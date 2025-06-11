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Финал НБА — 2025, Индиана — Оклахома-Сити, смотреть онлайн-трансляцию: третий матч серии от 12 июня, где смотреть и когда начало

Финал НБА — 2025: «Индиана» и «Оклахома» проведут третий матч! LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
Финал НБА — 2025. LIVE
Комментарии
Считается, что триумфатор этой встречи получит психологическое преимущество.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 11 на 12 июня в финале НБА — 2025 «Оклахома» и «Индиана» сыграют третий матч. Две первые игры прошли на площадке «Тандер» — и обе команды взяли по одной победе. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию запланированной встречи и расскажет обо всём важном. Начало — в 3:30 мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
12 июня 2025, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

В России нет официальных платформ для легального онлайн-просмотра матча «Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер». Прямую трансляцию этой встречи покажет североамериканский телеканал ESPN/ABC.
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Новости. Баскетбол
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