Финал без привычных героев: как молодые и «дешёвые» команды захватили НБА

В этом году финал НБА впервые за долгие годы проходит без Леброна, Карри — да и вообще без суперзвёзд с чемпионскими перстнями. Вместо привычных грандов — «Индиана Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер»: две команды без титулов, без астрономических бюджетов и без звёзд-ветеранов в основе. Это самый молодой финал почти за полвека и одновременно — самый «недорогой» за последние 20 лет. На первый взгляд, кажется, что это случайность, но на деле — закономерный итог трансформации самой лиги.

Средний возраст игроков «Оклахомы» в плей-офф — всего 24,7 года, моложе был только «Портленд» в 1977-м. У «Индианы» — 26,2, и это третий показатель с момента объединения НБА и АБА. Молодые игроки не просто получили шанс, а захватили лидерство в сезоне — и это напрямую связано с нынешними реалиями рынка. Новый коллективный договор заставил лигу выстроить сложную систему финансовых ограничений, и теперь стабильность дорогого стоит — в прямом смысле.

Правило «второго порога» серьёзно ограничивает возможности клубов, превышающих потолок зарплат: они лишаются права на крупные обмены, исключения и драфт-пики. Проще говоря, хочешь тратить больше остальных — играй тем, что есть. Содержать возрастные и звёздные составы стало крайне сложно, а значит, шансы на успех выше у тех, кто сумел вовремя собрать боеспособную молодёжь — до того, как их контракты станут неподъёмными.

«Оклахома-Сити» и «Индиана» — отличные примеры новой тенденции. Совокупные зарплаты каждой из команд не превышают $ 170 млн, и ни одна не платит налог на роскошь. Это первый случай с 2004 года, когда оба финалиста не платят налог. Для сравнения, 14 из 18 последних чемпионов выходили за его пределы. Если раньше такая экономия считалась бы недостатком, то сейчас она превращается в важное преимущество.

В 2005 году налог на роскошь не взыскивался из-за низких доходов, получаемых от баскетбола. В 2020 году пандемия привела к остановке сезона и значительным финансовым потерям, связанным с продажей билетов, мерчандайза и телевизионных прав. Таким образом, 2005 и 2020 годы являются условным исключением, связанным с внешними экономическими обстоятельствами, а не с результатами команд на площадке, поэтому их целесообразно не принимать во внимание.

У главных действующих лиц обеих команд очень выгодные контракты. Джейлен Уильямс из «Тандер», уже попавший на Матч звёзд, обходится клубу всего в $ 4,8 млн в год. Чет Холмгрен, ещё один игрок стартовой пятёрки, зарабатывает $ 10,9 млн. У «Пэйсерс» третье место по игровому времени в плей-офф занимает Эндрю Нембард — его зарплата составляет всего $ 2 млн. Это не ставка на туманное будущее, а уже сейчас — основа финалиста.

Даже звёзды — Шей Гилджес-Александр и Тайриз Халибёртон — пока не перегружают платёжную ведомость. Их максимальные контракты на 30% от потолка зарплат полагаются игрокам с опытом до семи лет, так что состав остаётся сбалансированным. У ШГА зарплата — $ 35,9 млн, у Халибёртона — $ 42,2 млн. Это серьёзные суммы, но на фоне топ-звёзд с окладами в $ 50+ млн они выглядят вполне разумно — и позволяют тратить на усиление ротации. В случае «Тандер» — это возможность подписать Айзею Хартенштайна за $ 29 млн, в случае «Пэйсерс» — провернуть обмен и переподписать Паскаля Сиакама.

Подобная стратегия эффективна лишь до определённого момента — пока не приходит время продлевать контракты. Как только ключевые игроки становятся свободными агентами или подходят к крупным соглашениям, баланс разрушается. Именно поэтому «Денвер» и «Бостон» взяли свои чемпионства до того, как сверхдорогие контракты Николы Йокича и Джейлена Брауна вступили в полную силу. Та же участь ждёт и «Оклахому»: уже летом 2026 года ШГА сможет оформить продление на рекордные $ 380 млн, а вскоре новые крупные соглашения понадобятся и для Уильямса с Холмгреном.

Перед «Индианой» стоит похожий выбор: если клуб захочет сохранить Майлза Тёрнера (а по последним данным «Пэйсерс» намерены это сделать), уже в следующем сезоне, скорее всего, придётся превысить потолок зарплат и впервые за долгое время оказаться в зоне налога на роскошь. Но пока — уникальное равновесие: идеальное сочетание результата и финансовой устойчивости. Такого баланса в финале НБА не было уже давно.

Особенно интересно, что сейчас борются клубы с небольших рынков. По экспертным оценкам, «Пэйсерс» — лишь 21-я по стоимости франшиза ($ 3,74 млрд), «Тандер» — 24-я ($ 3,55 млрд). Финал между такими аутсайдерами по финансовым возможностям — первый за три десятилетия. Обычно маленькие рынки = скромные бюджеты и низкие шансы удержать звёзд.

Но теперь всё иначе. Молодёжь ещё не успела получить максимальные контракты, рынок выровнялся, и новая экономическая система открыла путь к финалу даже тем, кто прежде не мог и мечтать о таком прорыве. Это не сенсация и не чудо, а новая форма доминирования. У обеих франшиз пока нет титула в современной НБА. «Тандер» побеждали в 1979-м, когда были ещё «Сиэтл Суперсоникс». «Пэйсерс» брали чемпионства только в АБА, почти полвека назад. Возможно, именно в этом финале меньше внешнего лоска, зато гораздо больше настоящей системной работы.