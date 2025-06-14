Единая лига — самая неинтересная в Европе? Топ-10 чемпионатов по интриге

На днях ЦСКА во второй раз подряд стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Помните, как ещё пару лет назад казалось, что в российском баскетболе наконец появилась интрига, настоящая конкуренция? Но, похоже, мы снова возвращаемся к привычному сценарию. «Зенит» возглавляет один из сильнейших тренеров Европы, а состав команды — вполне евролигового уровня. Что ещё нужно? Однако армейцы вновь оказались сильнее.

С петербуржцами была реальная борьба, но вы помните серию с УНИКСом? Впервые в полуфинале Единой лиги была зафиксирована сухая победа — 4-0. Похоже, турнир вновь превращается в историю про ЦСКА и всех остальных, кто изо всех сил пытается догнать лидера.

Однако насколько типична такая ситуация для других европейских чемпионатов? Баскетбол — это вид спорта с высокой результативностью и ограниченным пространством для случайностей, поэтому титул, как правило, достаётся действительно сильнейшему. Такие условия благоприятны для появления устойчивого доминирования. Однако, думаю, вы и сами понимаете — на практике всё выглядит иначе.

Давайте сравним. Предлагаю составить рейтинг топ-10 европейских лиг — по частоте смены чемпионов, наличию доминирующих клубов и общему уровню конкуренции. Возьмём период с сезона-2009/2010, когда стартовала Единая лига. Чтобы всё было честно. Начнём с самых интригующих турниров и пойдём к тем, где всё более предсказуемо.

1. Чемпионат Франции по баскетболу

Игроки АСВЕЛа празднуют чемпионство сезона-2021/2022 Фото: Panoramic/Zuma/ТАСС

Разных чемпионов с сезона-2009/2010: 8 («Шоле», «Нанси», «Элан Шалон», «Нантер 92», «Лимож», АСВЕЛ, «Ле-Ман» и «Монако»).

Основной доминант/титулы: АСВЕЛ — 4.

Раньше французский чемпионат воспринимался скорее как поставщик талантов в более статусные лиги, но в течение 2010-х годов ситуация начала меняться. Сначала Тони Паркер пришёл в АСВЕЛ и решил превратить его в топ-клуб и постоянного участника Евролиги. Кстати, именно его команда за последние 15 лет выигрывала чемпионат чаще других. А затем ведущую роль перехватил «Монако», став главной силой французского баскетбола — это подтверждает и недавний выход клуба в «Финал четырёх» Евролиги.

Стоит также отметить симпатичный проект «Парижа», который работает как настоящий конвейер по подготовке специалистов для НБА. Кстати, именно столичный клуб в этом сезоне сыграет с монегасками в финале. Если парижанам удастся взять титул, это будет уже девятый (!) чемпион Франции с сезона-2009/2010.

2. Чемпионат Италии по баскетболу

Игроки «Олимпии» празднуют чемпионство сезона-2023/2024 Фото: Roberto Finizio/Getty Images

Разных чемпионов с сезона-2009/2010: 5 («Монтепаски» Сиена, «Олимпия» Милан, «Динамо» Сассари, «Рейер» Венеция и «Виртус» Болонья»).

Основной доминант/титулы: «Олимпия» — 6.

Положение в итальянском чемпионате тоже, скорее, можно назвать здоровым — особенно на фоне событий начала 2010-х годов. Многие помнят, как в «нулевых» и в первой половине следующего десятилетия в Италии доминировала «Сиена». Затем клуб обанкротился, а позже выяснилось, что команда проводила крупные финансовые махинации. В итоге её ретроспективно лишили двух титулов.

После этого «Олимпия» из Милана получила мощную поддержку от Джорджо Армани и вернулась в элиту европейского баскетбола. Тем не менее даже с таким ресурсом миланцы выигрывают чемпионат далеко не каждый год. За последние 15 лет чемпионами становились также «Венеция», «Сассари» и, конечно, «Болонья», которая уже взяла верх в первом матче финальной серии с «Брешией». Причём встреча получилась очень напряжённой, и «Брешия» вполне может взять титул впервые в своей истории.

3. Чемпионат Германии по баскетболу

Кейси Джекобсен из «Бамберга» вместе с фанатами празднует титул сезона-2009/2010 Фото: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

Разных чемпионов с сезона-2009/2010: 4 («Бамберг», «Бавария», «Альба» Берлин и «Ратиофарм» Ульм).

Основной доминант/титулы: «Бамберг» — 7.

Извините, что снова об этом говорю, но немецкий чемпионат тоже на подъёме. И, возможно, именно сейчас это самый интересный и интригующий турнир среди топовых лиг. Многие наверняка помнят эпоху доминирования «Бамберга», но, увы, из-за ряда управленческих ошибок клуб утратил былые позиции.

На смену одному баварскому гиганту пришёл другой — «Бавария». Затем на рубеже десятилетий вновь заявила о себе берлинская «Альба». А недавно появился ещё один серьёзный игрок — «Ратиофарм», который совсем скоро сразится с «Баварией» за титул чемпиона.

4. Чемпионат Турции по баскетболу

Игроки «Фенербахче» празднуют титул сезона-2023/2024 Фото: Saycan Sayim/Getty Images

Разных чемпионов с сезона-2009/2010: 5 («Фенербахче», «Бешикташ», «Каршияка» и «Анадолу» Эфес).

Основной доминант/титулы: «Фенербахче» — 8.

Приход Желько Обрадовича в «Фенербахче» изменил ландшафт турецкого баскетбола. Именно «Фенер» возглавил движение лиги вверх в течение 2010-х годов — до тех пор, пока в «Анадолу Эфес» не началась эпоха Атамана. В итоге в последние годы эти два клуба поочерёдно выигрывают титулы, и, скорее всего, вновь встретятся в финале. Хотя у «Бешикташа» тоже есть шанс вмешаться в эту дуэль.

Сегодня турецкий чемпионат входит в число сильнейших в Европе. Недавняя победа «Фенера» в Евролиге — лишь очередное подтверждение этого статуса. Возможно, только про испанскую лигу можно безоговорочно сказать, что она сильнее. Со всеми остальными турецкие клубы способны конкурировать на равных.

5. Чемпионат Испании по баскетболу

Карлос Суарес, Фелипе Рейес и Серхио Родригес празднуют титул Суперкубка Испании 2012 года Фото: Elisa Estrada/Getty Images

Разных чемпионов с сезона-2009/2010: 4 («Баскония», «Барселона», «Реал» и «Валенсия»).

Основной доминант/титулы: «Реал» — 7.

Испанский чемпионат заслуживает звания сильнейшего не только благодаря уровню своих грандов, но и за счёт широкой группы по-настоящему качественных команд. Да, как и в футболе, здесь доминирует противостояние мадридского «Реала» и «Барселоны», но «Валенсии» и «Басконии» не раз удавалось вклиниться в эту борьбу.

И это далеко не всё. Команд в Испании действительно много: та же «Малага», выбившая «Барселону» уже на стадии четвертьфинала, а также стабильно сильные «Тенерифе», «Ховентуд», «Гран-Канария»… Конкуренция здесь просто бешеная. Именно поэтому если вы откроете список победителей всех еврокубков, то увидите целую россыпь испанских флагов.

6. Адриатическая лига

Айзея Кэнэн и Карлик Джонс Фото: Filip Stevanovic/Getty Images

Разных чемпионов с сезона-2009/2010: 5 («Партизан», «Маккаби» Тель-Авив, «Цибона», «Црвена Звезда» и «Будучность»).

Основной доминант/титулы: «Црвена Звезда» — 8.

Несмотря на то что в Адриатической лиге выступают клубы из разных стран, главная интрига зачастую сводится к историческому противостоянию «Партизана» и «Црвены Звезды». Тем не менее далеко не каждый финал состоит именно из этой пары — постоянными претендентами на титул также являются «Будучность» и «Цедевита».

В целом турнир действительно интригующий, с достаточным числом авторитетных команд, регулярно играющих в еврокубках. И, конечно, невозможно не отметить абсолютно сумасшедшую атмосферу на матчах. Благодаря этому даже повторяющиеся противостояния здесь никогда не выглядят скучными.

7. Чемпионат Греции по баскетболу

Динос Митоглу и Томас Уолкап Фото: Costas Baltas/Getty Images

Разных чемпионов с сезона-2009/2010: 2 («Олимпиакос» и «Панатинаикос»).

Основные доминанты/титулы: «Олимпиакос» — 8, «Панатинаикос» — 8.

Ситуация в Греции похожа на положение у её северных соседей, но в более радикальной форме. Начиная с сезона-1992/1993, был всего один случай, когда чемпионом становился не «Олимпиакос» и не «Панатинаикос». Этим клубом оказался АЕК, который сумел поразить двух титанов в сезоне-2001/2002.

Вы скажете: ну и какой интерес следить за чемпионатом двух клубов? Во-первых, два — уже лучше, чем один! Во-вторых, речь идёт не просто о клубах, а о настоящих грандах европейского баскетбола с богатейшей историей. В-третьих, «Олимпиакос» и «Панатинаикос» настолько люто ненавидят друг друга, что каждый их матч превращается в событие, которое нельзя пропустить.

Эти команды буквально подталкивают друг друга к развитию — их руководители готовы полностью перетряхнуть состав, лишь бы не уступить в этой бесконечной гонке Афин и Пирея. Великое противостояние вполне могло бы случиться и в финале Евролиги этого года, однако оба клуба неожиданно не смогли туда пробиться. Хочется верить, что мы сможем когда-нибудь увидеть это сражение на таком высшем уровне. После такого можно будет закрывать баскетбол — лучше просто не придумаешь.

8. Чемпионат Израиля по баскетболу

Дени Авдия и Никола Калинич Фото: Tolga Adanali/Getty Images

Разных чемпионов с сезона-2009/2010: 6 («Хапоэль» Гильбоа, «Маккаби» Тель-Авив, «Маккаби» Хайфа», «Хапоэль» Иерусалим, «Маккаби» Ришон-ле-Цион и «Хапоэль» Холон).

Основной доминант/титулы: «Маккаби» Тель-Авив — 9.

Есть ощущение, что израильский чемпионат скоро поднимется в этом рейтинге. Весь XX век и почти до конца нулевых здесь безраздельно царствовал тель-авивский «Маккаби». Чемпионства других клубов случались так редко, что каждый подобный случай попадал в анналы истории. Но с каждым годом конкуренция растёт. Да, «Маккаби» всё ещё главный фаворит каждый сезон, однако соперники уже наступают на пятки.

Достаточно просто взглянуть на финальную серию: уже сыграно два из трёх матчей. «Хапоэль» из Иерусалима и «Маккаби» выдали два напряженнейших триллера, счёт 1-1, и всё решится 15 июня в третьей встрече. Финал, достойный нейтрального зрителя.

9. Единая лига

Игроки ЦСКА празднуют чемпионство сезона-2024/2025 Фото: Единая лига ВТБ

Разных чемпионов с сезона-2009/2010: 4 (ЦСКА, «Химки», «Зенит» и УНИКС).

Основной доминант/титулы: ЦСКА — 12.

К сожалению, поднять Единую лигу выше в этом списке просто невозможно. Да, у нас четыре разных чемпиона — больше, чем в той же Греции. Но ни в одной из лиг выше нет такой тотальной гегемонии, как у ЦСКА. Помимо армейцев, титул удавалось взять только УНИКСу, «Химкам» и «Зениту» — и каждому всего по одному разу.

При этом стоит отдать должное: далеко не каждый чемпионат может похвастаться четырьмя командами уровня Евролиги — ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань». Вряд ли, конечно, кто-то даст нам квоту на участие сразу четырёх клубов после возвращения, однако сам факт говорит о классе. Где-то на подступах уже и «Уралмаш», но затем — большая пропасть. Именно поэтому почти все четвертьфинальные серии у нас заканчиваются всухую.

Хотелось бы видеть не только больше разнообразия среди чемпионов, но и рост количества реально конкурентоспособных команд. Пока же клубов становится меньше, а в каждом сезоне есть минимум пара коллективов, которые просто не соответствуют уровню турнира. В других странах есть полноценные дивизионы, система вылета и повышения — однако это возможно только при наличии десятков устойчивых проектов. У нас пока о таком остаётся лишь мечтать.

10. Чемпионат Литвы по баскетболу

Шарунас Ясикявичюс Фото: Adam Pretty/Getty Images

Разных чемпионов с сезона-2009/2010: 2 («Жальгирис» и «Ритас»)

Основной доминатор/титулы: «Жальгирис» — 12

За всю историю чемпионата Литвы титул выигрывали только два клуба — «Жальгирис» (24 раза) и «Ритас» (семь раз). Особенно трудным было десятилетие 2010-х, когда «Ритас» вообще не мог тягаться с более статусным и успешным «Жальгирисом». Но в последние годы ситуация изменилась: «Ритас» дважды становился чемпионом в этом десятилетии и сейчас ведёт в финальной серии со счётом 1-0.

Нужно понимать, что Литва — небольшая страна, и ожидать от неё обилия топ-клубов было бы просто несправедливо. Это и так уже великая баскетбольная держава. Другое дело, что за последние 15 лет у «Жальгириса» ровно столько же титулов, сколько и у ЦСКА — в России, несравнимо более крупной стране. Пищи для размышлений более чем достаточно.