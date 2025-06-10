«Зенит» не смог убить новую гегемонию ЦСКА. Вам грустно?

ЦСКА — безоговорочный гегемон российского баскетбола. Это историческая данность, которая становится особо ощутимой, когда открываешь список победителей Единой лиги ВТБ. Всего лишь трижды заветный трофей над головами поднимали не игроки московских армейцев . Доминирование ЦСКА продолжалось так долго, что они выигрывали чемпионство девять лет подряд. Титул «Химок» в 2011 году был исключением из правил, после этого никто ничего не мог противопоставить москвичам. Но всё изменилось в 2022 году.

«Зенит» прервал гегемонию армейцев, выиграв исторический для клуба первый чемпионский титул. На следующий год победу одержал уже казанский УНИКС, а ЦСКА не было даже в финале. Тогда начало казаться, что российский баскетбол спасён и чемпионат будет только интереснее с каждым сезоном. Под такие мысли укладывался даже тот факт, что ЦСКА вернул себе звание лучшей команды страны в 2024-м, ибо чемпион менялся третий розыгрыш подряд, в воздухе пахну́ло светлым будущим.

Но вот сейчас мы здесь. В июне 2025 года. ЦСКА обыграл «Зенит» в шести матчах финальной серии и снова стал чемпионом, во второй раз подряд. Та гегемония, по которой никто даже не думал скучать, буквально замаячила перед глазами любителей баскетбола в России, и каждый из них уже начал понимать, что ему предстоит иметь дело с кричалкой «ЦСКА всегда будет первым!» ещё неопределённое количество лет. Всё это крайне грустно. Или нет?

Хавьер Паскуаль Фото: Единая лига ВТБ

В нашей стране исторически сильна нелюбовь к сильным и богатым, будь это человек, корпорация или баскетбольный клуб. Вдаваться и углубляться в подробности не будем, но всё-таки отметим, что никому или мало кому нравятся те, кто получает всё, не прикладывая особых усилий. Это касается и спорта.

За примером не нужно ходить далеко от финальной серии Единой лиги только завершившегося сезона. Переместимся в Санкт-Петербург, где существует ещё один «Зенит», футбольный. Команда до 2025 года, подобно ЦСКА в баскетболе, выступала в качестве гегемона, выиграв шесть чемпионств подряд и повторив великое достижение «Спартака». И, конечно, петербуржцы, что иронично, учитывая прозвище красно-белых, чьи триумфы мало отличаются от побед команды из Северной столицы, не обрели народную любовь. Напротив, практически вся страна радовалась любой, даже крошечной неудаче «Зенита». А уж празднование чемпионства «Краснодара» в этом году достигло национальных масштабов. И всё это было бы очевидно и понятно, если бы не очередное но.

К баскетбольному ЦСКА такой ненависти нет. Если почитать комментарии под новостями и статьями о победах армейцев в серии с «Зенитом», то там будет мало грусти, зато много радости, что москвичи демонстрируют «настоящую игру гегемона». Это кажется странным, ведь перед глазами то, что происходит в футболе. Неужели баскетбольные болельщики так отличаются от фанатов другой игры с мячом? Или мысль, что ЦСКА в Единой лиге непобедим, настолько крепко засела в головах людей, что они автоматически поддерживают именно эту команду, а её триумфы воспринимают как должное? Непонятно.

По самой серии ЦСКА и «Зенита» многого говорить, кажется, не стоит, всё и так очевидно. Несмотря на победу в регулярном чемпионате, явными фаворитами в плей-офф петербуржцы не были, а в финале на их игру повлияло сразу несколько факторов. Можно вспоминать про травмы лидеров — Сергея Карасёва, так и не сыгравшего в решающих матчах, и Георгия Жбанова, пропустившего, вероятно, ключевую игру серии. Можно досадовать на неоднозначную работу судей, две ошибки которых напрямую повлияли на исход противостояния и фактически поспособствовали итоговой победе ЦСКА. Это всё отговорки, не отменяющие факта, что «Зенит» сыграл хуже и, следовательно, довольствуется серебром.

Вопрос лишь в том, будет ли российский баскетбол снова интересным или мы вновь каждый год станем наблюдать за тем, как ЦСКА побеждает в национальном чемпионате, отыгрываясь на соперниках за невозможность выступать в Евролиге? Это большой повод для дискуссий, и для них есть длинное межсезонье в Единой лиге. Поэтому закончим вопросом попроще, чтобы понимать настроения баскетбольных болельщиков по завершении сезона — вам грустно, что «Зенит» проиграл эту серию?