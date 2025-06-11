Топ-матчи четверга: горячий финал плей-офф НБА, теннис и волейбол

За чем следить 12 июня: «Индиана» против «Оклахомы», Польша – Япония и Бразилия – Куба в мужской Лиге наций и матчи Медведева и Шнайдер!

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🏆🏀 3:30: «Индиана Пэйсерс» – «Оклахома-Сити Тандер», НБА, плей-офф, финал, третий матч

Интрига: дома и стены помогают?

Если в первом матче финала НБА «Оклахома» позволила «Индиане» совершить чудо-камбэк, то во второй игре такого уже и близко не было. «Тандер» смяли соперника, сравняв счёт в серии (1-1). Противостояние переехало в Индианаполис, где местные «иноходцы» постараются выбиться в лидеры. Но получится ли с такой грозной «Оклахомой»? Увидим в третьей встрече.

🎾 11:00*: Диана Шнайдер (Россия, 5) — Кэти Бултер (Великобритания), Лондон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как на новом турнире в Лондоне сыграет Шнайдер с двукратной чемпионкой Ноттингема?

Диана Шнайдер успешно стартовала на новом турнире в Лондоне. И теперь, чтобы пробиться в 1/4 финала, россиянке необходимо справиться с одной из лучших теннисисток Великобритании — Кэти Бултер, в активе которой титулы Ноттингема двух последних лет. Девушки ранее играли один раз — в финале турнира в Гонконге-2024 сильнее оказалась Шнайдер. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Анастасия Захарова — Мэдисон Киз.

🎾 12:00*: Даниил Медведев (Россия, 1) – Адриан Маннарино (Франция, LL), Хертогенбосх, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Медведев начнёт травяной сезон?

Даниил Медведев провалил выступление на «Ролан Гаррос», проиграв в первом же круге. Теперь 11-я ракетка мира начинает травяной сезон в статусе первого номера посева на турнире в Хертогенбосхе. Россиянин вступает в борьбу со второго круга, где его соперником будет хорошо знакомый француз Адриан Маннарино, попавший в основную сетку в статусе лаки-лузера. Теннисисты ранее играли аж восемь раз, Даниил всё время был в роли догоняющего, и только в Пекине-2024 россиянину удалось выравнять счёт личных встреч — 4-4. Победитель нового матча сразится в 1/4 финала с лучшим теннисистом из пары Райлли Опелка — Николас Харри.

🏐 15:30: Польша – Япония, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: чей ближайший резерв окажется сильнее?

Команды на первой неделе, да и в целом в Лиге наций выступают не в самых сильнейших составах, но посмотреть будет на что. В первую очередь на дуэль диагональных. У Польши получил шанс чемпион страны Кевин Сасак, у японцев же на первые роли должен выйти левша Кэнто Мияура. А ещё у Японии на посту главного тренера дебютирует победитель Олимпиады в Токио с Францией Лоран Тилли. Будет жарко!

🏐 23:30: Бразилия – Куба, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: представители российской Суперлиги в деле!

Сборная Кубы — самая «российская» команда в этой Лиге наций. В заявке команды сразу три представителя нашей Суперлиги — доигровщики Осниэль Мельгарехо и Марлон Янт, а также центральный Давид Фиэль. И все они могут сыграть против Бразилии.

Кубинцы играют практически сильнейшим составом, разве что диагональный Хесус Эррера пропускает Лигу наций. Бразильцы же после Олимпиады в Токио ушли в перестройку: завершили карьеры в сборной Бруно, Лукас и Йоанди Леал. Главный тренер Бернардиньо уже призвал болельщиков быть терпимее к команде, которая только строится. Но на домашнем этапе южноамериканцы наверняка постараются выдать максимум.