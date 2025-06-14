За такие ошибки «Индиана» может дорого заплатить. Финал НБА обернулся ночным кошмаром

Звучит свисток — и вот уже штрафной. Снова неудача. А затем — фол до ввода, второй всего за полминуты. Всё это — день разочарований для Беннедикта Матурина, который в четвёртом матче финальной серии НБА словно забыл, что на кону не только отдельная игра, но и судьба всей серии.

Ещё вчера его называли потенциальным икс-фактором «Индианы». В третьей встрече он был безупречен: 27 очков при выдающейся точности (9 из 12 с игры, семь из восьми — с линии), агрессия, уверенность, хладнокровие — его вклад стал решающим в победе 116:107, подарившей временное преимущество в серии. Однако спустя два дня от этого Матурина не осталось и следа. Его выход в концовке четвёртого матча обернулся короткой, но болезненной хроникой неудач.

За 44 секунды до финальной сирены, при счёте 103:107, тренер Рик Карлайл меняет Аарона Несмита на Матурина — логичный шаг в пользу атаки. Но на деле всё выходит наоборот: вместо ожидаемой дерзости — растерянность. Два промаха с линии, нелепый фол до ввода, который приносит «Оклахоме» бонусный штрафной и владение. Затем — ещё один промах с линии, только один точный бросок из четырёх. А финальный аккорд — повторный фол до ввода, теперь уже на Шее Гилджес-Александере. С таким грузом ошибок в финалах не побеждают.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Однако проблема заключалась не только в Матурине. Вся четвёртая четверть для «Пэйсерс» словно вышла из-под контроля. Ведя «+7» за 10:56 до финальной сирены, команда будто потеряла нить игры. За оставшееся время — всего 17 очков, тогда как «Тандер» набрали 31. Атака застопорилась, защита не справлялась. Неудачные броски, потери, пассивность — всё то, что «Индиане» удавалось избегать на протяжении серии, обрушилось именно тогда, когда больше всего требовалась собранность.

Ошибки Матурина с фолами выглядели особенно болезненно на фоне их редкости. Это те нарушения, которых баскетболисты стараются избегать даже в рядовых встречах, не говоря уже о финале. Один такой фол — редкость. Два подряд — почти из разряда анекдотов, если бы не их цена. Каждый из них подарил «Оклахоме» дополнительные возможности, и каждая стоила «Пэйсерс» слишком дорого. Именно в такие моменты особенно заметен недостаток опыта — не только игрового, но и психологического.

Счёт в серии стал равным — 2-2, и теперь инициативу вновь перехватили «Тандер». Для «Индианы», у которой за плечами лишь один сыгранный финал в истории НБА и ни одного чемпионства, это серьёзное испытание. Следующая игра пройдёт в Оклахоме, где давление будет ещё сильнее. Если «Пэйсерс» хотят вернуть контроль над серией, подобные ошибки должны остаться в прошлом.