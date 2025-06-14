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Финал НБА — 2025, грубые ошибки Беннедикта Матурина в концовке четвёртого матча серии Индиана Пэйсерс — Оклахома-Сити Тандер

За такие ошибки «Индиана» может дорого заплатить. Финал НБА обернулся ночным кошмаром
Артемий Берстенев
За такие ошибки «Индиана» может дорого заплатить
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В третьей игре Беннедикт Матурин стал героем, а в четвёртой — фактически отнял у «Пэйсерс» шанс на победу.

Звучит свисток — и вот уже штрафной. Снова неудача. А затем — фол до ввода, второй всего за полминуты. Всё это — день разочарований для Беннедикта Матурина, который в четвёртом матче финальной серии НБА словно забыл, что на кону не только отдельная игра, но и судьба всей серии.

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
14 июня 2025, суббота. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
104 : 111
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 20, Халибёртон - 18, Топпин - 17, Тёрнер - 12, Нембард - 10, Матурин - 8, Макконнелл - 8, Несмит - 8, Шиппард - 3, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 27, Карузо - 20, Холмгрен - 14, Дорт - 6, Уильямс - 4, Уоллес - 2, Хартенштайн - 2, Уиггинс - 1, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл

Ещё вчера его называли потенциальным икс-фактором «Индианы». В третьей встрече он был безупречен: 27 очков при выдающейся точности (9 из 12 с игры, семь из восьми — с линии), агрессия, уверенность, хладнокровие — его вклад стал решающим в победе 116:107, подарившей временное преимущество в серии. Однако спустя два дня от этого Матурина не осталось и следа. Его выход в концовке четвёртого матча обернулся короткой, но болезненной хроникой неудач.

За 44 секунды до финальной сирены, при счёте 103:107, тренер Рик Карлайл меняет Аарона Несмита на Матурина — логичный шаг в пользу атаки. Но на деле всё выходит наоборот: вместо ожидаемой дерзости — растерянность. Два промаха с линии, нелепый фол до ввода, который приносит «Оклахоме» бонусный штрафной и владение. Затем — ещё один промах с линии, только один точный бросок из четырёх. А финальный аккорд — повторный фол до ввода, теперь уже на Шее Гилджес-Александере. С таким грузом ошибок в финалах не побеждают.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Однако проблема заключалась не только в Матурине. Вся четвёртая четверть для «Пэйсерс» словно вышла из-под контроля. Ведя «+7» за 10:56 до финальной сирены, команда будто потеряла нить игры. За оставшееся время — всего 17 очков, тогда как «Тандер» набрали 31. Атака застопорилась, защита не справлялась. Неудачные броски, потери, пассивность — всё то, что «Индиане» удавалось избегать на протяжении серии, обрушилось именно тогда, когда больше всего требовалась собранность.

Ошибки Матурина с фолами выглядели особенно болезненно на фоне их редкости. Это те нарушения, которых баскетболисты стараются избегать даже в рядовых встречах, не говоря уже о финале. Один такой фол — редкость. Два подряд — почти из разряда анекдотов, если бы не их цена. Каждый из них подарил «Оклахоме» дополнительные возможности, и каждая стоила «Пэйсерс» слишком дорого. Именно в такие моменты особенно заметен недостаток опыта — не только игрового, но и психологического.

Счёт в серии стал равным — 2-2, и теперь инициативу вновь перехватили «Тандер». Для «Индианы», у которой за плечами лишь один сыгранный финал в истории НБА и ни одного чемпионства, это серьёзное испытание. Следующая игра пройдёт в Оклахоме, где давление будет ещё сильнее. Если «Пэйсерс» хотят вернуть контроль над серией, подобные ошибки должны остаться в прошлом.

Подробнее — о матче:
Гилджес-Александер — кошмар для «Индианы»: 15 очков за 5 минут. Аплодисменты стоя! Гилджес-Александер — кошмар для «Индианы»: 15 очков за 5 минут. Аплодисменты стоя!
Гилджес-Александер со штрафной линии выиграл важнейший матч для «Оклахомы»! Снова скандал? Гилджес-Александер со штрафной линии выиграл важнейший матч для «Оклахомы»! Снова скандал?
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