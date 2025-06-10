Секрет «Оклахомы» — не только в Гилджес-Александере. Здесь каждый достоин аплодисментов

Когда в финале НБА тот, кто всю серию плей-офф оставался в тени, вдруг выходит на первый план, это не сенсация — это стиль «Оклахома-Сити Тандер». Здесь ротация — не формальность, а мощный инструмент победы. Пока Шей Гилджес-Александер собирает заголовки, именно такие игроки, как Аарон Уиггинс, делают из «Тандер» не просто финалиста, а настоящего претендента на чемпионство.

Уиггинс — не из тех, чьё появление мгновенно вызывает бурю в соцсетях. Обычно он выходит в начале второй четверти, проводит короткий отрезок и, если не выстрелит сразу, вновь отправляется на скамейку. В первом матче финала он провёл на площадке девять минут и остался практически незаметен. Во второй встрече получил второй шанс: на последних секундах первой четверти вышел с чёткой задачей — растянуть оборону соперника. Итог? Лёгкий проход Холмгрена. А дальше Уиггинс просто остался на паркете — и игра изменилась.

С первых владений второй четверти он был агрессивен и уверен в себе: средние броски, трёхочковые, движение без мяча — всё получалось. Пока Гилджес-Александер отдыхал, «Тандер» не просто удерживали преимущество — они его наращивали. Уиггинс завершил матч с 18 очками, реализовав пять трёхочковых, и стал лучшим по показателю «плюс/минус»: за его 21 минуту на площадке команда обыграла «Пэйсерс» на 24 очка. И это не случайность, а результат продуманной системы, в которой даже восьмой игрок ротации способен выйти и перевернуть исход встречи.

Однако Уиггинс — это лишь один штрих в масштабной картине. Вторая встреча серии наглядно показала: Марк Дэйгнолт и его тренерский штаб умеют гибко реагировать на вызовы. Если в первом матче «Оклахома» выглядела неуверенно, с трудом справляясь с быстрой пятёркой «Индианы», то во второй встрече тренеры впервые рискнули выпустить на паркет двух «больших» одновременно — Холмгрена и Хартенштайна. С учётом стиля соперника — ход смелый, но абсолютно оправданный. За пять совместных минут эта пара принесла «Тандер» преимущество в «+4» и помогла команде перехватить инициативу.

«Оклахома-Сити Тандер», плей-офф НБА — 2025 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Холмгрен, к слову, выглядел гораздо увереннее, чем в первой игре, где проявил нерешительность в атаке и не попал на концовку. Теперь же — совершенно иной настрой: энергия, агрессия, максимальная вовлечённость. В стартовой четверти он набрал девять очков, а всего за матч — 15 с отличной реализацией. Одним из ключевых моментов стала связка двух центров: Гилджес-Александер, стянув на себя защитников, отдал пас Хартенштайну, а тот — в прыжке на Холмгрена. Лёгкие два очка и овации трибун. Всё просто, однако именно такие комбинации демонстрируют уровень командного взаимодействия.

Сам Гилджес-Александер продолжает оставаться движущей силой «Тандер». Если в первой игре ему понадобилось 30 бросков для 38 очков, то во втором матче — 34 набранных при всего 21 попытке и почти идеальной реализации штрафных (11 из 12). В его активе также восемь передач, четыре перехвата и безоговорочное превосходство над Халибёртоном. Но, пожалуй, самое показательное — как выглядела команда в отсутствие своего лидера. За 12 минут его отдыха «Оклахома» выиграла отрезок с разницей в 11 очков. Пятёрка Карузо, Уильямс, Уиггинс, Уоллес и Хартенштайн буквально задавила вторую пятёрку «Индианы» скоростью и разнообразием действий.

Карузо в этой пятёрке — не просто оборонительный специалист, а полноценный мотор. Он набрал 20 очков, уверенно управлял мячом и нередко разгонял атаки. Уоллес и Уильямс безупречно менялись при опеке, а Хартенштайн добавлял мощи и объёма в «краске». Выходит такая полноценная мини-команда внутри состава: работоспособная, подвижная, надёжная.

Весь сезон «Тандер» строили именно такую концепцию — не вокруг одной звезды, а вокруг группы игроков, каждый из которых способен изменить ход встречи. И сейчас, в самой важной серии года, эта стратегия приносит плоды. Возможно, спустя годы мало кто вспомнит, с какого момента «Оклахома» начала доминировать во втором матче. Но для тех, кто следит внимательно, всё началось с короткого появления Аарона Уиггинса за 15 секунд до конца первой четверти.

Теперь команда отправляется в Индианаполис при равном счёте — однако с куда более широким арсеналом. Гилджес-Александер по-прежнему остаётся лидером, но без готовности каждого — от Карузо до Хартенштайна — сыграть решающую роль, о титуле можно только мечтать. В современной НБА уже не работает принцип «один за всех» — работает система. И у «Оклахомы» сейчас она одна из самых прочных и эффективных в лиге.