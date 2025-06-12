81% — шансы «Индианы» на чемпионский титул в НБА. Это что-то с чем-то!

Если смотреть эту серию, не обращая внимания на табло, кажется, что на площадке безоговорочно властвует «Оклахома». Команда выглядит резче, длиннее, у неё есть свой MVP, она — лидер Запада. Всё говорит в её пользу. А «Индиана» будто постоянно догоняет, словно только что вскочила в отходящий автобус. Но стоит взглянуть на счёт в конце каждого матча — и вся картина меняется.

Третья игра в Индианаполисе доказала: у «Пэйсерс» нет единого супергероя, зато есть целая компания игроков, каждый из которых чётко знает свою роль. И хотя Халибёртон снова был заметен — 22 очка и 11 передач, — героем стал вовсе не он. Перелом в игре внесли те, кто обычно остаётся за кадром — в первую очередь Ти Джей Макконнелл. За 15 минут на паркете он набрал 10 очков, сделал пять передач и столько же перехватов. Подобного результата, выходя со скамейки, в истории финалов ещё не было.

Пока «Оклахома» пыталась вести игру по своему сценарию, Макконнелл устроил на паркете настоящий хаос: разрушал вбросы, цеплялся за каждый мяч, выводил из себя соперников. На этой волне «Индиана» обрела ту энергию, которой ей так не хватало в начале матча — во многом благодаря Беннедикту Матурину. Он набрал 27 очков, включая 14 в первой половине, и стал лишь третьим игроком за последние 25 лет, кто, выйдя со скамейки, набрал 25 и более очков в матче финала (до него этого добивались только Джейсон Терри и Ману Джинобили).

Хозяева начали матч не лучшим образом: первую четверть уступили, а в первой половине вынуждены были отыгрываться. В защите слишком часто позволяли Холмгрену разгуляться, а Гилджес-Александер, начав скромно, постепенно набрал обороты. Но главное — это то, как «Индиана» реагировала на трудности. Во второй четверти команда кардинально изменилась: благодаря активности скамейки и агрессивной игре удалось набрать 40 очков, создать массу открытых бросков и полностью изменить темп встречи.

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После большого перерыва «Пэйсерс» вернулись к своему фирменному стилю — минимум эмоций, максимум давления на соперника. «Оклахома» совершила 19 потерь, которые обернулись для неё 21 пропущенным очком. В решающие минуты всё решили ключевые эпизоды: трёхочковый Халибёртона, резкий проход Тёрнера, его же эффектный блок против Холмгрена. Всего на счету Тёрнера — пять блок-шотов, три из которых пришлись на четвёртую четверть. Его индивидуальная защита в «краске» не бросается в глаза, но именно она становится определяющим фактором в таких матчах.

В концовке вновь сказалась глубина состава: Нембард, Топпин, Несмит — точные попадания и грамотная работа в обороне позволили «Пэйсерс» не только выйти вперёд, но и удержать преимущество в первой домашней игре финала за четверть века. И это при том, что за три матча серия «Индиана» вела в счёте лишь чуть больше 10% игрового времени!

И всё же сейчас именно они впереди. С марта «Индиана» не проигрывала дважды подряд — и не уступила снова. В истории НБА в 81% случаев команда, выигравшая третий матч при равном счёте, праздновала успех в серии. Это уже не история про андердогов — это сухая статистика, которая всё громче говорит в пользу команды, которую долгое время недооценивали.