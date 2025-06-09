12-й титул — ЦСКА на вершине Единой лиги! «Зенит» оказался не готов к чемпионскому уровню

Шестая игра финальной серии Единой лиги ВТБ в этом сезоне обещала быть очень интересной. Противостояние ЦСКА и «Зенита» — всегда очень горячо. Что происходило на паркете «Мегаспорта» в этой встрече — в материале «Чемпионата».

Матч начался красочно: слэм-данк от Винса Хантера с сопротивлением Амата М’Бая, правда, тут же француз ответил «трёшкой». Но и «Зенит» нашёл момент для взятия кольца с дальней дистанции — Алексей Швед реализовал трёхочковый бросок. Каспер Уэйр отправился в проход и набрал два очка, отправив мяч от щита. Результативность была высокая. Обе команды шикарно действовали на дуге. Выделялись Иван Ухов, Трент Фрейзер, Уэйр, М’Бай и Швед — каждый из них реализовал как минимум по одной «трёшке». В свою очередь, ЦСКА завладел преимуществом в восемь очков — 21:13, Хавьеру Паскуалю пришлось брать тайм-аут, чтобы вернуть своих подопечных в игру. Сразу после небольшой паузы Швед снова оказался точен издали. На счету россиянина уже девять очков. У «Зенита» наладилось нападение, и команда отлично действовала в защите. В итоге гости подобрались к хозяевам — 20:23.

Во второй десятиминутке защита вышла на первый план. Уже не было такого количества красочных моментов, началась стадия позиционных атак. Однако вспышки яркой игры всё равно были: Дуэйн Бэйкон оформил 2+1, Тони Джекири включился в «краске» соперника, набрав пять очков, Мело Тримбл в отсутствие Уэйра взял лидерство на себя. «Зенит» отставал на три очка (31:34), но «трёшка» от Тримбла и перехват Ухова, который вывел его на пустое кольцо, позволил ЦСКА снова завладеть комфортным преимуществом (39:31). Аллей-уп на Ливио Жан-Шарля сделал разницу в матче впервые двузначной для армейцев — 43:33. Паскуаль во время тайм-аута дал волю эмоциям и избил тактический планшет. «Зенит» совсем развалился под конец половины: команда не забивала из свободных позиций, ЦСКА наказывал за каждую ошибку и потерю. Хозяева не оставили шансов гостям во второй четверти, выиграв её со счётом 29:19.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Старт третьего отрезка остался за ЦСКА. Бэйкон положил «трёшку», но шесть очков от Тримбла и 2+1 от Жан-Шарля помогли армейцам оформить рывок 9:4. Мело стал пользоваться своим самым главным оружием — идти в проход и ловить соперников на фолы. Лидер сравнялся с М’Баем по количеству очков — по 17. «Зенит» понял, что отступать некуда, и Фрейзер, Пойтресс и Бэйкон совершили по удачному проходу. Андреас Пистиолис взял тайм-аут, сразу же после которого Уэйр оказался точен издали. Гости провели невзрачную следующую атаку, Пойтресс не сумел догнать Астапковича и решил нарушить правила на нём, за что получил неспортивный фол. Разница стала уже неприличной для, возможно, финальной встречи Единой лиги — ЦСКА выиграл третью четверть со счётом 26:15. Армейцы впереди — 78:54.

Казалось бы, «Зениту» необходимо выложиться на 200%, чтобы попытаться догнать соперника. Правда, ЦСКА выглядел бесподобно. Желания хоть отбавляй, мастерство на уровне, все делятся мячом, и механизм работает безотказно. Армейцы повели со счётом 8:3 в заключительной четверти, а разница достигла уже почти 30 очков — 86:57. К сожалению, интрига умерла. «Зенит» с перевесом в одно очко забрал четвёртый отрезок — 19:18. ЦСКА одержал победу со счётом 96:73 и стал чемпионом Единой лиги!

Кто был самым результативным игроком, а кто провалил встречу, сейчас не имеет никакого значения. ЦСКА по праву стал чемпионом. Армейцы на характере забрали пятый матч, а сегодня показали то, что отличает настоящих триумфаторов — настрой и желание. MVP плей-офф Единой лиги стал Мело Тримбл, который оказался первым игроком в истории нашего чемпионата, удостоившимся этой награды дважды подряд. Нельзя пропустить очень успешный сезон для «Зенита». Да, команда не стала чемпионом, однако рекорд по победам кряду и шикарная игра по ходу этого плей-офф — то, за что мы любим баскетбол. В любом случае клубу из Санкт-Петербурга можно сказать только спасибо за эмоции и всё-всё-всё.

«Чемпионат» после самого старта сезона дал довольно дерзкий прогноз, но как же мы оказались правы!