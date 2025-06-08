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Финал НБА — 2025, Оклахома-Сити Тандер — Индиана Пэйсерс: смотреть онлайн-трансляцию второго матча от 9 июня, во сколько начало

А что, если «Индиана» выиграет и второй матч в финале НБА? Это будет нечто! LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
Финал НБА — 2025. LIVE
Комментарии
Но «Оклахома» наверняка не промолчит — она может ответить разгромом.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 8 на 9 июня состоится второй матч финала плей-офф НБА — 2025 между «Оклахомой» и «Индианой». В первой игре «Пэйсерс» удивили всех, выиграв благодаря мощному рывку в конце встречи. Смогут ли они повторить свой успех? «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет о самых важных моментах встречи.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
09 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Артемий Берстенев
Марку Дэйгнолту нужно это прочитать:
Предали себя и поплатились. Что нужно «Оклахоме» после поражения, чтобы избежать позора
Предали себя и поплатились. Что нужно «Оклахоме» после поражения, чтобы избежать позора
14:03 Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

В России нет официальных платформ для легального онлайн-просмотра матча «Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс». Прямую трансляцию этой встречи покажет североамериканский телеканал ESPN/ABC.
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