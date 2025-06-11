Всё о россиянине Егоре Дёмине: главные факты к драфту НБА — 2025

Если бы на драфте НБА выбирали не игроков, а архетипы, Егор Дёмин стал бы воплощением загадки — тем, кого все стремятся разгадать, но пока не могут до конца понять. В его арсенале — впечатляющая длина, баскетбольный интеллект, внутренняя уверенность, но ему несвойственна типичная для американских зрителей взрывная атлетичность. Его стиль — как редкая европейская пластинка в маленьком виниловом магазине где-нибудь в Аризоне: поначалу кажется непривычным, но чем дольше слушаешь, тем больше затягивает.

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Российскому болельщику стоит привыкнуть: Дёмин не похож ни на одного соотечественника, кто за последние 25 лет пробовал себя за океаном. Его путь начался в московской «Тринте» — крупнейшей баскетбольной академии города, откуда он ещё подростком отправился в мадридский «Реал». Там в нём разглядели не только явный талант, но и огромный потенциал для дальнейшего роста. Победа в юношеской лиге Испании и Евролиге, переход во вторую команду, дебют за основной состав в 17 лет — и всё это на фоне усиливающегося интереса со стороны скаутов. Но, пожалуй, главный выбор он сделал позже: вместо того чтобы ждать шанса в «Реале», он отправился в США. Такой осознанный шаг — редкость для европейских талантов, предпочитающих NCAA.

Переход в BYU выглядел не самым очевидным решением, но результат оказался впечатляющим. Дёмин стал первым в истории программы новичком с пятизвёздочным рейтингом и сразу получил ключевую роль и доверие тренеров. Уже в первых матчах сезона его игра воспринималась как настоящее откровение: соперники не знали, что противопоставить разыгрывающему с его ростом, управлявшему командой с хладнокровием ветерана. Его передачи не просто точны — они своевременны, он будто заранее знает, куда устремится партнёр. По мнению большинства аналитиков, именно Дёмин — лучший пасующий предстоящего драфта.

Его средний показатель — 5,5 передачи за игру — может показаться скромным, если не знать одного нюанса: в NCAA ассист не засчитывается, если партнёр совершает больше одного действия перед броском. К тому же игроки BYU нередко не реализовывали даже идеальные передачи Дёмина. Зато его влияние на игру подтверждается цифрами: когда он находился на площадке, нападение BYU набирало на 17 очков больше на 100 владений.

Егор Дёмин, драфт-комбайн — 2025 Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Сильные стороны Дёмина отлично масштабируются под требования НБА. Он уверенно ведёт пик-н-роллы, грамотно использует свои физические данные, прекрасно читает игру и не боится нестандартных решений. Дёмин не просто исполняет тренерские установки — он творчески адаптируется к ситуации, мгновенно принимая лучшие решения. Особенно выделяются его передачи обеими руками в движении, которые часто становятся отправной точкой для самых ярких атак команды.

Особого внимания заслуживает его умение начинать быстрые атаки после подбора. Для NCAA это редкость — когда один игрок подбирает мяч, ведёт его и завершает всё результативной передачей. В НБА с её более высоким темпом и большим пространством такие качества становятся ещё значимее.

Однако на фоне всего этого арсенала бросается в глаза один изъян: у Дёмина пока не поставлен бросок. Точнее, он бросает, но нестабильно. В NCAA его процент трёхочковых — 27,3%, на юношеских турнирах с «Реалом» — 18,6%, в сборной России U16 — 30%. Техника броска всё ещё в стадии формирования: ноги расходятся, теряется баланс, мяч летит слишком плоско. Ни база, ни завершение пока не внушают уверенности у экспертов. Сегодня его бросок — скорее перспектива, чем оружие.

Проблема заключается не только в точности броска, но и в том, как его воспринимают соперники: защитники не боятся его выстрела с дистанции, смело сужают пространство в «краске» и перекрывают ему пути для проходов. В итоге Егору сложно стабильно обыгрывать оппонентов один на один — чаще приходится бросать через руки или искать возможности для передачи.

Видео можно посмотреть на канале March Madness в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Физические данные также накладывают ограничения. В Дёмине нет той самой «взрывной мощи», которую так ценят в НБА. Он не способен с места обойти защитника или перепрыгнуть через центрового, его движения мягкие, а при проходах он редко идёт на контакт. Это отражается и в статистике: всего 2,5 штрафного за игру, а в атаке он предпочитает обходить габаритных соперников, избегая прямых столкновений.

Дриблинг пока остаётся слабым местом: высокий, не самый быстрый, уязвимый под давлением. Некоторые команды, такие как Провиденс и Айова Стэйт, целенаправленно прессинговали его на дуге — и добивались результата. Егор поднимает дриблинг слишком рано, испытывает трудности против длинноруких защитников и порой сам загоняет себя в сложные ситуации. Почти три потери в среднем за матч — тревожный сигнал, что контроль мяча требует серьёзной доработки.

В защите также есть вопросы. Его часто «прятали» — BYU строил схемы так, чтобы он оказывался против центровых, играя роль своеобразного «дропа». Такой подход объясним: в персональной защите Егор не всегда успевает за соперником, тяжело проходит через заслоны и не использует физику в полной мере. Хотя у него отличные руки и инстинкты для перехватов, общий уровень обороны пока далёк от элитного.

Тем не менее, несмотря на все шероховатости, Дёмин — баскетболист с уникальным набором качеств. Это не очередной продукт стандартной американской системы, а нечто вроде европейского конструктора, в котором скрыто множество интересных компонентов. Его потолок, по мнению большинства экспертов, — умный, тонко чувствующий игру плеймейкер в духе Джоша Гидди. Его пол — нестабильный игрок ротации: с отличным пасом, но без броска и выдающихся физических данных.

На драфт-комбайне он произвёл солидное впечатление: хорошие антропометрические данные, легко узнаваемый стиль игры, зрелое общение с представителями клубов. За его карьерой пристально следили, его игру анализировали, его имя хорошо знают. И пусть его выбор прогнозируют где-то в лотерее и выше, у Дёмина есть важное качество, которое не увидишь в хайлайтах, — способность к развитию.

Драфт НБА всегда строится вокруг потенциала. В случае с Егором Дёминым это тот самый потенциал, который не бросается в глаза, а будто тихо подсказывает: присмотрись внимательнее. И чем дольше наблюдаешь за его игрой, тем отчётливее понимаешь: здесь есть над чем работать. И есть с кем.

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