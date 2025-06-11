Единая лига? Нет, спасибо. Уход Аврамовича — как симптом отстранения России от еврокубков

Слухи, которые ходили довольно продолжительное время, в итоге подтвердились. Алекса Аврамович уезжает из России в Дубай. После великолепного выступления на Олимпиаде в Париже серб прибыл в ЦСКА в статусе звезды, на которую в тот момент, как отмечали инсайдеры, заглядывались клубы НБА, и стоит признать, свой хлеб отработал на славу. Алекса выручал ЦСКА на важных отрезках, играл с самоотдачей и делал всё, чтобы его команда побеждала. Казалось — а, впрочем, так оно и было — Аврамовича в России всё устраивает. Серб активно включался в медийную деятельность, выучил русский язык и не демонстрировал никаких признаков, что его что-то не устраивает. И тем не менее из России статусный легионер решил уехать. Алекса получил предложение от команды из Евролиги и решил его принять, что подтвердил «Матч ТВ».

Алекса Аврамович чемпион Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 в составе ЦСКА «Я уже подписал контракт с БК «Дубай» на следующий сезон. Это было очень непросто для меня. Над предложением «Дубая» я думал несколько недель и спустя какое-то время совместно с руководством ЦСКА принял такое вот тяжёлое решение».

Да, Единая лига ВТБ и сегодня остаётся крепким турниром, уровень которого отмечают иностранные специалисты и легионеры. Здесь работают топовые тренеры и играют очень мастеровитые баскетболисты. И тем не менее с Евролигой Единую лигу не сравнить. Так что решение Аврамовича перебраться туда, где уровень объективно выше, не должно удивлять. Отстранение российских команд от главного клубного турнира Европы висит над ней словно дамоклов меч, который в любой момент может с грохотом упасть. В случае с уходом Аврамовича произошло как раз это.

Можно с уверенностью говорить, что серб не променял бы Москву, где его всё устраивало, на Дубай, играй ЦСКА в Евролиге. Проблема, конечно, гораздо шире, и одной потерей Аврамовича не ограничивается. Из Единой лиги уже уехало множество легионеров, а многие из тех, кто мог бы занять их место, до России не добрались.

«Санкции и политическая обстановка вокруг нашей страны не позволяют не только участвовать в международных соревнованиях, но и подписывать многих сильных игроков, которые отказываются выступать за наши клубы. Дуэйн Бэйкон — одно из немногих исключений. Алексей Швед уже немолод, в «Зените» у него другие функции, он выполняет требования тренера. После травмы Ксавьера Муна Швед должен играть на позиции разыгрывающего. Он справляется», — недавно поделился мнением о ситуации комментатор и эксперт Владимир Гомельский.

Алекса Аврамович, сезон-2024/2025 Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

Стоит отметить, значимость для клубов российских игроков на фоне нынешних легионеров действительно возросла. Многие россияне в составе финалистов завершившегося сезона, «Зенита» и ЦСКА, оказались в топ-5 своих клубов по многим важнейшим показателям в статистике. Алексей Швед и Георгий Жбанов, Антон Астапкович и Иван Ухов играли далеко не последнюю роль в сезоне-2024/2025. Здесь есть как плюсы, так и минусы. Игровая практика и шанс показать свои лидерские качества бьются с понизившимся уровнем конкуренции, которая может только стимулировать рост местных баскетболистов.

Но так или иначе Единая лига приспосабливается и не сидит сложа руки. Да, Аврамович уехал. Как до него уезжали другие. Однако критической проблемой это не стало. Тот же Алекса отметил, что с уровнем легионеров в ЦСКА полный порядок: «Хочу сказать, что у армейцев, даже несмотря на то что клуб не выступает в Евролиге, игроки высокого уровня, они их привозят, проделывают огромную работу — это важно».

Турнир пробует что-то новое, чтобы восполнить те пробелы, которые образовались не по его вине. В сезоне-2023/2024 чемпионат впервые опробовал формат с плей-ин, а в следующем розыгрыше его повторил. Руководство ЕЛ находится в контакте с представителями Евролиги и постоянно держит руку на пульсе. Когда-нибудь клубы из России вернутся к официальным играм в Европе, и к этому моменту нужно сразу быть готовым. Кажется, с выполнением этой задачи проблем возникнуть не должно.