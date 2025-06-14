Гилджес-Александер — кошмар для «Индианы»: 15 очков за 5 минут. Аплодисменты стоя!

Теперь в финале НБА счёт равный — 2-2. А ведь для «Индианы» всё шло как по маслу.

Это наконец произошло: Тайриз Халибёртон реализовал свой штрафной. Понадобилось 167 минут финальной серии, чтобы мы дождались этого символического события. Звучит почти абсурдно, но именно эта нелепость идеально отражает атмосферу четвёртого матча между «Индианой» и «Оклахомой» — встречи, в которой удивительного оказалось куда больше, чем предсказуемого.

Уже с первых минут матч буквально трещал по швам из-за количества свистков. Судьи в стартовой четверти насчитали 10 фолов и назначили 19 штрафных бросков — скорее напоминая тренировочный процесс на юридическом факультете, чем финал конференции. Когда Лу Дорт и Халибёртон сцепились под кольцом в невинной потасовке, после которой последний театрально рухнул на паркет, стало понятно: спокойной игры сегодня не будет.

Жёсткая борьба только нарастала. Оби Топпин — человек-искровой — сначала боднул Алекса Карузо на проходе, затем оттолкнул Айзею Хартенштейна, поспешившего на помощь. Первый «флагрант», двойной «технарь», фол за фолом — и темп игры окончательно рассыпался. Во второй половине Топпин добавил и по делу: 17 очков итого, несколько точных дальних и агрессия со скамейки. На фоне хаоса именно он смотрелся, пожалуй, самой стройной частью атаки «Пэйсерс».

Шей Гилджес-Александер и Тайриз Халибёртон Фото: Maddie Meyer/Getty Images

У «Оклахомы» к тому моменту не получалось практически ничего: нападение вязло, броски из-за дуги не летели — всего 3 из 16 за матч. В третьей четверти «Тандер» будто искали ответы на табло. Личные старания были, но командного ритма не просматривалось. И всё же у гостей оставалось одно стабильное оружие — защита. Именно благодаря ей «Пэйсерс» не смогли уйти в отрыв.

А потом на площадке появился Шей. Он закрыл матч так, как умеют только те, кто по-настоящему чувствует ритм игры. Без лишней суеты, без показного геройства — просто спокойно взял и забрал концовку себе. Сначала начал уверенно реализовывать любимые средние броски, затем стал атаковать из-под кольца. За последние пять минут он набрал 15 очков — в два раза больше, чем вся «Индиана» за этот же отрезок. В итоге на счету Гилджес-Александра — 35 очков и ни одной передачи. В финальных сериях подобное в последний раз удавалось Джерри Уэсту в 1962-м.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

У нас получилась игра, где не было атакующей филигранности, но была бескомпромиссная и временами жёсткая борьба — настоящая, не стерильная. Кстати, Паскаль Сиакам стал первым игроком в эпоху play-by-play, кто оформил 10 и более очков и четыре или более перехватов в одной финальной четверти. Такие детали делают матч по-настоящему живым — даже если трибуны шумят чаще из-за свистков, чем из-за заброшенных мячей.

А ещё теперь в список разыгрывающих, набравших 600 и более очков за один плей-офф, добавился и Шей Гилджес-Александр. До него там были только Стеф Карри и Лука Дончич — компания, в которую случайных людей не заносят. «Оклахома» одержала победу — 111:104, сравняла счёт в серии — 2:2. Пятый матч пройдёт в Оклахома-Сити, где будет и шум, и энергия, и настоящий шанс на развязку. Пока же перед нами серия, в которой сложно угадать, что произойдёт дальше, но совершенно невозможно отвести взгляд.