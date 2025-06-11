Считается, что триумфатор этой встречи получит психологическое преимущество.

Финал НБА — 2025: «Индиана» и «Оклахома» проведут третий матч! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 11 на 12 июня в финале НБА — 2025 «Оклахома» и «Индиана» сыграют третий матч. Две первые игры прошли на площадке «Тандер» — и обе команды взяли по одной победе. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию запланированной встречи и расскажет обо всём важном. Начало — в 3:30 мск.