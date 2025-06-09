Волшебство «Индианы» не сработало. Шей и «Оклахома» устроили разнос для «Пэйсерс»

В первом матче финала НБА «Индиана» заставила поверить в чудо: команда отыграла 15 очков за одну четверть, одержала выездную победу и, как и в двух предыдущих сериях, уверенно начала противостояние. Почти. Во второй игре «Оклахома» быстро расставила всё по местам и напомнила: баскетбольные сенсации случаются не каждый день. Если ты полагаешься на хаос, рано или поздно столкнёшься с организованной системой.

«Тандер» продемонстрировали этот самый порядок во втором матче: 123:107, равенство в серии — 1-1. Без надрыва, без драмы — просто зрелая, уверенная игра коллектива, который за сезон одержал 68 побед и не проигрывал дважды подряд с ноября прошлого года . Всё было просто и чётко: хозяева быстро захватили лидерство в первой четверти, увеличили отрыв во второй, удержали комфортный гандикап в третьей и не позволили «Пэйсерс» даже намекнуть на камбэк в концовке. Всё по плану.

Главное отличие второго матча — Шей Гилджес-Александер не остался один. MVP сезона снова был великолепен: 34 очка, восемь передач, четыре перехвата, блок, 11 из 12 с линии штрафных. Но на этот раз его поддержали партнёры: Уильямс набрал 19, Холмгрен — 15, Карузо со скамейки — 20, Уиггинс — 18. Не вспоминали ли в «Лейкерс» с лёгкой грустью о Карузо? За весь регулярный сезон у него не было ни одного матча с 20 очками, а в плей-офф — уже два.

«Тандер» двигали мяч уверенно и слаженно, атакуя с хладнокровием и грамотно используя любую брешь в обороне «Индианы», которая рассыпалась при малейшем отклонении от плана. Было заметно, что давление «Пэйсерс» стало менее настойчивым: привычные углы больше не создавали опасных ситуаций, а зонные ловушки легко разрушались благодаря грамотной расстановке игроков хозяев. В одном из моментов Шей Гилджес-Александер, почувствовав агрессивную опеку Матурина, умело спровоцировал его на фол, зная, что его команда уже в бонусе. Такой эпизод — мелочь, но лишь по-настоящему хитрый баскетболист умеет так использовать каждую возможность.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Если в атаке у «Оклахомы» всё выглядело безупречно, то и в защите команда заметно прибавила. В первой встрече Шей иногда терял игроков на дуге, из-за чего попал в нарезки лучших моментов Нембарда. Но подобные эпизоды не отражают сути игрока: в регулярном чемпионате он второй по перехватам в лиге и входит в топ-24 по блок-шотам, и во второй игре он это подтвердил. Например, один из его перехватов пришёлся на тот момент, когда Халибёртон только начинал разгоняться. Всё своевременно и по делу.

«Индиана», по сути, проиграла матч ещё в первой половине — не только по счёту, но и по организации игры. Тайриз Халибёртон снова провёл три четверти в тени: всего пять очков, четыре передач и три потери. Лу Дорт надёжно закрыл его в самом начале, а когда Халибёртон включился в четвёртой четверти, отставание уже стало неприличным. Его 12 очков в концовке выглядели лишь попыткой избежать полного провала — а такие усилия финалы не выигрывают.

В целом, у «Индианы» довольно уверенно проявили себя все игроки, кроме тех, от кого ждали большего всего. Несмит, Тёрнер и Нембард на троих набрали 39 очков, демонстрируя относительно хорошую реализацию, Сиакам добавил ещё 15. Правда, у Паскаля — лишь три попадания из 11, а бóльшая часть очков Халибёртона пришлась уже тогда, когда на табло горело «-19». И этого оказалось недостаточно, особенно против соперника, чья оборона настолько организованна, что даже нестандартные передачи через зону часто становятся лёгкой добычей для защитников.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Перед третьим матчем главный вопрос очевиден: когда мы наконец увидим Тайриза Халибёртона в его лучшей версии? Пока что он словно пытается нащупать грань между управлением темпом и необходимостью брать ответственность на себя. В противостоянии с «Тандер» на это просто нет времени — их защита молниеносно перекрывает любые проходы, и даже Халибёртон не может взломать этот заслон без риска потерять мяч. Ему нужно с первых минут становиться агрессивнее: искать свои броски, атаковать с флоутера, забирать инициативу. Только так появится пространство для партнёров. Медленный разгон, который срабатывал против «Никс» и «Бостона», здесь не сработает.

Ещё одно важное преимущество «Оклахомы» — главный тренер, который тонко чувствует ход игры. Марк Дэйгнолт в очередной раз доказал (и реабилитировался), что способен гибко менять тактику по ходу серии. В первом матче он рискнул с необычной пятёркой, экспериментировал с разными сочетаниями, но быстро отсеял всё лишнее. Во второй игре вернулся к связке из двух «больших» — и именно этот ход обеспечил команде контроль под кольцом и добавил надёжности в обороне.

Финал набирает обороты, и на данный момент «Оклахома» выглядит более собранной и гибкой командой, которая быстрее адаптируется к вызовам серии. Однако впереди выезд в Индианаполис, где многое может измениться — если только Халибёртон наконец не включится на уровне звезды финала. Пока же «Тандер» остаётся одержать три победы до первого титула за 46 лет, и если они смогут сохранить нынешний темп, времени на чудеса у «Пэйсерс» может попросту не остаться.