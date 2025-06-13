Для «Оклахомы» это важный матч — поражение может иметь крайне серьёзные последствия.

Продолжится ли сказка «Индианы» в финале НБА? LIVE

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В ночь с 13 на 14 июня пройдёт четвёртая игра финала НБА — 2025 между «Индианой» и «Оклахомой». В первых двух матчах, которые прошли в Оклахоме, соперники обменялись победами. Третью встречу на своей арене выиграла «Индиана». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча и расскажет о самых важных моментах. Начало — 3:30 мск.