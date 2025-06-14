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Главное разочарование в карьере Майкла Джордана

О чём больше всего сожалеет Майкл Джордан
Артемий Берстенев
О чём больше всего сожалеет Майкл Джордан
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Нет, речь не про бейсбол.

Майкл Джордан редко говорит о сожалениях. Его карьера в НБА — воплощённая легенда: шесть чемпионских титулов, пять MVP, бесчисленные рекорды и награды. Он был силой, меняющей ход матчей в одиночку, сделал «Чикаго Буллз» символом победы. Для большинства его путь кажется идеальным — без единой ошибки. Но сам Джордан смотрит на него иначе.

Майкл Джордан Подробнее

Когда его спрашивают о самом большом сожалении, он не упоминает бейсбол. Хотя именно этот поступок первым приходит на ум, когда речь заходит о спорных решениях в его жизни. В 1993 году, на вершине карьеры и после третьего подряд чемпионства, он неожиданно покидает баскетбол ради детской мечты — бейсбола. Подписав контракт с фарм-клубом «Чикаго Уайт Сокс», он проводит сезон в младшей лиге: 127 встреч, 114 страйкаутов, всего три хоумрана и нескончаемая волна критики. Однако об этом Джордан не жалеет. Он подчёркивает: поступил так, как давно хотел, и это для него главное.

Единственное настоящее сожаление пришло позже — и связано не с давней мечтой, а с его возвращением. Причём не с тем, что случилось в 1995 году, когда он вернулся в «Буллз» и выиграл ещё три титула, а с другим камбэком, воспоминание о котором до сих пор вызывает у него внутренний дискомфорт.

Майкл Джордан, сезон-2002/2003

Майкл Джордан, сезон-2002/2003

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В 2001 году Майклу Джордану почти 39. Он давно завершил карьеру, но остался в большом баскетболе — теперь в административной роли в офисе «Вашингтон Уизардс». Однако работа за столом не дарила ему того азарта, который он привык получать на площадке. В итоге Джордан вновь выходит на паркет — уже в форме «Уизардс». Его возвращение нельзя назвать провалом: он стабильно набирает по 20 очков за матч, не пропускает почти ни одной игры и становится самым возрастным игроком с такими показателями. Но внутри самого Джордана всё это воспринимается иначе — как ошибка.

Позже, в разговоре с Рэем Льюисом, звездой НФЛ, Джордан признаётся: «Единственное, о чём я жалею — это что надел другую форму». В этих немногих словах — вся глубина его чувств. Он мог бы остаться в истории исключительно в красно-чёрных цветах «Буллз», завершив карьеру на вершине, в образе недосягаемой легенды. Однако форма «Вашингтона» словно выпадала из этой идеальной картины, и Джордан это прекрасно осознавал.

Он не сумел изменить судьбу новой команды, не вывел её в плей-офф, не стал тем, кто вдохнёт в неё новую жизнь. В итоге он остался просто отличным, опытным игроком, от которого все по-прежнему ждали невозможного. В этом и заключался его внутренний конфликт: всю жизнь он поднимал планку так высоко, что самому стать выше её в новых обстоятельствах оказалось невозможным. А быть просто хорошим — это никогда не было в его стиле.

Видео можно посмотреть на канале House Of Hoops в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Любопытно, что болельщики легко простили ему «Вашингтон». За возвращение на площадку, за стремление помочь команде, за наставничество и пример для молодых — за всё это Джордана продолжали уважать и любить. Но простить себя он так и не смог. Для него баскетбол всегда был чем-то бо́льшим, чем просто статистика и победы. Это были гармония, стиль, идеальное завершение истории. А сине-белое джерси «Уизардс» нарушило ту совершенную мозаику, которую он складывал год за годом.

Речь не о том, чтобы перечеркнуть его наследие — оно по-прежнему незыблемо. Джордан остался символом целой эпохи, и его имя давно стало синонимом успеха, вдохновения и культурного феномена. Однако нотка сожаления в его словах абсолютно искренняя. И, пожалуй, именно она делает весь этот эпизод таким живым и настоящим. Ведь даже у величайших есть моменты, о которых они мечтали бы забыть — та самая игра, которую, возможно, не стоило начинать.

Джордана много не бывает:
Майкл Джордан раздражал всех вокруг. Но лишь один не прогнулся под его натиском
Майкл Джордан раздражал всех вокруг. Но лишь один не прогнулся под его натиском
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Новости. Баскетбол
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