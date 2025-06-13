«Увидел Россию с такой стороны». Реакция легионеров на матч в Норильске — бесценна

Алекса Аврамович интересным образом прощается с Россией и ЦСКА — «Заполярным матчем звёзд» в Норильске. Сербский защитник вместе с другими заметными игроками Единой лиги ВТБ принял участие в уже ставшей традицией встрече между лучшими любительскими командами самого северного города мира. Впрочем, сам баскетбол в этом случае будто бы отошёл на второй план. Куда важнее знакомство спортсменов первой величины с реалиями жизни норильчан. Без двух минут игрок БК «Дубай» вместе с остальными гостями города увидел его со всех сторон, и эти впечатления останутся с ребятами теперь на всю жизнь.

Мы часто слышим, что на Севере жить тяжело. Но понять, насколько тяжело, можно, только побывав в Заполярье лично. Первые трудности будут уже на этапе дороги. Вернее, её отсутствия. Недаром Норильск с Дудинкой местные жители называют «островом», в то время как всю остальную Россию — материком. Связь с «большой землёй» есть только по небу, в период навигации — по реке и морю. Правда, и авиасообщение стабильным не назвать. Задержки и отмены рейсов здесь в порядке вещей, вот и баскетболисты до «Заполярного матча звёзд» добирались с приключениями. «Дорога была тяжёлой, не смогли сначала приземлиться, нас отправили в аэропорт Сургута. Больше 12 часов летели», — рассказал «Чемпионату» Алекса Аврамович. Трансфер из Москвы в Дубай транзитом через Норильск — нарочно такое не придумаешь. Дембельский аккорд из ЦСКА у сербского защитника получился необычным.

Антон Астапкович и Алекса Аврамович Фото: Пресс-служба «Норникеля»

Сразу по прилёте участников матча повезли на рудник «Ангидрит». Антон Астапкович не уставал подшучивать над своим одноклубником, который весь дрожал от холода. «Ничего, Алекса, в Дубае отогреешься», — намекал он на скорый переход к новичкам Евролиги. Впрочем, неуютно было не только Аврамовичу. Под ногами — грязь и слякоть, над головой — толщи камня, кромешная темнота вокруг, которую прерывает разве что свет шахтёрского фонаря. Всё по протоколу: прежде чем спуститься в шахту, баскетболисты переоделись в униформу, прошли инструктаж по технике безопасности и даже сдали небольшой экзамен на знание основ шахтёрского дела. Ведь под землёй уже нет разницы, какой у тебя контракт и под каким номером тебя выбирали на драфте НБА. Цена ошибки — жизнь. «Это в баскетболе промах — это всего лишь поражение, хоть и обидное. У нас промахи могут привести к трагедиям», — рассказывает экскурсовод.

Смены по 11 часов в тяжелейших условиях, хоть и за достойную плату — путь, который выберут немногие. На Аврамовича поездка в шахту произвела сильное впечатление, как в целом и весь Норильск. Серый, угрюмый, с капризной погодой. Мало где в мире можно увидеть снег в середине июня, здесь же он много где не успел растаять. Хотя для местных снежные дни будто бы даже лучше местного лета. С промозглыми дождями и туманом на фоне уставших панелек. Лучше декораций для фильмов Балабанова будто бы и не придумать. Но местные люди не просто не сдаются. Они находят силы после смены в шахте на спорт. В Норильске активно развивается любительский баскетбол. Собственно, приглашённые звёзды на один день и стали новичками местных любительских команд «Палладий» и «Никель».

Аврамович и Астапкович вместе с Антоном Понкрашовым, Андреем Кириленко и Евгением Вороновым, нестареющими ветеранами нашего баскетбола, вышли на паркет норильского спорткомплекса «Айка» вместе с лучшими стритболистами окрестностей. «Меня вдохновляет характер местных людей, которые всё равно любят спорт, интересуются спортом. У них очень много сил. Рад, что увидел Россию и с такой стороны, здесь приятные, сильные люди», — рассказывал Аврамович. Алекса благодарил высшие силы, которые помогли ему стать баскетболистом мирового уровня, и он зарабатывает на жизнь любимым делом. Хотя и шахтёры любят свою работу, хоть и по-своему. «Я проработал на местных предприятиях больше 30 лет и не представляю себя на другом месте. Это и есть моя жизнь», — признался Сергей, один из зрителей шоу-матча. Баскетболом он заразился, как и многие, через трансляции НБА в 1990-е. Его мечта — увидеть вживую Леброна Джеймса и Николу Йокича.

Впрочем, и визиту Аврамовича с Кириленко Сергей, как и остальные норильчане, был рад. Тем более что саму игру постарались сделать максимально креативной. Слышали про четырёхочковые в чемпионате Филиппин? Организаторы «Заполярного матча звёзд» пошли дальше — попадание из специальных кругов на паркете приносили четыре очка, а в последние две минуты каждой из четвертей была возможность и вовсе сорвать джек-пот в виде девятиочковой атаки — если попасть в кольцо из центрального круга — это сразу девять очков. Цифру выбрали не случайно: в этом году «Норникель» празднует 90-летний юбилей. Креативные правила больше всего пришлись по душе Воронову. Капитан МБА-МАИ тремя бросками набрал сразу 17 очков — два попадания из специального круга и один точный бросок с центра площадки под самую сирену о завершении десятиминутки — это помогло «Палладию» убежать вперед больше чем на 20 очков ещё в первой половине.

На этом, собственно, спортивная составляющая и закончилась. Максимум, чего смог добиться «Никель», так это сократить отставание до «-6», правда, спурт забрал последние силы, и концовку уверенно забрал «Палладий». 122:99 — хотя, давайте честно, итоговый счёт в таких играх мало кого интересует. Главное, что местные любители спорта почувствовали свою причастность к спорту мирового уровня. А звёзды российского и мирового баскетбола увидели жизнь во всех её проявлениях. «Меня-то за эти годы уже мало чем можно удивить, да и в Норильске я уже бывал. А вот молодое поколение спортсменов я бы точно возил на такие экскурсии. Чтобы знали, что чего стоит, и ценили, что имеют», — резонно отметил Понкрашов. Антон назвал подобные поездки обменом энергетикой, когда шахтёры заряжают баскетболистов, а баскетболисты — шахтёров. Обмен стал уже доброй традицией — и её стоит продолжать.