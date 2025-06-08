А что, если «Индиана» выиграет и второй матч в финале НБА? Это будет нечто! LIVE
Но «Оклахома» наверняка не промолчит — она может ответить разгромом.
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В ночь с 8 на 9 июня состоится второй матч финала плей-офф НБА — 2025 между «Оклахомой» и «Индианой». В первой игре «Пэйсерс» удивили всех, выиграв благодаря мощному рывку в конце встречи. Смогут ли они повторить свой успех? «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет о самых важных моментах встречи.
Live Артемий Берстенев
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14:03 Артемий Берстенев
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
В России нет официальных платформ для легального онлайн-просмотра матча «Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс». Прямую трансляцию этой встречи покажет североамериканский телеканал ESPN/ABC.
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