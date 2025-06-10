Был кумиром НБА, но стал изгоем. Казинса довели до истерики — матч вышел из-под контроля

Трудно определить, кому досталось больше — самому Демаркусу Казинсу или болельщику, который не вовремя решил изобразить «плачущего младенца» из первого ряда. Один-единственный жест — и матч в Пуэрто-Рико погрузился в хаос. Казинс, давно известный поклонникам НБА не только благодаря эффектной игре, но и из-за вспыльчивости, вновь оказался в эпицентре скандала.

Инцидент произошёл во время встречи между «Вакерос де Байамон» и «Метс де Гуаянабо», где 34-летний центровой продолжает карьеру после долгих лет скитаний по различным лигам и континентам. В разгар атаки Казинс неожиданно развернулся не к кольцу, а к трибунам. Его взгляд устремился на мужчину у самой бровки — тот продолжал провоцировать. В следующий момент игрок ответил откровенно неприличным жестом, и улыбки на лицах зрителей мгновенно исчезли.

Казинс окончательно потерял самообладание, приблизился почти вплотную, между ним и болельщиком вспыхнула короткая, но очень напряжённая перепалка. Жесты, крики, тревожная реакция зала — атмосфера накалилась. К инциденту подключились другие зрители, и становится ясно: баскетбол отошёл на второй план.

Судьи не стали долго раздумывать — последовало немедленное удаление. Покидая площадку, Казинс, кажется, всё ещё находился во власти эмоций. По пути в подтрибунное помещение в него полетел стакан с напитком, запущенный из толпы. Центровой вновь потерял самообладание, порывался прорваться через охрану. Полицейские и сотрудники команды с трудом сдерживали разъярённого игрока, буквально вталкивая его в раздевалку, пока с трибун продолжали сыпаться оскорбления и лететь новые предметы.

Это не эпизод из далёкого прошлого, когда НБА ещё мирилась с выходками «трудных» звёзд. Это сегодняшняя реальность для баскетболиста, который когда-то набирал по 25 очков за игру и был постоянным участником Матчей всех звёзд. Теперь — удаление, усиленная охрана и кадры, мгновенно разлетевшиеся по социальным сетям.

За свою карьеру Казинс не раз оказывался в центре внимания — то благодаря доминированию в «Сакраменто», то из-за серьёзных травм, непростых отношений с одноклубниками и руководством, попыток вернуться на прежний уровень через «Голден Стэйт», «Хьюстон», «Денвер» и «Милуоки». Последние годы он проводит в поисках нового пристанища: Тайвань, Китай, Монголия, а теперь — Пуэрто-Рико.

Любопытно, что в плане статистики к Казинсу никаких вопросов не возникает. В составе «Метс» он проводит весьма убедительный сезон: в среднем 18,2 очка, 9,0 подбора, 4,7 передачи и более 60% попаданий с игры. Для игрока, давно покинувшего круг элиты, это впечатляющие показатели. Однако каждый новый скандал отдаляет его от малейшего шанса вернуться в топовую лигу.

Дело не в единичной потасовке — проблема глубже. За Казинсом прочно закрепилась определённая репутация: куда бы он ни отправился, болельщики, журналисты и даже товарищи по команде помнят, что в любой момент он может вспылить. Высокий уровень игры уже не спасает, когда на первый план выходит поведение. Теперь дальнейшая судьба центрового в руках руководства лиги.