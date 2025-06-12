«Было бы великолепно завершить карьеру в «Локомотиве». Патрик Миллер подводит итоги сезона

Краснодарский «Локомотив-Кубань» через многое прошёл в завершившемся сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ. Назначение президента на пост главного тренера, девять побед подряд на старте регулярки, травмы лидеров, подписание новых легионеров, плей-офф, эмоции и многое другое. Но во время всего этого точно было неизменным то, что американский защитник Патрик Миллер являлся лидером и движущей силой команды.

После завершения сезона он сразу же продлил контракт с командой на два года. И готов вести «Локо» к новым высотам. «Чемпионат» пообщался с Патриком о сезоне, непростых моментах, спорных решениях, плей-офф и многом другом.

— Давай начнём с плей-офф. В первом раунде был «Уралмаш». Насколько серьёзно вы оценивали и готовились к этому сопернику? Очевидно, что вам досталась самая неудобная команда извне топ-4.

— Да, я тоже так думаю. Пятыми в регулярном сезоне они финишировали совершенно заслуженно. За пределами топ-4 у них конкурентов не было, и нам они тоже дали хороший бой.

— В чем было главное неудобство, сложность для вас в этом сопернике?

— После того как «Уралмаш» укрепился игроками из «Самары», у них появилась длинная скамейка и хорошо сбалансированный состав: было и кому нападать, и кому защищаться.

— «Локо» проиграл второй матч серии на своём паркете. У тебя вышел не лучший матч — восемь очков, 4/13 с игры. Что именно не получилось?

— Иногда бывает, что у всей команды не получается в атаке. Хотя, конечно, потом мы пересматривали эту игру и видели очень много эпизодов, где нам надо было сыграть умнее. То поражение вовремя нас встряхнуло, мы заиграли как должны и уже в следующем матче разгромили «Уралмаш» с очень большой разницей.

— В итоге «Локо» закрыл серию 3-1, но четвёртая игра была тоже напряженная, и всё могло свестись к решающему пятому матчу. За счёт чего удалось выстоять? Может быть, какие-то особенные наставления от тренера, личная саморефлексия?

— Нам хотелось закрыть серию поскорее и не доводить до пятого матча. Перед игрой мы старались сфокусироваться на том, что мы сильнее и мы это знаем. Раз мы прошли дальше, значит, так у нас получилось.

Патрик Миллер (слева) и баскетболист «Зенита» Сергей Карасёв (справа) Фото: 6047582

— Дальше серия с «Зенитом». Это самая непростая и эмоциональная серия в твоей карьере?

— Думаю, это лучшая серия в моей карьере. Ещё хорошая была против УНИКСа в полуфинале год назад. Но если смотреть на повороты сюжета и на то, как играл я, то с этой серией против «Зенита» ничто не сравнится.

— 14 очков в овертайме в четвёртом матче. Это что вообще было?

— На протяжении всего основного времени у меня ничего толком не получалось. И когда наступил овертайм, я понял, что пора брать мяч в свои руки. Все остальные лидеры нашей команды уже успели сделать что-то важное в том матче, настала моя очередь.

— Ты провёл прекрасную серию — 20,1 очка в среднем. Можешь занести её себе в актив?

— Конечно! Я на всю жизнь запомню эту серию — за уровень баскетбола от обеих команд, за повороты сюжета, за плотность контакта. Это был настоящий плей-офф, я наслаждался каждую секунду на площадке и старался выложиться по максимуму.

— В серии с «Зенитом» каждая из команд одерживала победы только на своём паркете. Как считаешь, реально было «Локо» хотя бы один матч забрать в Санкт-Петербурге?

— В регулярном сезоне мы смогли это сделать дважды, так что верили, что и в полуфинале у нас получится. К сожалению, не вышло — притом настолько, что мы даже в серии за бронзовые медали продолжили всё проигрывать на выезде.

— Было очень много эмоций в этой серии, особенно после матчей. Это шло на пользу или больше во вред, потому что команда распылялась на ненужные вещи?

— Это плей-офф, и такие эмоции точно сделали серию лучше. Думаю, обе команды были включены на полную, все знали, что это будет не игра, а схватка. Лично мне вся эта возня доставляла удовольствие — с ней становилось гораздо веселее.

— Как отражалась на «Локо» проблема с логистикой, особенно в плей-офф?

— Ох, к этому привыкнуть невозможно. Все эти постоянные пересадки выматывают. Но это должно давать нам преимущество — и в плей-офф все уже видели, как много мы стали выигрывать на домашней площадке.

Девон Акун-Пёрселл (слева) и Патрик Миллер (справа) Фото: Пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

— С какими мыслями, эмоциями и мотивацией команда выходила играть серию за третье место?

— Сложно было настроиться, не стану скрывать. Но мы профессионалы, наш сезон ещё не был закончен, а медали ещё можно было завоевать. Так что мы постарались собраться и снова поймать нужную игру. Когда серия переехала в Краснодар, нам это удалось: выиграли третий матч серии и почти что спасли четвёртый… Но хотя бы подарили болельщикам незабываемый сюжет.

— Что не получилось в серии с УНИКСом?

— Нам очень не хватило Таджера Макколла во втором матче. Мы были близки к тому, чтобы забрать эту игру, очень важную для серии. Но в итоге получили 0-2. Мне кажется, энергия Таджа точно помогла бы нам в том матче.

— Есть ли вообще смысл в этих сериях за третье место? Может, сократить их?

— С этим я полностью согласен. Мне кажется, одной игры достаточно. Ну или хотя бы серии до двух побед. Но «бронзовые» серии точно должны быть короче, чем сейчас.

— Ты продлил контракт с «Локо» на два сезона. Расскажи об этом решении, как ты понял, что хочешь остаться в России?

— Было непросто. Я понимал, что сезон, который я провёл, открывает передо мной большой рынок. Но я рад, что «Локомотив» поверил в меня и сделал мне достойное предложение. Мне и моей семье нравится в Краснодаре. И я понял, что остаться тут — наилучший для меня вариант.

— Многие нейтральные болельщики и эксперты были очень рады этой новости. Ты действительно многих влюбил в себя своей игрой. Это ценно для тебя?

— Конечно, очень! Мы же играем в баскетбол для болельщиков — разве может быть что-то лучше признания с их стороны? Раньше сын всё время подкалывал меня, что я не знаменит, как звёзды НБА. А теперь я после матчей в Краснодаре по полчаса раздаю автографы. Моим детям вся эта шумиха нравится, и это делает счастливым меня. Поэтому я и стараюсь в каждом матче показывать всё лучшее, на что способен.

Патрик Миллер Фото: Пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

— По окончании нового контракта тебе будет 35 лет. Готов завершить карьеру в «Локомотиве»?

— Это будет великолепно. Я хочу попасть во все книги рекордов «Локо» и Единой лиги ВТБ, поэтому готов играть здесь всю жизнь.

— По ходу сезона травмы получили Би Джей Джонсон и Карвел Андерсон. Как считаешь, это сказалось на перспективах «Локо» в плей-офф?

— Сильно сказалось. Без них нам пришлось посреди сезона менять рисунок игры. Мы немного лишились уверенности в себе — и соперники это почувствовали. Когда у тебя выбывают два игрока, способные набирать по 20 очков за матч, приспособиться к их отсутствию не так-то просто.

— Вскоре после этого к «Локо» присоединился твой хороший друг Таджер Макколл. Вы вместе играли в Австралии и, я знаю, были близки. Насколько сильно ты был рад его приезду?

— Да, это один из моих самых близких друзей. Я знаю его очень давно, рад, что смог уговорить его приехать, и надеюсь, что он тоже останется в «Локо» надолго.

— Что ты рассказывал ему про Россию, про Краснодар?

— Что выезды у команды выматывающие, зато болельщики отличные. Что лига сильная, стиль игры ему подойдёт и он тут расцветёт.

— В начале сезона для многих — ты и сам признавался об этом в интервью «Чемпионату» — стало шоком назначение Ведищева на пост главного тренера. Как тебе работалось с ним в минувшем сезоне?

— Отлично работалось. Думаю, его решение стать тренером полностью себя оправдало. Пусть нам не удалось добиться главной цели, но сезон получился достойный. И у нас есть всё, чтобы с этих позиций двигаться выше.

— Андрей Ведищев много доверяет российским игрокам. Как тебе их выступление, как их прогресс?

— Для того чтобы быстро и качественно развиваться, есть по большому счёту один-единственный способ — играть против сильных соперников. И это именно то, что мистер Ведищев делает: регулярно и последовательно даёт молодёжи возможности. Думаю, многие молодые в нашей команде за этот сезон спрогрессировали быстрее, чем сделали бы это в других командах.

— Кто-то из молодёжи удивил тебя особенно?

— Конечно — Кирилл Елатонцев. Я знаю, что его уже признавали лучшим молодым игроком лиги сезоном ранее, но ни секунды не сомневался, что он выиграет эту награду снова. Ещё Всеволод Ищенко. До того как выбыл с травмой, он показывал отличный баскетбол.

Патрик Миллер Фото: Пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

— В начале сезона ты говорил, что твоя личная цель — лидировать по результативным передачам и в идеале ещё и по набранным очкам. Де-факто ты стал лучшим ассистентом. Потому что у пары человек цифры чуть лучше, но ты сыграл больше матчей в четыре раза. По скорингу ты вошёл в топ-10. Как оценишь своё выступление в этом сезоне именно с учётом регулярного чемпионата?

— Честно говоря, я был очень удивлён, что лига не включила меня в число трёх претендентов на MVP регулярного сезона. Я знаю, на что способен, и я не собираюсь снижать к себе требования. В следующем сезоне мы вернёмся готовыми забрать себе чемпионство. И я сделаю для этого всё возможное.

— Ты в России больше года. Улучшилось знание русского языка?

— «Хорошо», «привет», «нет», «да»… Так, что ещё… «Малышка», «пока-пока». Ещё несколько слов знаю, иногда сами собой в голове всплывают, сейчас не помню.

— Ты многое пробовал из русской кухни? Легионеры из других команд очень хвалили шаурму.

— Не знаю такое блюдо. Честно говоря, у меня с русской кухней не очень. Есть такой суп, тёмно-красный…

— Борщ?

— Точно! Вот его я могу есть.

— Ты говорил, что летом тренируешься вместе с игроками НБА. Есть это в планах на это лето? С кем-то уже договорился?

— Да, как всегда. В Нэшвилле будем тренироваться с моими друзьями — Робом Ковингтоном, Дариусом Гарлэндом, Брэндоном Миллером. Ещё с нами обычно занимается Алекс Пойтресс из «Зенита». В этом году собирается присоединиться Маркос Найт. У нас там классный зал. Думаю, бо́льшую часть отпуска проведу именно там.

— Следишь за НБА?

— А как же!

— Как оценишь этот плей-офф в НБА? Много сенсаций…

— Да, очень много неожиданных поворотов. Я никак не думал, что в финал выйдут именно эти две команды. Точнее, про «Оклахому» думал, странно было бы не рассматривать их как больших претендентов. Но «Индиана» сильно удивила. Мне кажется, финальная серия получится отличной — обе команды выкладываются как в последний раз.

— У «Индианы» есть шансы?

— Конечно! Особенно дома. Два первых матча в Оклахоме были ключевыми, «Индиана» забрала одну, поэтому серия точно продлится не менее шести матчей.

— Следишь за родным «Чикаго»?

— А как же! Я вырос на играх Майкла Джордана, а Деррик Роуз — один из моих самых любимых игроков. Меня и самого чуть не взяли в «Буллз», поэтому, конечно, это всегда будет частью меня.

— Говорят, что «Буллз» могут задрафтовать российского парня Егора Дёмина. Что-то слышал о нём?

— Слышал. У него есть размер, он умеет им пользоваться. Мне кажется, он стал лучше за минувший сезон. На преддрафтовом комбайне показал себя хорошо, так что, на мой взгляд, шанс в НБА у него есть.