно появлялся в стартовой пятёрке, но, к сожалению, пропустил пять месяцев из-за травмы голеностопа. Хорошо проявил себя и Михаил Ведищев, для которого этот сезон стал первым в составе основной команды. «Повышения» из СШОРа удостоился Данил Шеянов. Конечно же, нельзя не отметить Кирилла Елатонцева, который во второй год подряд был признан лучшим молодым игроком в Лиге ВТБ и уже входит в число лучших отечественных центровых чемпионата. В общем, стратегия «Локомотива» работает ­— приятно видеть, что там развивают молодёжь без фактического ущерба результатам.

Что разочаровало

«Локомотив-Кубань» Фото: lokobasket.com

Если начало нынешнего розыгрыша получилось для «Локомотива» исторически успешным, то его концовку таковой, к сожалению, назвать нельзя. Как и год назад, краснодарский клуб финишировал четвёртым на турнире, в третий раз за четыре года уступив 1-3 в серии за третье место. Получается, сделать шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном так и не удалось. А какая была бы классная история! Выйти в финал с тренером-дебютантом означало бы обыграть «Зенит» — команду с самым высоким бюджетом на турнире. И ещё несколько месяцев назад казалось, что кубанцам такое вполне по силам. Они рубились до конца, но плей-офф всё же вскрыл проблемы «Локомотива». Понятно, что красно-зелёным ну очень хочется побороться за чемпионство Единой лиги — его в истории клуба так до сих пор и не было. И хотя команда выглядит всё более и более конкурентоспособной с каждым годом, соперники по топ-4 тоже не становятся слабее. Поэтому «Локо» как бы застрял в статусе четвёртого лучшего коллектива на турнире, при том что разница между ними и тройкой лучших не так уж велика. Взглянем на результаты.

Результаты «Локомотива» в Единой лиге

Сезон Результат «Локомотива-Кубань» 2024/2025 4-е место (1-3 в серии за бронзу) 2023/2024 4-е место (1-3 в серии за бронзу) 2022/2023 2-е место (1-4 в финале) 2021/2022 4-е место (1-3 в серии за бронзу) 2020/2021 4-е место (0-3 в полуфинале) 2019/2020 Завершён досрочно 2018/2019 5-е место (1-3 в четвертьфинале) 2017/2018 5-е место (0-3 в четвертьфинале) 2016/2017 4-е место (0-3 в полуфинале) 2015/2016 5-е место (0-3 в четвертьфинале)

«Локомотив» может и умеет обыгрывать любого соперника — это мы увидели в ходе сезона. Вообще, команда как никогда близка к тому, чтобы вырваться из замкнутого круга и начать доминировать. А насколько достижимой по факту является эта цель, мы увидим уже в следующем году.

Лучшая история сезона

Андрей Ведищев Фото: lokobasket.com

Лучшей историей сезона-2024/2025, само собой, стал тренерский дебют Андрея Ведищева. Рекордная серия побед на старте сезона, самый результативный матч в истории (127 очков), клубный рекорд по количеству побед в регулярке (31) — всё это произошло с «Локомотивом» после прихода нового наставника. При нём команда сохранила идентичность, однако раскрылась немного под другим углом.

Результат соответствующий: седьмая встреча полуфинала Единой лиги, куда удалось затащить принципиальных соперников из «Зенита». Это получился исторический сезон как для «Локомотива», так и для Андрея Владимировича лично. Он был номинирован на награду лучшему тренеру года, и если бы не Хави Паскуаль с его исполинской победной серией, то наверняка получил бы её. Помимо этого, Ведищев был назначен тренером команды «хозяев» на Матче всех звёзд — неплохо для дебютанта, правда?

Как стать лучше

Патрик Миллер Фото: lokobasket.com

В будущем «Локомотиву» предстоит научиться двум вещам: выходить на каждый матч с должной мотивацией и сохранять концентрацию вплоть до финальной сирены. Плей-офф показал это наглядно: иногда кубанцы включались в борьбу слишком поздно, из-за чего навёрстывать упущенное приходилось уже во второй половине. Иногда на камбэк попросту не хватало энергии — «Локо» терялся и не мог взять ситуацию в свои руки, когда это было необходимо. Бывало, под грузом давления случались ошибки, которые в итоге могли стоить красно-зелёным победы. Возможно, причина подобного явления лежит в том, что ведущим игрокам периодически недостаёт инициативности — постоянно полагаться на одного Патрика Миллера не получится (с ним, кстати, продлили контракт на два года). При этом оба вышеупомянутых момента являются исключительно психологическими: возможно, опыт полуфинальной серии с «Зенитом» пойдёт коллективу на пользу.

Однако и без кадровых перестановок в «Локомотиве» этим летом всё же не обошлось. Состав уже пополнил Ройс Хэмм из «Пармы», лучший подбирающий сезона в Единой лиге. Более того, сейчас кубанскую команду называют главным претендентом на Джеремайю Мартина — самого результативного игрока турнира, с которым планирует расстаться «Уралмаш». В прошлом году оба парня занимали ведущие роли в своих коллективах и проявили достойные лидерские качества — и это именно то, чего недостаёт нынешнему «Локомотиву».

Цитата

Андрей Ведищев Фото: lokobasket.com

По завершении сезона Андрея Ведищева спросили — не жалеет ли он о том, что принял решение стать главным тренером «Локомотива». На это специалист ответил:

«Я никогда ни о чём не жалею, уверен на 100%, что это было правильное решение. Намного лучше стал понимать ситуацию, на кого делать ставку. Однозначно, в составе будут значительные изменения в следующем сезоне. Будем смотреть, надо выдохнуть и всё взвесить. Не знаю, как будет дальше, но дальше будем идти только с ребятами, которые имеют характер и желание выигрывать в каждом матче — независимо от соперника и его статуса. Только с этими ребятами мы можем выиграть что-то; с остальными можно принимать участие. Я как-то не хочу на это тратить своё время».