«Бронзовые медали — точно лучше, чем никаких». Чего не хватило УНИКСу в борьбе за титул?

Сезон-2024/2025 в Единой лиге ВТБ подошёл к концу. Мы наконец узнали имя победителя: им во второй год подряд стал московский ЦСКА. В рамках нашей серии материалов, посвящённой итогам года на турнире, мы ещё поговорим о чемпионах поподробнее. А в этой статье речь пойдёт о казанском УНИКСе — бронзовом призёре прошедшего чемпионата. Чего не хватило команде Велимира Перасовича, чтобы выйти в финал в третий раз подряд? И почему третьим местом в Казани остались недовольны? Отвечаем на насущные вопросы.

Общая оценка

В прошлое межсезонье перед УНИКСом стояла важная задача — заполнить пробел, оставшийся после ухода самого ценного игрока чемпионата-2023/2024 Ненада Димитриевича. И потому на трансферный рынок клуб выходил с большими амбициями, которые в итоге воплотились в подписание Девона Акун-Пёрселла: его казанцы «увели» у кубанского «Локомотива». Вместе с ним к УНИКСу присоединились Андрей Лопатин, Сергей Торопов, Александр Платунов, бывший в аренде Михаил Беленицкий и Тони Тэйлор — в таком обновлённом составе коллектив Велимира Перасовича подходил к новому сезону. Но его старт дался бело-зелёным непросто: отсутствие Димитриевича серьёзно сказывалось в матчах с соперниками из «большой четвёрки», и в какой-то момент УНИКС из этой самой четвёрки выпал. Однако уже к декабрю команда реабилитировалась. Акун-Пёрселл и Тэйлор нащупали свою игру и вместе с Маркосом Найтом, Джаленом Рейнольдсом и Исмаэлем Бако организовали казанцам рекордную серию из 16 побед, которая продлилась до середины февраля — тогда УНИКС даже поднялся на первую строчку в турнирной таблице.

В новом календарном году команда Перасовича смотрелась совсем иначе: наконец наладила «химию», сыгралась, вернула привычную форму в обороне, обрела стабильность и темп в нападении. Заминка, случившаяся в феврале, была связана с чередой травм, которая преследовала УНИКС на протяжении всего сезона. Дольше всех в лазарете находился Луи Лабери. Тэйлор пропустил два месяца, Платунов — полтора. На одном отрезке выбыл Беленицкий, на другом — Рейнольдс. В отсутствие Тэйлора у казанцев возникла серьёзная проблема на позиции первого номера, но к концу марта им всё же удалось досрочно обеспечить себе третье место по итогам регулярки. Вишенкой на торте стала победа над ЦСКА в заключительной встрече перед плей-офф.

Чтобы решить проблемы с ротацией, в клубе пошли на два новых подписания: в заявке Тэйлора и Лабери заменили Дэрран Хиллиард из «Бреогана» и Маркус Кин из «Марусси». Оба достойно показали себя уже в противостоянии с «Автодором», который стал соперником казанцев на стадии 1/4 финала. В серии УНИКС был жёстче и интенсивнее и потому одержал уверенную победу со счётом 3-0. Настоящее испытание ждало команду в полуфинале: там ей предстояло встретиться с действующими чемпионами из ЦСКА. Первая игра серии получилась не самой результативной, однако в битве оборон сильнее оказались красно-синие. Во второй встрече подопечные Перасовича «отпустили» соперника (и, в частности, Алексу Аврамовича) после большого перерыва, а в третьей отдали победу в четвёртой четверти, несмотря на преимущество «+18» в ходе первой половины. Забрать хотя бы один матч бело-зелёные так и не смогли. И хотя со стороны самих казанцев — и не только — возникали вопросы к судейству в серии, в их игре наблюдались определённые проблемы: по большей части с реализацией и общей нестабильностью. С ними столкнулись почти все, включая Рейнольдса, Найта и Акун-Пёрселла. Последний, кстати, более-менее реабилитировался в серии со своей предыдущей командой — «Локомотивом», с которым УНИКС боролся за третье место.

Это противостояние также получилось довольно напряжённым. Казанцы были заметно лучше на подборе, но испытывали проблемы с концентрацией в решающей четверти: буквально в каждом матче они усложняли себе задачу, позволяя сопернику сократить разрыв в самой концовке. В четвёртой встрече это переросло в аж два овертайма, однако тогда убедительный перформанс Кина, который до этого не реализовал важнейшие попадания со штрафной, помог бело-зелёным закончить начатое. Счёт 3-1 — УНИКС стал призёром сезона-2024/2025 в Краснодаре. Это пятая бронзовая медаль в истории команды.

Что удивило

Маркус Кин Фото: Единая лига ВТБ

Как уже было упомянуто, перед плей-офф казанскому клубу пришлось поработать на трансферном рынке. Заявить новых игроков нужно было до 13 апреля: Маркус Кин присоединился к УНИКСу всего двумя днями ранее. И первое, что бросилось в глаза, — это его рост, который составляет скромные по баскетбольным меркам 175 см. На время Кин оказался самым низким игроком во всей лиге, отобрав этот статус у Каспера Уэйра из ЦСКА (178 см). Но «маленький, да удаленький» — это про Маркуса. Он раскрылся уже в серии с «Автодором», всего через три дня после прибытия в Казань. Потом отвесил 23 очка ЦСКА и ещё столько же — «Локомотиву» в «бронзовом» матче, где 13 из 23 его очков пришлись на два овертайма. Когда во второй пятиминутке УНИКС остался без Найта и Рейнольдса из-за перебора фолов, Кин взял игру в свои руки и героически исправил собственные ошибки, стоившие казанцам победы в основное время. Одним словом, запомнился — и по-хорошему, и не очень.

В целом период в УНИКСе Маркус может занести себе в копилку. Вот только насколько продолжительным он получится, пока неизвестно. На днях появились новости, что клуб не продлит контракт с американским баскетболистом, однако президент Евгений Богачёв впоследствии опроверг эту информацию. Если с Кином всё же решат расстаться, это будет вполне оправданным решением. В его арсенале есть бросок и дриблинг, но из-за небольшого роста защитник не может вносить должного вклада в оборону. А в системе Велимира Перасовича это, по сути, неприемлемо. Руководству УНИКСа стоит отдать должное — парень оказался в нужном месте в нужное время, даже если и не задержится надолго.

Что разочаровало

Луи Лабери Фото: РИА Новости

Когда Кин и Хиллиард переходили в УНИКС, для них требовалось освободить место в заявке. Расставание с Тони Тэйлором напрашивалось — из-за мышечной травмы он рисковал целиком пропустить остаток сезона. А вот с Луи Лабери всё было не так однозначно. Он просидел в лазарете с декабря по март, а когда вернулся в строй, в среднем получал всего по 10 минут игрового времени. Президент УНИКСа Евгений Богачёв объяснил уход француза тем, что его восстановление шло слишком медленно — у команды не было времени ждать, пока игрок наберёт оптимальные кондиции. Но, по слухам, реальная причина заключалась в другом: Перасович был недоволен работой Лабери на тренировках. Проблемой стало отсутствие самоотдачи — Луи особо не стремился вернуть себе место в старте. Именно поэтому с ним было решено распрощаться. Новости дошли до игрока только тогда, когда его уже убрали из заявки — 11 апреля. В тот день Лабери ещё тренировался с УНИКСом.

Президент Богачёв рассказывал, что форвард остался «обижен» на клуб — очень жаль, что его история завершилась вот так. Вместе с французом бело-зелёные дважды добирались до финала Единой лиги и, конечно же, выигрывали золотые медали. В том чемпионском составе Луи был неотъемлемой частью стартовой пятёрки, а в межсезонье оказался первым, кто удостоился продления контракта. Возможно, именно вклада Лабери УНИКСу не хватило, чтобы всерьёз побороться за трофей и в этом году. Это опытный, обладающий лидерскими качествами баскетболист, который наверняка мог бы привнести стабильность в игру своей команды в плей-офф. Не менее досадным является тот факт, что на протяжении всего постсезона француз по личным обстоятельствам оставался в Казани. Был так близко, но в то же время так далеко…

Однако всё-таки Перасович — это тренер с характером. И раз уж он решил распрощаться с Лабери, значит, так тому и быть и дороги назад нет. Такая же участь будет ожидать Девона Акун-Пёрселла, если казанский клуб продлит контракт с наставником. Из-за возникших разногласий они не готовы продолжать сотрудничество в одной команде. При этом, по словам президента, вероятность подписания нового соглашения с Велимиром Перасовичем довольно высока.

Лучшая история сезона

Маркос Найт Фото: Единая лига ВТБ

Тем, кому повезло оказаться на хорошем счету у тренера Перасовича, светит большое будущее. На примере Лоренцо Брауна, Марио Хезоньи и Ненада Димитриевича мы видели, как в УНИКСе лидеры раскрываются, а потом уезжают в престижные европейские чемпионаты. И речь сейчас не про то, что в Единой лиге ВТБ легионеры не задерживаются. Просто у Перасовича есть уникальный талант — выжимать максимум из своих подопечных. Взять, например, Маркоса Найта. В свои 35 лет он провёл один из лучших сезонов в карьере — 16,1 очка, 4,1 подбора, 4,0 передачи и 1,6 перехвата за 26,5 минуты. Опытный защитник зарекомендовал себя как командный игрок и показал невероятную самоотдачу и в нападении, и в обороне. За это он был номинирован на награду MVP сезона, которая в итоге досталась Дуэйну Бэйкону, а также получил приз лучшему шестому. Нынешний контракт Найта был подписан по схеме «1+1»: будет ли активирована опция, пока неизвестно.

Но «магия» Перасовича в УНИКСе распространяется не только на легионеров. Настоящим открытием сезона стал Михаил Беленицкий — 22-летний форвард, который своей оборонительной игрой создал немало проблем даже для самых серьёзных соперников. От его вклада во многом зависел успех УНИКСа на собственной половине площадки, пускай при игре в нападении к Михаилу и возникали вопросы. Не будем забывать, что в ходе сезона он был постоянным участником рейтинга лучших молодых баскетболистов от «Чемпионата» — и вполне заслуженно! Контракт Беленицкого также рассчитан по схеме «1+1», и этим летом УНИКС наверняка постарается удержать игрока.

Как стать лучше

Велимир Перасович Фото: Единая лига ВТБ

В руководстве УНИКСа уже обозначили позицию относительно формирования команды на следующий сезон. Перасовича с большой вероятностью оставят у руля: потому что доверяют ему и его подходу, и потому что найти специалиста более высокого уровня — задача практически невыполнимая. В Казани верят: лучше дать одному больше времени одному тренеру, чем сменить нескольких за тот же период. Что касается игрового состава, тут всё не так однозначно. Президент Богачёв хочет, чтобы УНИКС сохранил костяк, однако справедливо отмечает, что без перестановок команде не обойтись. Высококлассных зарубежных игроков тяжело привлечь и не менее сложно удержать. Когда на горизонте маячит перспектива выступления в Евролиге, переманить легионеров сложно. Тем более УНИКС остаётся четвёртым на турнире по объёму бюджета — после ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива-Кубань». Вот и получается, что соперничать за баскетболистов приходится не только со всей Европой, но и с коллегами по Единой лиге. Тот же Ненад Димитриевич, по слухам, может вернуться в Лигу ВТБ — однако уже рассматривает вариант с переходом в ЦСКА. Таковы нынешние реалии российского баскетбола.

Скорее всего, к сезону-2025/2026 УНИКС будет подходить с другим составом: в рядах легионеров гарантированно можно ожидать перемен. Но, как показывает практика, качественная селекция может быстро принести свои плоды и стать залогом большого успеха. Если казанцам удастся сохранить добросовестных исполнителей (вроде Исмаэля Бако) и добавить к ним свежей крови, они наверняка войдут в число претендентов на трофей в следующем году. Особого внимания потребует позиция разыгрывающего — подписать туда классного, идейного плеймейкера было бы для УНИКСа большой победой на трансферном рынке.

Цитата

Евгений Богачёв Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Когда президента УНИКСа Евгения Богачёва попросили подвести итоги сезона, он сказал:

«Ну, бронзовые медали — это точно лучше, чем никаких наград. Мне поздравлений в этот раз поступило даже больше, чем когда мы выигрывали золото. Учитывая, какая драматичная развязка получилась в нашей серии с «Локомотивом», а особенно в последнем матче с двумя овертаймами… Очень остросюжетными вышли игры. Конечно, я доволен. Я-то боялся, что «Локомотив» сравняет счёт в Краснодаре и нам пришлось бы играть тут. Проиграть при семи тысячах своих болельщиков — вот это было бы неприятно. Но обошлось, случилось чудо».